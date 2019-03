Torsdag avgjøres søknaden fra Svaice om isbitproduksjon fra Svartisen.

– Da jeg først leste om disse planene tenkte jeg: «Dette høres jo ut som fiksjon!»

Maja Lunde er forfatteren som gjorde folk i hele verden bekymret for biedød med «Bienes historie».

I 2015 drev Lunde research til oppfølgerromanen, som skulle handle om vann og vannmangel. På NRK Nordland kom hun over en sak som fikk henne til å sperre opp øynene. Det var satt i gang forprosjekt for å finne ut om det var mulig å starte salg av isbiter fra Svartisen, landets nest største isbre:

– Det hørtes ut som noe en forfatter hadde tenkt ut for å vise på hvor mange underlige måter vi mennesker utnytter naturen på.

POPULÆR: Aschehoug forlag har trykket 73 200 eksemplarer av papirboka. I tillegg kommer lydbøker, bokklubb og strømming. Foto: Aschehoug forlag

I 2017 kom romanen «Blå» ut, med hovedpersonen Signe som er miljøaktivist. Hun går til privat sabotasjeaksjon mot et fiktivt firma som driver uttak av isbiter i Blåfonna.

Maja Lunde understreker at Signe er en romanfigur, og at hun selv ikke støtter hovedpersonen sin i alt hun står for. Men akkurat det å selge norske isbreer som luksus-isbiter til drinker i Dubai og Singapore er den engasjerte forfatteren lite begeistret for:

– Noe av hovedgrunnen til at folk reagerer så sterkt i denne saken er det symboltunge ved ta isbiter fra en døende isbre, og selge til rike mennesker på andre siden av jorden.

UNIKE ISBITER: Selskapet Svaice mener det er stor etterspørsel etter den unike fargen og konsistensen på isbreisbiter. Foto: Swaice AS

– Svaice mener de kan skape arbeidsplasser og inntekter ved isbituttak. Er det ikke greit å tjene penger på en naturressurs?

– Det må finnes andre måter enn dette. Foruten isbreen selv, handler det om massiv helikoptertrafikk inn i fredelig natur. Dessuten er det fra et klimaperspektiv galskap å frakte isbiter jorden rundt når folk strengt tatt kan lage dem selv i fryseren.

– Ønsker du at folk skal ta stilling i saken etter å ha lest «Blå»?

– Når jeg skriver har jeg ikke fokus på leserne, men på fortellingen og menneskene jeg skriver om. Men når boka først er ute, er det ingenting som gleder meg mer enn at leserne opplever at romanen er relevant. At det angår dem og samtiden vi lever i.

Lunde har sett flere bevis på at lesere ser sammenhenger mellom bøkenes hennes og virkeligheten. Avisa Nordland skrev nylig om Henny som troppet opp på Fylkesmannens kontor med «Blå» i hånda og en bønn om å stoppe isbit-prosjektet. Det satte forfatteren stor pris på.

INTERNASJONAL: «Blå» er solgt til 18 land og kommer ut i Storbritannia høsten 2019. Foto: Simon and Schuster

I og med at Lunde har vært tidlig ut med å skrive om klimasaker som i dag preger nyhetsbildet i stor grad, kan vi lure på hva hun skriver på nå?

– Jeg kan si at tredje roman i klimakvartetten handler om utrydningstruede dyrearter og om menneskedyret. Også denne gangen er jeg inspirert av virkeligheten, og så treffer leserne igjen en av personene fra «Blå». Mer kan jeg dessverre ikke røpe ennå.

