Tidligere i vår kom den svenske ungdomsromanen Det ingen ser av Anna Ahlund på norsk. Der møter vi en hovedperson som beskrives som hen gjennom hele boken. Når Line Baugstø nå gir ut en barnebok om en transperson, sier det kanskje noe om en større åpenhet for forskjeller og individualitet i barnelitteraturen. Det ville i så fall være bra.

Kjønn og identitet er gjenganger-temaer i ungdomslitteraturen. Tenårene er en tid der man skal finne ut hvem man er. Mange bøker handler om å ikke være fornøyd med egen kropp, men ikke så mange bøker har hevdet at det er kjønnet det er noe feil med.

I bøker for yngre barn er det mindre tematisering av kroppen. Forviklingsfortellinger om jenter og gutter som bytter roller, finnes. Det er likevel mest som lek og eksperimenter; noen fysisk kjønnskorrigering har det ikke vært snakk om.

Handling

«Vi skulle vært løver» er tittelen på Line Baugstøs bok, skrevet for barn på mellomtrinnet. Tittelen understreker hovedfokuset i boken: Drømmen om å være sterk, modig og fri.

Leona er den nye jenta i klassen. Malin vil så gjerne bli venn med henne. De to jentene nærmer seg hverandre og finner ut at de har mye til felles. Men hvorfor lyver Leona om så mye? Er det noe hun skjuler? En dag i gymgarderoben river klassens mest populære jente, som også (typisk nok, hadde jeg nær sagt) er den mest ufyselige, håndkleet av Leona. Da kommer det for en dag at Leona har en guttekropp.

Det blir full oppstandelse. Noen foreldre mener det er et overgrep mot jentene å slippe en gutt inn i jentegarderoben. Malins mamma støtter Leona fullt ut. Hun er glad for at Leona og Malin er blitt venner, så har Leona i alle fall én støttespiller.

Men er Malin en god venninne? Har hun mot til å stå opp for Leona når de andre fryser henne ut? Det er mye Malin ikke kan fortelle til mamma.

Fungerer det?

Line Baugstø har skrevet en god fortelling. Gjennom «Vi skulle vært løver» åpner hun for samtaler om et tema som ikke er så vanlig å snakke om, i hvert fall ikke i barneskolen.

I tillegg ligger det et mot- og mestrings-aspekt her. Historien oppfordrer barn til å være seg selv, til å være en venn for vennene sine og kjempe for det man tror på. Dette er en bok som understreker verdien av mangfold. Det impliserer også at det ikke er greit å ydmyke andre.

Vi får ingen beveggrunner for hvorfor Leona vil skifte kjønn. Det er Malin som er vår hovedperson, og det er hennes unnfallenhet og etterhvert mot til å ta ansvar, som blir stående.



Passer for deg som:

Snart skal begynne på ungdomsskolen

Trenger et dytt for å bli så modig som du ønsker

