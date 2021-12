– Jeg har vondt. Vondt i hjertet. Jeg elsker Norge.

Midt i et rom fylt av Buddha-statuer sitter en mann i munkedrakt. Han er nervøs, men smiler i et forsøk på å ikke bli avslørt.

Mannen heter Phramaha Niran Teangjang. Han vil bli kalt Niran. Derfor kaller vi han det.

Niran venter. Han vet ikke når. Men snart kommer politiet og henter han.

Munken tilhører Wat Buddhapas samfunn, som har sitt tempel og hovedsete i Kopervik. Et sted organisasjonen eier selv.

Munkene som tilhører Wat Buddhapas, oppholder seg, i tillegg til i Kopervik, i Sandnes og Narvik.

Iblant skal munkene som hører til de andre stedene i landet, møte opp i tempelet i Kopervik.

Den 13. august 2020 var munkene samlet der.

Et tempel som de tre foregående ukene hadde vært gjenstand for oppussing på taket.

Dugnaden

En oppussing som hadde blitt gjort av norske menn, som alle er gift med thailandske kvinner. I tillegg var kona til en av disse mennene med.

– Dette har vi gjort på dugnad i løpet av tre helger, sier Kåre Skeie fra Kopervik.

Kåre Skeie mener det er han og tre andre nordmenn som har utført oppussingen av taket på tempelet i Kopervik. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Husk nøye på hva Kåre Skeie sier. For det er viktig for saken.

Forut for møtet den 13. august hadde det regnet.

Etter en liten stund begynte det å renne vann inn fra taket.

Munkene fikk da beskjed fra huseieren om at de måtte opp på taket for å se hva som gjorde at det rant inn vann.

Niran ble spurt om å være med.

Det skulle han aldri ha gjort.

I 2020 kom Niran til Norge for å drive religiøst arbeid. Han elsker Norge og ønsker ikke å forlate landet.

Politiet hadde nemlig fått tips om at munkene gjorde omfattende restaureringsarbeid på tempelet i Kopervik.

Og da munkene gikk opp på taket, skal politiet ha vært klar med kamera for å bevise dette.

Munkene har nemlig ikke lov til å drive med annet arbeid en religiøs formidling i landet. Det står i oppholdstillatelsen.

I en rapport skriver politiet utlendingsavdelingen har fått meldinger om at Wat Buddhapas samfunn ikke driver slik deres tillatelser tilsier.

«Vi har over tid mistenkt at munker på stedet jobber utover det deres arbeidstillatelse tilsier at de kan», står det.

Politiet mener nemlig at munkene jobber med restaurering av tempelet, og at de ved å gjøre det, tilfører eiendommen en verdiøkning og en økning i bruksverdi.

«Når arbeidet utføres av munker hvis oppholdstillatelse i landet er strengt regulert til religiøs virksomhet uten vederlag, får Buddhapa-samfunnet jobben utført gratis. Dette fratar norske bedrifter inntekter», skriver politiet i rapporten.

Ifølge rapporten har politiet spanet på munkene, og bilder viser av flere av dem på taket av tempelet. Ifølge politiets rapport skal munkene ha vært iført munkeklær med en slags snekkervest utpå.

På bakgrunn av dette har politiet besluttet at munkene som jobbet på taket må kastes ut av landet. NRK kjenner til at minst en av dem har reist tilbake til Thailand.

Niran har sikret seg advokat.

Advokaten

Arvid Sjødin.

Han er kanskje mest kjent for å være forsvarer for Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og fetteren til Birgitte Tengs.

– Ingen av munkene ble avhørt på taket. De har ikke erkjent å ha jobbet der. Det finnes i alle fall ikke noe dokument som sier det. Det er skrevet en rapport fra en politibetjent i Haugesund, uten at vedkommende har vært på stedet eller snakket med noen. Siden de befant seg på en byggeplass, ble alle beskyldt for å være byggmestere, sier Sjødin.

– Denne saken er helt hinsides all fornuft, mener Arvid Sjødin. Han er munkens forsvarer. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Sjødin har aldri vært borte i en lignende sak. Nå har han saksøkt den norske stat ved Utlendingsnemnda (UNE). Saken skal opp i Oslo tingrett i januar.

– Dette er den villeste saken jeg har vært borte i. Jeg har også saksøkt UDI for å ha avslått oppholdstillatelsen til samme munk, sier Sjødin.

Buddhist-lederen

– Her bør nok staten finne seg en god advokat, også, sier Egil Lothe.

Han er generalsekretær i Buddhistforbundet. Det er et norsk trossamfunn som samler over 15.000 buddhister.

De er en paraplyorganisasjon som består av 15 organisasjoner som representerer alle hovedretningene innen buddhismen.

Han ser på utkastelsen av Niran som et stort problem.

Han påpeker at munker er munker 24 timer i døgnet. Det er ikke en jobb de gjør, men et liv de lever.

I politirapporten påpeker politiet at munkene utfører praktiske aktiviteter på deres egen eiendom, og at dette er i strid med oppholdstillatelsen.

Det syns Lothe er spesielt.

Han hadde forstått det om munkene hadde gjort lønnet arbeid på en gård i nærheten.

– Men å reparere et tak på et hus er ikke et spørsmål om brudd på oppholdstillatelsen. Det er en del av det monastiske liv. Det er en del av munketilværelsen å pusse opp boligene du bor i, sier han.

Egil Lothe er generalsekretær i Buddhistforbundet. Foto: Flemming Skahjem-Eriksen

Han mener det skal bli interessant å få belyst problemstillingen politiet reiser. Politiet mener nemlig at ved å jobbe på dette tempelet, tilføres tempelet verdiøkning og bruksverdi.

– Om de ser slik på det, vil jo alt dugnadsarbeid være forbudt. Hele dette resonnementet til politiet er veldig søkt, mener Lothe.

Om utvisningen av munken blir opprettholdt, kan det få konsekvenser for inntil 30 buddhistiske trossamfunn i Norge.

– Om det er slik at å male tempelet blir å betrakte som brudd på oppholdstillatelsen i Norge, er det mange munker som må ut av landet. Her er det definitivt behov for avklaring, sier Lothe.

Byggelederen

Niran er tydelig preget. Han har aldri vært borte i politiet tidligere. Han har stort sett bare sett politi på film.

Og i tempelet står ofte barne-TV på. Munkene i Sandnes liker godt å se dette.

Niran vet derfor ikke helt hva som skal skje nå.

Må han ta på håndjern?

– Siden vedtaket om å kaste meg ut kom, har jeg tenkt mye. Det går ut over livssituasjonen min. Jeg måtte slutte på norskkurset. Jeg klarer ikke å henge med, sier Niran.

Etter den 13. august i fjor har han stort sett vært inne. Han sitter mye alene. Han har vondt. Det er akkurat som om noen slår han, beskriver han.

Nå skal vi tilbake til Kåre Skeie.

Husker du han?

Han mener det er han og tre andre som har utført oppussingsarbeidene på taket.

– Dette er storm i et vannglass, sier Skeie.

Den nye politirapporten

Han bekrefter overfor NRK at han har forklart seg overfor politiet. Han forklarte da at det var han og fire andre som hadde jobbet på taket, ikke munkene.

Disse opplysningene fantes først ikke i noen av politidokumentene.

Men når NRK begynte å undersøke denne saken i høst, fikk forsvarer Sjødin plutselig tilsendt en tilleggsrapport datert 13.09.20.

Her står det at politiet har avhørt Skeie ved tempelet, og at han da bekreftet at det var han som hadde utført arbeidet.

Her står det også at to munker ble påtruffet. Ingen av de var Niran. Ingen av de jobbet.

Politiets håndtering av denne saken har gjort at Sjødin har anmeldt Sør-Vest politidistrikt til Spesialenheten for politisaker for tjenestefeil.

– Disse opplysningene har ikke kommet frem tidligere. Med disse opplysningene ville ikke politiet hatt noen sak å sende til UDI om tilbakekall av oppholdstillatelse, sier Sjødin.

Niran har vært i Kopervik i tre timer i løpet av sitt liv, påpeker Sjødin.

Sjødin påpeker også at dette er en menighet hvor menighetsarbeiderne yter bistand gratis. Menigheten har ingen ansatte, og de har heller aldri utbetalt lønn.

Sjødin har sendt brev til Utlendingsnemnda (UNE), hvor han ber om utsatt iverksettelse av utvisning av munken. Dette gikk UNE ikke med på.

Sjødin har vært i tempelet for å snakke med en rekke mennesker som alle kjenner Niran. Alle bekrefter at han har vært i Sandnes i årene han har vært i landet.

Det bekrefter også flere bekjente av mannen overfor NRK.

– Dette er veldig alvorlig. Rapporten som er skrevet, er fremmedfiendtlig og full av anklager som ikke bygger på sannheten, sier Sjødin.

Denne munkedrakten mente politiet var et snekkerbelte. Ifølge Niran er dette noe som hører til munkedrakten. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

Sjødin påpeker at en av de andre munkene ikke orket å ta saken. Han flyttet tilbake til Thailand.

– Det går igjen ut over de som er svakest i samfunnet. De har ikke mulighet til å forsvare seg selv, da de ikke kan norsk.

– Det er det mest soleklare overgrepet jeg har sett, sier Sjødin.

Munken

Politiet er der.

Niran skal snart settes på et fly til Amsterdam. Videre derfra går flyet til Bangkok. Han må reise helt alene.

Han gruer seg.

Spill av video “ Jeg har vært munk i 18 år. Det er første gang i den perioden jeg opplever noe vondt. – Niran

– Det er vondt å reise tilbake til Thailand, sier Niran.

Arvid Sjødin trøster han med at han skal på en to måneder lang ferie i Thailand.

Om to måneder starter nemlig rettssaken i Oslo tingrett.

Rettssaken hvor Sjødin har stevnet Utlendingsnemnda (UNE) for retten.

Sjødin er helt sikker på seier. Han tror egentlig at det ikke blir noen rettssak, og at Niran får komme tilbake til landet.

Aleena Pedersen er ofte innom hos munkene i Sandnes for å hjelpe til med stell av huset.

Hun er fra Thailand, og hører til Wat Buddhapa-samfunnet.

For thaikvinner i Sandnes er det buddhistiske samfunnet svært viktig. Her kan de komme inn for å meditere.

Til daglig jobber hun som servitør på Sola Strand hotel. Hun er like sjokkert som andre.

– Han har ikke drevet noe byggevirksomhet i Norge, bekrefter hun.

Hun forklarer at han, foruten denne turen til Kopervik, bare har vært i Sandnes.

Niran setter seg ned ved bordet. Han tar seg et glass brus. Nå står politiet utenfor og venter.

Han gruer seg. Men han vet det ikke er vits å gjøre motstand.

Han tar med seg bagen ut og spør om han må ta på håndjern.

Det må han ikke. Politiet setter han i bilen. Om et lite døgn er han hjemme i Thailand. Men han håper han får komme tilbake igjen.

– Jeg elsker Norge, sier han.

Det offentlige

Verken UDI eller politiet ønsker å kommentere saken overfor NRK. De henviser begge til UNE.

Avdelingsleder i UNE, Georg Magne Rønnevig, forklarer at det fortsatt er en mulighet for at munken får komme tilbake til Norge igjen.

– Saken hans er fremdeles til behandling i UNE, og vi har derfor ikke tatt stilling til spørsmålet om utvisning ennå, sier Rønnevig.

UNE forklarer at de sommeren 2021 tilbakekalte deler av oppholdstillatelsen hans, fordi det var holdepunkter for at han hadde jobbet utover det tillatelsen ga adgang til.

Han ble så utvist av UDI høsten 2021 med et innreiseforbud, og klagde så på dette vedtaket.

Denne klagesaken er ikke avgjort av UNE ennå, men de har ikke samtykket til at han får oppholde seg i Norge til klagen er behandlet ferdig.

Han må derfor vente i Thailand til saken er ferdig behandlet.

Han påpeker at det i en tidligere politirapport fremgikk at klageren jobbet utover det den midlertidige oppholdstillatelsen hans ga han adgang til.

– Omfattende brudd som dette er alvorlig, og i denne saken resulterte det i tilbakekall av tillatelsen. Nå har UNE blitt tilsendt en ny politirapport med opplysninger som gjør at vi vil vurdere om saken skal behandles på nytt, sier Rønnevig.

Det er denne politirapporten Sjødin og NRK nå har fått tilsendt. Den mottok UNE i begynnelsen av november 2021.

NRK har spurt UNE om hvorfor de ikke har spurt Kåre Skeie eller noen av de andre som jobbet ved tempelet om deres arbeid der.

Til det forklarer Rønnevig at det er politiet som har etterforskningsansvar i slike tilfeller, og at UNE baserer seg på saksopplysningene.

– UNEs oppgave er å fatte riktige vedtak etter regelverket, og vi forholder oss til utlendingsloven og den norske lov, avslutter han.