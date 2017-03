BOB DYLAN: Kan miste 8 millioner svenske kroner.

Nobelakademiet i Stockholm ga fjorårets nobelpris i litteratur til artisten Bob Dylan. Nå skriver den svenske avisen Expressen at om ikke Bob Dylan holder talen sin før 10. juni får han ikke prispengene.

– Bob Dylan må holde sin forelesning senest 10. juni for å tildeles pengene for Nobelprisen i litteratur – det fremgår av Svenske Akademiets vedtekter, skriver Sara Danius, sekretær for akademiet på sin blogg.

Det betyr at artisten kan miste 8 millioner svenske kroner, om han ikke kommer til Sverige for å holde forelesningen.

Artisten skal være kjent med at forelesningen må holdes da, men ennå skal det ikke være inngått en avtale.

Kommer til Stockholm i helgen

Den 10. september fikk artisten og poeten Bob Dylan Nobelprisen i litteratur, men for å få de prispengene må han holde en forelesning før 10 juni.

Dylan har beklaget at han ikke hadde tid til å komme for å motta prisen under sermonien i fjor vinter.

I helgen kommer Dylan til Stockholm for å holde to konserter. Det har ifølge Expressen satt i gang spekulasjoner om at forelesningen kommer til å bli holdt snart. Men ingen i Akademiet har hørt noe fra ham.

Den 1.– 2. april spiller Bob Dylan to utsolgte konserter på Stockholm Waterfront.