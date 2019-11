Torsdag kveld ble årets Bragepriser utdelt i klassene skjønnlitteratur, barne- og ungdomsbøker, sakprosa og åpen klasse. I tillegg ble hedersprisen delt ut.

Brageprisene er blitt utdelt av stiftelsen Den norske Bokprisen siden 1992, og regnes som én av Norges viktigste litterære utmerkelser. Årets vinnere består både av ringrever i bransjen, og nyere publikumsfavoritter.

Hedersprisen 2019: Edvard Hoem

Hedersprisvinner Edvard Hoem i 1978. Foto: Paul Owesen / NTB scanpix

Odelsgutten og prestesønnen fra Møre og Romsdal har flere priser og utmerkelser i kofferten, som Nynorsk litteraturpris (1987), Ibsenprisen (2008) og Språkprisen (2013), men årets hederspris er hans første Bragepris.

Hoem var teatersjef ved Teatret Vårt i Molde fra 1998-2000, og han var nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2006 for boken «Mors og fars historie», som handler om hvordan moren, med en litt problematisk historie, og faren, en ung predikant, møttes.

Vinnaren av Heidersprisen 2019 har sagt om seg sjølv at han er svært var for stemningar og misstemningar, og at det er desse stemningane som er hans litterære råmateriale. Heidersprisvinnaren har skrive uforgløymelege portrett av menneske, deira liv og virke, og han har ei eiga evne til å skildre gleda og slitet i all slags arbeid, til å utforske sosiale klassar og vise nyansane i ulike menneskeliv. Heidersprisvinnaren har ei heilt eiga omsorg for karakterane sine, og han lar dei aldri stå fram som berre det eine eller det andre. Det er sagt om romanane til heidersprisvinnaren at dei er eit synleggjeringsprosjekt, at dei gir ei stemme til dei som ikkje har det. Forfattaren viser stor solidaritet, ikkje berre som forfattar, men også som eit samfunnsengasjert menneske. Årets heidersprisvinnar har rokke over mykje og har ein svært imponerande produksjon bak seg, som romanforfattar, dramatikar, salmediktar og Shakespeare-gjendiktar, og han har dei siste åra hatt ikkje berre årlege, men også svært omfangsrike, utgivingar. Forfattaren vi skal heidre her i kveld, har også vore husdiktar, dramaturg og teatersjef. Brages heiderspris går til ein person eller institusjon som i kraft av gjerninga som forfattar eller omsetjar, eller på andre måtar, har medverka til å auke spreiinga av eller forståinga for litteratur, eller til å betre kvaliteten på norsk skriftkultur. Heidersprisen 2019 går til Edvard Hoem.

Vinner: Skjønnlitteratur

Nina Lykke er årets vinner av Brageprisen i skjønnlitteratur for boken «Full spredning». Foto: Agnete Brun / Oktober forlag

Tittel : Full spredning

: Full spredning Forfatter : Nina Lykke

: Nina Lykke Forlag: Forlaget Oktober

Boken handler om fastlegen Elin som opplever en oppgitthet over både mann og jobb, og som til slutt velger å gå uante veier for å møte denne oppgittheten. Den inneholder betraktninger om mennesker som prøver å holde tritt, og beskriver et samfunn der overflod har gjort oss kravstore og gitt høye forventninger.

Juryen trekker særlig frem at boken er velskrevet og morsom, samt at Lykke klarer å balansere mellom overdrivelse og gjenkjennelse: «Det er skarpt og presist skrevet. Det er nådeløst og avslørende. Rett og slett frydefull lesning!».

Foto: Oktober forlag

I 2017 gikk Lykkes roman «Nei og atter nei» gikk sin seiersgang blant det norske folk, og hun vant Ungdommens kritikerpris for boken samme år. Nå vinner hun Brageprisen i skjønnlitteratur for hennes nyeste bok, som har fått gode tilbakemeldinger fra flere anmeldere.

«Med så eindimensjonale personar er det ein bragd å skape ei så god bok som dette. Kritikken av livsløgner hjå pasientar i velferdsstaten er frisk, og treffer meir enn berre pasientgruppa», skrev NRKs litteraturkritiker Marta Norheim i sin anmeldelse.

Nina Lykke har en særegent god observasjonsevne og et herlig skråblikk på livet. I «Full spredning» følger hun opp den skarpe og mørke samtidssatiren vi kjenner fra «Nei og atter nei», og gir oss en legeroman utenom det vanlige. Elin er fastlege. Hun er i midten av femtiårene. Og hun er oppgitt. Stadig oftere mister hun tålmodigheten med slitsomme og kravstore pasienter. Ektemannen Aksel er kun opptatt av ski og løping. I det hele tatt har jobben, ekteskapet og livet i det tidligere så trivelige rekkehusområdet Grenda mistet sin sjarm. Elin kjeder seg og bedøver misnøyen med litt for mye vin og endeløse såpeserier på TV. Men så en kveld sveiper hun tilfeldig forbi ungdomskjæresten Bjørn på Facebook, og vips er vin byttet ut med utroskap og nyvunnen spenning. Ved romanens start har Elin rømt fra både elsker, mann og rekkehus - og flyttet inn på legekontoret. Og det er en miks av hennes selvransakende betraktninger og generelle oppgitthet overfor alt og alle som bærer historien. Full spredning inneholder fandenivoldske betraktninger om mennesker som prøver å holde tritt. Romanen er samtidig en skarp og godmodig kommentar til et samfunn der velstand og overflod har gjort oss kravstore og dvaske. Hvermannsen forlanger et liv som evig unge, friske og lykkelige. Full spredning er en usedvanlig velskrevet og morsom roman. Lykke balanserer hårfint mellom stereotyp overdrivelse og emmen og flau gjenkjennelse. Karakterbeskrivelsene er helstøpte. Det er skarpt og presist skrevet. Det er nådeløst og avslørende. Rett og slett frydefull lesning!

Vinner: Sakprosa

Torgrim Eggen er årets vinner av Brageprisen i sakprosa for boken «Axel. Fra smokken til Ovnen». Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Tittel : Axel. Fra smokken til Ovnen

: Axel. Fra smokken til Ovnen Forfatter : Torgrim Eggen

: Torgrim Eggen Forlag: Cappelen Damm

Torgrim Eggen gir et innblikk i forfatter Axel Jensens liv og verk, og med nye kilder gir han et sammensatt og interessant bilde av Jensen.

Juryen skriver følgende om boken i sin begrunnelse:

Foto: Cappelen Damm

«Når partyet er over og boken lest, våkner man opp fra et eventyrlig liv og et forfatterskap som ikke har gått ut på dato. En festopplevelse uten bakrus!».

Den tidligere musikeren hadde sin debut som skjønnlitterær forfatter i 1992 med boken «Gjeld», og har siden gitt ut flere bøker innenfor både skjønnlitteratur og sakprosa. Litteraturkritiker i NRK, Knut Hoem skrev følgende om Eggens bok om Axel Jensen:

«Torgrim Eggens biografi er en mangeslungen fest. En fest av den sorten man kanskje burde gått hjem fra litt tidligere, men der man bestemmer seg for å holde ut til siste slutt, for se hva som skjer».

«Axel var noe av en lystløgner, tross alt. Noen måtte gå ham i sømmene, faktasjekke ham litt og kanskje bringe opp historiene han av en eller annen grunn ikke fortalte. Lese brev, bøker og artikler, intervjuer og presseoppslag, snakke med øyenvitner og forsøke å få en sammenheng i livet og diktningen hans». Det har Torgrim Eggen lyktes med. Ved å presentere nye kilder til Axel Jensens liv og verk, gir han oss et komplekst og spennende bilde av en myteomspunnet og legendarisk norsk forfatter. I biografien «Fra smokken til ovnen» - en tittel tatt fra Axel Jensens comeback-roman Lul (1992) - har Torgrim Eggen invitert oss på en lesefest der alle elementene er på plass: rikelig med alkohol og andre rusmidler, følelsessvingninger fra ekstase til depresjon, trekantdramatikk og seriemonogami, arroganse og prestasjonsangst ispedd brå omslag fra fattigdom til feite honorarer. Når partiet er over og boken lest, våkner man opp fra et eventyrlig liv og et forfatterskap som ikke har gått ut på dato. En festopplevelse uten bakrus!

Vinner: Åpen klasse: Bildebøker for voksne og barn

Martin Erntsen er årets vinner av Brageprisen i Åpen klasse: Bildebøker for voksne og barn for tegneserieboken «Sult». Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Tittel : Sult

: Sult Forfatter : Martin Ernstsen

: Martin Ernstsen Forlag: Minuskel forlag

Ernstsen oversetter Knut Hamsuns roman «Sult» til en tegneserie i boken han nå vinner Brageprisen for. Den er både humoristisk og alvorlig, og Ernstsen bruker tegneseriens muligheter for alt de er verdt.

Foto: Minuskel forlag

«Martin Ernstsens tegneserie er et ambisiøst prosjekt som står solid på egne ben. Den vil gi nye og gamle lesere av Knut Hamsuns klassiker en unik og særegen leseropplevelse, og markerer seg som et solid tilskudd til norsk tegneseriekunst», skriver juryen i sin begrunnelse.

Aftenpostens anmelder skrev følgende om Ernstsens bok:

«Her ville rabulisten og banebryteren Hamsun selv muligens nikket anerkjennende. Resultatet er blitt et bok som borer seg fast i (under) bevisstheten og som vokser ved hver nye gjennomlesning».

Å skulle oversette en velkjent klassiker til et nytt format, krever mot og dyktighet. Martin Ernstsen viser begge deler i sin tegnede versjon av Knut Hamsuns Sult. I 1890-tallets Kristiania, «denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den» møter vi en stadig mer desperat og sulten forfatter på jakt etter jobb, anerkjennelse, mat og kjærlighet. Skildringene av hovedpersonens liv er gjort med et dypt alvor, men samtidig er humoren aldri langt unna. I denne boken utnyttes tegneseriemediet til sitt fulle. Martin Ernstsen veksler mellom tidsriktige miljøskildringer fra Kristiania til fargerike feberfantasier i mer surrealistisk utrykk. Som møtet med Ylajali stående foran en solgul måne eller Guds tunge pekefinger mot en utslitt og nedbrutt hovedperson. De ulike scenene holdes likevel innenfor samme univers gjennom et bevisst formspråk. Martin Ernstsens tegneserie er et ambisiøst prosjekt som står solid på egne ben. Den vil gi nye og gamle lesere av Knut Hamsuns klassiker en unik og særegen leseropplevelse, og markerer seg som et solid tilskudd til norsk tegneseriekunst.

Vinner: Barne- og ungdomsbøker

Ane Bramen er årets vinner av Brageprisen i barne- og ungdomsbøker for boken «Draumar betyr ingenting». Foto: Kaisa Hoel / Gyldendal

Tittel : Draumar betyr ingenting

: Draumar betyr ingenting Forfatter : Ane Bramen

: Ane Bramen Forlag: Gyldendal

Bramen debuterer med ungdomsromanen «Draumar betyr ingenting», som skildrer hvordan sorgen ofte kan føles ensom fordi liver går videre for andre rundt. Bokens hovedperson, Louise på 17 år, preges i alle situasjoner av bestevennen Tormods død året før.

Foto: Gyldendal

I begrunnelsen trekker juryen frem særlig hvor lettlest boken er, til tross for et alvorlig tema:

«Romanen er likevel forunderlig lett å lese. Den viser hvordan Louise tenker og handler framfor å forklare, og intensiteten holdes oppe med et språklig driv og en vellykket komposisjon».

«Skrivekunsten er skarpest i den første delen, men det er også en særegen varme over scenene hvor Louise vender tilbake til det som en gang ga mening, som når to venninner lakkerer hverandres negler», skriver Aftenposten i sin anmeldelse.