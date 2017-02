Dette er for drøyt for amerikanske barn

NRK skrev nylig om forfatteren Iben Sandemose, som opplever at naturlig nakenhet har blitt et større tabu blant norske barn.

– Jeg håper inderlig at det ikke går så langt som det har gjort i USA, sa barnebok-forfatteren Stian Hole.

Men hvor langt har det egentlig gått i USA? Her er tre eksempler på norske billedbøker som måtte sensureres før utgivelse i «land of the free, home of the brave»:

«Garmanns hemmelighet» av Stian Hole

En gutt som tisser i skogen. To barn som bader nakne. Det ble for sterk kost for Eermans-forlaget i USA som skulle gi ut «Garmanns hemmelighet» av Stian Hole.

Hole måtte rett og slett finne seg i å kle på barna og fjerne gutten som tisser.

– Jeg forsøkte å gå noen runder med Eermans-forlaget – som for øvrig er et ryddig og skikkelig forlag – men valgte til slutt å akseptere å gjøre disse idiotiske endringene, siden de ellers ikke ville utgi boken i USA, sier Hole.

«Sesam Stasjon». En fargeleggingsbok av Svein Nyhus

På 1990-tallet utgav Gyldendal mange trykksaker med figurene fra TV-serien «Sesam Stasjon». Disse utgivelsene måtte godkjennes av rettighetshaverne i NRK og i Children's Television Workshop i USA. Forlaget fakset derfor over alle forslag til tekster og illustrasjoner for kontroll i New York.

Men da Svein Nyhus sendte over et illustrasjonsforslag til et årstidsmotiv, støtte han på problemer. Hovedpersonene i tegningen gjorde typiske våraktiviteter: Bjarne og Max henger opp fuglekasse, mens O. Tidemann spikker seljefløyte. Da kopiene med de amerikanske rettelsene kom tilbake, var den vesle tollekniven merket med beskjeden:

«Vennligst fjern kniven (vi viser ikke våpen i bøkene våre.)»

«Fiat og farmor under vann» av Iben Sandemose

Bøkene om Fiat og Farmor er utgitt i land som Japan, India, Tyrkia og USA.

I «Fiat og Farmor under vann» reiser Fiat og farmor til svømmehallen. Der dusjer de uten en tråd på kroppen, slik plakatene i svømmehallene forteller oss at det er riktig å gjøre – i hvert fall i Norge

Men da boken skulle bli utgitt i USA, fikk Sandemose beskjed om å kle på både barn og voksne.

– Forlaget sa at boken ikke kunne bli utgitt i USA hvis den om jeg ikke ordnet badedrakter på de voksne og bikini på barnet. Til og med bikinioverdel måtte lille Fiat ha, sier Sandemose.

