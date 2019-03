Hevder uttaket av isbiter på Svartisen vil ha liten effekt – får støtte fra NVE

«Aktiv dødshjelp for Svartisen» har prosjektet til Svaice AS blitt kalt.

Selskapet vil ta ut is fra Norges nest største isbre, Svartisen, og selge dem for 100 kroner stykket på luksusrestauranter verden over.

Men Norges vassdrags- og energidirektorat er ikke enig. Hallgeir Elvehøy er glasiolog i NVE, og mener at uttaket er en dråpe i havet hvis man ser på totalen.

– De skal få lov til å ta ut 4000 kubikk is i året. Hvis man sammenligner det med det som smelter naturlig fra svartisen, så er det veldig, veldig lite, sier han.

To svømmebasseng

4000 kubikkmeter tilsvarer i underkant av to olympiske svømmebasseng.

Isbreeksperten Elvehøy forklarer at den største brearmen til Svartisen, Engenbreen, til sammenligning smelter med hele 25 millioner kubikkmeter i året.

– Rent objektivt så kan man si at dette uttaket vil gjøre at breen smelter raskere, ja. Men forskjellen er forsvinnende liten.

Svaice mener prosjektet vil gi positive lokale ringvirkninger. Foto: SVAICE

I prosentregning står dette for 0,00016 prosent av smeltevannet – og dette er ikke engang på samme brearm.

Til syvende og sist er det derimot ikke isbituttaket fra isbreen som gjør glasiologen bekymret. Det er utviklingen man har hatt de siste årene.

– Sånn som været og klimaet utvikler seg og om man tar utgangspunkt i at det fortsetter å bli varmere, så er det en reell fare for at det vil være veldig lite igjen av Svartisen og andre breer i Norge. La oss si ved neste århundre.

– Sinnssykt prosjekt

Stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, mener på sin side prosjektet er «sinnssykt».

Lars Haltbrekken, miljøpolitisk talsperson for SV. Foto: Jo Straube / NPK

– Du skal hente isbiter ut fra en smeltende isbre og selge dem til en sinnssyk pris til en overklasse i verden som synes det er festlig å ha isbiter fra svartisen i drinken sin.

Rådmann i Meløy kommune, Adelheid Kristiansen har bedt kommunen si nei til prosjektet etter at Fylkesmannen trakk sin innsigelse i februar. Kommunestyret skal ta stilling til saken på torsdag.

Haltbrekken mener at det bør satses arbeidsplasser som ikke skader Svartisen.

– Jeg tror folk flest ser hvor vanvittig dumt det er å frakte eksosisbiter rundt i verden på denne måten. Hele prosjektet synes jeg er ganske kvalmt.

Daglig leder i Svaice, Geir Olsen, finner det nesten for dumt å kommentere uttalelsene til stortingsrepresentanten.

– Det faller på sin egen urimelighet at en sånn person med så mye kunnskap kan si noe sånt. Jeg tror han bare aper etter noe noen andre har sendt ham.

Daglig leder i Svaice AS, Geir Ludvik Olsen. Foto: Lars-Bjorn Martinsen

Olsen sier at han på ingen som helst måte har tenkt til å eksosforgifte isen, og at isbitene ikke er så dyre at de er forbeholdt en økonomisk elite.

– Det er så mange som kommer med dette argumentet, men de som vil ha et lite stykke rent Norge, har råd til å betale for opplevelsen. Uansett hvor mange hersketeknikker politikerne kommer med.