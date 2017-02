Hvordan reagerer egentlig norske barn på illustrasjoner av nakne mennesker i en damegarderobe?

Iben Sandemose har holdt mange foredrag på skoler og bibliotek. Hun har lagt merke til at barn ofte reagerer negativt på naturlig nakenhet.

Æsj, sier mange, ifølge Iben Sandemose.

Hun har reist rundt på flere skoler og bibliotek for å lese fra bøkene sine. Og det er først og fremst de siste årene at barna har begynt å si «æsj» når de ser naken-illustrasjonen i «Fiat og farmor under vann».

Noen av barna tar til og med hendene foran øynene sine.

– Det skjer ikke hver eneste gang, men stadig vekk. Og mye oftere enn før, påpeker Sandemose.

Fikk beskjed om å kle på fireåring

Sandemose tror barnas reaksjon henger sammen med hvordan selv de minste barna stadig blir mer tildekket i Norge.

– Det er sjeldent man ser nakne barn på stranden lenger. Nå får jo selv bitte små jenter bikini av foreldrene sine, sier hun.

– Det ser ut til at naturlig nakenhet har blitt et større tabu de siste årene, konkluderer Sandemose.

Hun får støtte fra sin forfatterkollega Stian Hole.

– Jeg har også inntrykk av at barn ikke er så vant med å se naturlig nakenhet lenger. Men jeg håper inderlig at det ikke går så langt som det har gjort i USA, sier han, og forteller om en kollega som fikk beskjed om å kle på fireåringen sin i en park i New York.

– Det var veldig varmt ute, så hun hadde tatt av t-skjorten til fireåringen. Men da kom flere andre foreldre bort og ba henne kle på barnet sitt.

Psykolog: – Viktig at nakenhet gjøres til noe naturlig

Foto: Elise Holdal / NRK

Willy-Tore Mørch er psykolog og jobber med barn og unges psykiske helse. Han mener at nakenhet alltid har vært forbundet med tabu eller noe forbudt hos barn, men at det kan ha blitt verre de siste årene.

– Motetrenden om å kle opp små barn i bikini på badestrendene bidrar nok til å gjøre nakenhet til noe forbudt, sier han.

Mørch mener det er viktig at nakenhet gjøres til noe naturlig, da unaturlig omgang med kropp og nakenhet kan hindre normal seksualutvikling.

– Det er for eksempel sunt at små barn bader nakne sammen med begge foreldrene sine, slik at de blir vant til å se nakne kropper og omgå dem på en naturlig måte.

Mørch tror at mange av barna som reagerer negativt på Ibenholts illustrasjon ikke er vant til at barn og voksne er nakne sammen.

– Så lenge dette er noe barn sjelden opplever får vi unødvendige reaksjoner på det, påpeker han.