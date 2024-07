Politiker skylder på kvinner for flere selvmord

Sør-Korea har en av verdens høyeste selvmordsrater, med 28,6 selvmord per 100.000 innbyggere.

Problemet er ikke bare alvorlig, det er sterkt økende.

Langs elven Han i hovedstaden Seoul har selvmordsforsøkene mer enn doblet seg fra 430 i 2018, til 1035 i 2023.

I en ny rapport fra byrådet i Seoul kommer politiker Kim Ki-duck med sin teori om hvorfor Sør-Korea, et velutviklet land med sterk økonomi, sliter med skyhøy selvmordsrate.

Rapporten ble publisert på byrådets hjemmesider, men får nå internasjonal oppmerksomhet av medier som Time, BBC og Independent.

Byrådsmedlemmet i Seoul mener at kvinners økte deltakelse i arbeidsstyrken har gjort det vanskeligere for menn å få jobber – og å finne kvinner som de kan gifte seg med, skriver BBC.

Rapporten, som er publisert på byrådets nettsider, sier at Sør-Korea «nylig har begynt å forandre seg til et kvinnedominert samfunn». Kvinnedominansen blir oppgitt som «deler av grunnen til økningen i mannlige selvmordsforsøk».

Byrådsmedlem Kim Ki-duck møter nå krass kritikk for kommentarene sine.

Verdens høyeste selvmordsrater Selvmord per 100.000 innbyggere: 1. Leshoto: 72,4 2. Guyana: 40,3 3. Eswatini: 29,4 4. Sør-Korea: 28,6 5. Kiribati: 28,3 6. Mikronesia: 28,2 7. Litauen: 26,1 8. Surinam: 25.4 9. Russland: 25,1 10. Sør-Afrika: 23,5 49. Norge: 11,8

«Veldig beklagelig»

– Det er farlig og uklokt å komme med slike påstander uten tilstrekkelig bevis, sier Song In Han, professor i mental helse ved Yonsei-universitetet i Seoul.

Han mener kommentarene fra byrådsmedlemmet var «veldig beklagelige», og at økningen av selvmord blant menn trenger å bli vitenskapelig studert.

BBC har vært i kontakt med byrådsmedlem Kim, som sier «han ikke mente å være kritisk til det kvinnedominerte samfunnet».

BBC har også vært i kontakt med byrådet i Seoul, som sier at «enkeltpersoner er ansvarlige for sine kommentarer og vil møte konsekvensene ved neste valg».

En statue av en person som trøster en annen, ved Han-elven i Seoul. Statuen er satt opp som et mottiltak mot selvmord. Foto: Reuters

Tidligere skole for kvinner

Men som mange sinte sørkoreanere har skrevet på X de siste dagene: dette er bare den siste av en lang rekke kvinnefiendtlige kommentarer fra landets politikere.

I juni kom et annet byrådsmedlem med et forslag om at kvinner burde begynne med gymnastikk og trene bekkenbunnsøvelser for å få flere barn.

Fødselsratene er nemlig så lave at det selges flere barnevogner til hunder enn til barn i Sør-Korea.

Et annet eksempel på kvinnefiendtlige kommentarer kom fra en tenketank, som tok til orde for at kvinner burde begynne på skolen tidligere. På den måten ville klassekameratene være mer tiltrukket av hverandre når de var klare til å gifte seg.

– Slike kommentarer viser hvor utbredt misogyni er i Sør-Korea, sier Yuri Kim, direktør for Korean Womens Trade Union, til BBC.

– Å skylde på kvinner for å gå inn i arbeidsstyrken vil bare forlenge ubalansen i vårt samfunn, sier fagforeningslederen.

Nasjonalforsamlingen i Sør-Korea, Kuk Hoe. Her er bare 20 prosent av medlemmene kvinner. Foto: AP/NTB Scanpix

Siter med likestilling

Selv om Sør-Korea er et rikt land, sliter landet fortsatt med likestilling mellom kjønnene.

I landets nasjonalforsamling (Kuk Hoe) er bare 20 prosent av medlemmene kvinner. Norge har til sammenligning 45 prosent kvinner på Stortinget.

I arbeidslivet er det svært vanlig at kvinner jobber midlertidig eller deltid, og kvinner betales gjennomsnittlig 29 prosent mindre enn menn.

Lee Min-ah, professor i sosiologi ved Chung-Ang-Universitetet, sier til Independent at løsningen ikke er å overvinne det kvinnedominerte samfunnet, men å overvinne patriarkalske kjønnsroller.

– Hvis menn føler seg engstelige etter hvert som flere kvinner entrer samfunnet, må vi bevege oss mot et samfunn som bryter vekk fra de tradisjonelle kjønnsrollene hvor menn skal være forsørgere eller hvor kvinner skal være de eneste som tar vare på barna, sier Lee.