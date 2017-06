«Fotballfrue» brøt loven om alkoholreklame

I et bilde på bloggen «Fotballfrue» skal Berg Eriksen ha posert ved siden av en flaske med champagne. Det var dette bildet som fikk Helsedirektoratet til å reagere, skriver VG.

Helsedirektoratet har derfor sendt et brev til United Influencers, som er firmaet bloggen til Berg Eriksen tilhører. I brevet står det følgende: «Helsedirektoratet vurderer at deler av innholdet på deres nettside strider mot reklameforbudet i alkoholloven.»

Legger seg flat

Til NRK sier leder i United Influencers, Julie Holst Berntsen, at de ikke har ansvar for bloggene som tilhører dem.

–Jeg vil likevel påpeke at det er viktig for oss som byrå at alle profilene vi representerer etterfølger alle lover og regler. United Influencers har derfor en tett dialog med alle ombud og organisasjoner vedrørende lover, regler og retningslinjer med hensyn til reklame i sosiale medier, sier Berntsen.

Hun forteller at hun syns brudd på loven bør etterfølges. Men i dette tilfelle mener hun det har skjedd en glipp.

– Og det vil jeg på vegne av Caroline beklage. Vi vil gå igjennom rutinene i kampanjeteamet slik at dette ikke skjer igjen. Vi endret innlegget så snart Helsedirektoratet tok kontakt med oss, men vi skulle selvfølgelig sett det før de gjorde oss oppmerksom på dette, sier hun.

Ikke lov med alkohol i reklame

Denne hendelsen er den tredje Berg Eriksen får refs av Helsedirektoratet for. Den første gangen var i 2010.

Blogginnlegget var en reklame for klesmerket Gina Tricot. Ifølge loven om alkoholreklame, som finnes i alkoholloven § 9-2, er det forbudt å ha alkoholholdig drikke i reklame:

«Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.»

Bildet ble fjernet

Pressevakt hos Helsedirektoratet, Liv Dalen Tennøe, sier til NRK at de sendte et forhåndsvarsel om et mulig vedtak om tvangsmulkt til United Influencers.

– Bildet ble fjernet fra bloggen etter at vi varslet. Dermed er saken over fra Helsedirektoratets side, forteller hun.

– Er alkohol i reklamer på blogger et stort problem?

– Nei, det er sjelden et problem vi kommer over.

Skulle Berg Eriksen bryte forbudet igjen innen ett år, kan hun få tvangsmulkt fra Helsedirektoratet.

Annonsen ble både lagt ut på bloggen og delt på bildedelingstjenesten Instagram. Også der ble bildet slettet etter refsen fra Helsedirektoratet.