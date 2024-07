Fra: Ren Glede Renhold Til: Eli Dorthea Taunton Sendt: 14. april 2023 Emne: Vask av vinduer på Hafrsfjordsenteret

Hei, Eli! Takk for henvendelsen. Normalt sett skulle vi gjerne ha gitt en pris på adressen du etterspør, men i dette tilfellet må vi dessverre takke nei. Av hensyn til noen av våre ansatte ønsker vi å holde oss strengt nøytrale både religiøst og politisk, og ber derfor om forståelse for at vi står over denne jobben. Ber om forståelse for dette, og håper det løser seg for deg på annet vis.