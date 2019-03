– Det renner allerede elver rett fra breen. Da kan vi like godt ta ut isen før den smelter

– Dette er ikke bare en isbit. Det er en opplevelse, et lite stykke Norge.

Geir Olsen er mannen som vil forsyne barer, restauranter og cruisebåter med eksklusive isbiter fra Norges nest største isbre.

Han plukker opp en isklump på om lag et kilo fra en isoporkasse.

Svaice har testet ut breisen fra Svartisen på flere av de mest eksklusive barene der. – De synes det var et kjempekult konsept, forteller Geir Olsen. Foto: Swaice AS

– Denne er 1000 år gammel, og har en fantastisk struktur med innkapslete bobler av luft og vann.

Olsen forteller at når den begynner å tine i glasset, popper det litt i den.

– Du kan høre sprekkdannelsene, sier han entusiastisk.

Isklumpen kommer fra et prøveuttak på 50 tonn is fra Svartisen. Foreløpig ligger isen på et fryselager i et av byggene til den tidligere solcellebedriften REC i Glomfjord, som gikk konkurs i 2012.

Vil kunne gi 50 nye jobber

Selskapet Svaice AS vil hente ut isbiter fra Norges nest største isbre, men har blitt møtt med kritikk fra både miljøorganisasjoner, reiseliv og politikere lokalt og nasjonalt. Foto: Swaice AS

Geir Olsen og selskapet hans Svaice AS fikk kjøpt bygget billig, og har foreløpig investert 12 millioner kroner i isbitproduksjonen.

– Her vil det gå to skift når vi får full produksjon. Men vi planlegger å starte nøkternt med rundt ti personer. Dersom vi kommer oss ut i markedet vil vi skalere opp. Da håper vi å komme opp mot 50 ansatte.

Svaice søkte om å hente ut inntil 3600 m³ is fra Svartisen og frakte den ut med helikopter. Søknaden møtte voldsomme protester både lokalt og nasjonalt.

Møtt med kraftig motstand

Både miljøhensyn og helikopterstøy blir brukt som argumenter mot isbit-prosjektet.

Siden er planene justert kraftig for å imøtekomme kritikken.

– Vi skal ikke hente ut is i turistsesongen om sommeren. Vi starter i september og avslutter i april.

Olsen forteller at helikopter kun vil bli benyttet de to første månedene. Deretter skal isen fraktes med tråkkemaskin fram til vei, hvor isen blir flyttet over på bil.

– Vi kjører ut isen på tidspunkter hvor de er mørkt. Vi har lagt alt til rette for at vi ikke skal komme i konflikt med noen, sier daglig leder Geir Ludvik Olsen.

– De har ikke peiling på hva de snakker om

Svartisen er fastlands-Europas lavestliggende isbre, og lett tilgjengelig som turistmål. Foto: Wuttudal, Tore / Samfoto

Han avviser blankt av isbitproduksjon vil påvirke den om lag 370 kvadratkilometer store isbreen som strekker seg gjennom kommunene Rana, Meløy og Rødøy,

– Det lille vi skal ta ut vil ikke påvirke isbreen på noen som helst måte. Dette har glasiologer også bekreftet, sier Olsen.

Bare siden årtusenskiftet er tykkelsen på Svartisen halvert. Forskerne frykter at flere breer kan forsvinne i årene fram mot neste århundreskifte. Noe av smeltevannet fra breen går til Svartisen kraftverk.

– Det smelter 790 millioner m³ fra den samme breen ned i vannmagasinet som produserer strøm. Det uttaket vi tar på 3.600 m³ tilsvarer 26 sekund av Statkraft sin årsproduksjon.

– Meløy har fått riper i lakken

Kajakkpadling på Storglomvann er populært om sommeren. Foto: Trym Kristiansen

Nordmenn flest er stolte av isbreene våre, som turister fra hele verden kommer for å se på. Reiselivet i Meløy frykter isbitprosjektet vil gi færre turister.

– Prosjektet har fått en veldig negativ oppmerksomhet som gjør at omdømmet til kommunen har fått noen riper i lakken, sier Øyvind Gjersvik som driver Meløy Adventure.

Han guider skiturister som kommer helt fra Kina, India og Europa for å gå på ski på breen. Om sommeren er det breguiding og kajakkpadling som er mest populært.

– Det er ikke mange dager i året hvor vi ikke har overnattingsgjester.

Nå frykter han at støyen fra helikopter, maskiner og kjøretøy skal skremme bort turistene.

– At de flytter produksjonen til høst og vinter betyr lite. Skisesongen på breen starter i oktober og varer til juni-juli.

Politisk og byråkratisk dragkamp

Håpet til gründerne i Meløy er at denne isen skal havne i drinker som serveres på Michelin-restauranter og innen cruise- og underholdningsbransjen. Foto: Swaice AS

Da ideen ble lansert i 2015 var både Meløy kommune og fylkeskommunen positive. Men så snudde stemningen. I fjor sa både Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune at de ikke ville ha noe av uthenting av is på en krympende isbre.

De leverte begge innsigelse på planforslaget til kommunen. I februar i år snudde imidlertid Fylkesmannen, og trakk sin innsigelse.

Denne uka ba også Meløy-rådmann Adelheid Kristiansen politikerne i kommunen om å avvise reguleringsplanen for uttak av is fra Svartisen.

– Vi er i 2019 og det skjer mye i verden som gjør at vi er nødt til å se på Svartisen i en større helhet. Svartisen er havnet på rødlista og isbit-prosjektet vi ha klimakonsekvenser og utfordringer knyttet til naturmangfold, friluftsliv og turisme.

– Det blir omfattende støy i et sårbart område, sier rådmann Adelheid Kristiansen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Samtidig er hun smertelig klar over at Meløy kommune kan gå glipp av arbeidsplasser og framtidige skatteinntekter.

– Vi som kommune skal legge til rette for næringsutvikling og bidra til å skape arbeidsplasser. Men i denne saken ser vi at de negative konsekvensene er større enn de positive.

Spent gründer

Isbit-gründer Geir Olsen er veldig spent på utfallet av den politiske behandlingen som nå skal i gang. – Vi har ikke lyst å gi opp, sier han. Foto: Lars-Bjorn Martinsen / NRK

Geir Ludvik Olsen har jobbet dag og natt i fire år for å realisere planene om å selge eksklusive isbiter til drinker som skal serveres i Monaco og Dubai.

Selv om det butter imot nå, har han ikke tenkt å gi seg. Spørsmålet er hvor lenge han kan vente på at politikerne og byråkratene skal bestemme seg.

– Mye av det som hevdes fra kritikerne er basert på feilinformasjon. Vi må bare stå på og gjøre vårt for å unngå at en beslutning blir tatt på feilt grunnlag.

Svartisen og de andre isbreene i Norge smelter, og kan være borte innen år 2100.

– Det renner allerede elver med vann rett ut fra breen. Vi kan ta det ut som is eller vi kan ta det ut som vann. Vannet blir brukt som strømproduksjon, mens vi kan skape 50 arbeidsplasser med å ta ut isen før den smelter, sier Geir Ludvik Olsen.