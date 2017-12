17 år gammel YouTube-stjerne kan ha blitt offer for narkokartell

Rosales skaffet seg over en million følgere på Facebook og 300.000 på Instagram, under kallenavnet «El Pirata de Culiacán» (Piraten fra Culiacán).

Flere medier, deriblant britiske Independent, skriver at Rosales nylig la ut en video der han fornærmet Nemesio Oseguera Cervantes, også kjent som «El Mencho», på det groveste.

Ifølge El Pais skal Rosales, tilsynelatende beruset, ha sagt noe sånt som at Cervantes kunne «skrelle» kjønnsorganet hans.

Skutt 15 ganger

Cervantes er en av de mest beryktede kartellederne i Mexico. Ifølge amerikansk politi er 51-åringen lederen av gruppa «New Generation Cartel of Jalisco» (CJNG), som de siste årene har ligget i en blodig krig med flere rivaliserende grupper.

Juan Luis Lagunas Rosales innrømmet selv at han hadde et usunt forhold til alkohol. Likevel ble han løftet fram som en stjerne i sosiale medier. Foto: Skjermdump / Instagram

I forrige uke festet YouTube-stjernen Rosales med venner på en bar i Jalisco, da en gruppe på fem væpnede menn stormet inn og skjøt tenåringen.

Han ble drept av mellom 15 og 18 skudd, ifølge statsadvokaten i Jalisco, Raul Sanchez Jimenez.

Jimenez sier det er for tidlig å slå fast hva som var motivet for drapet, men bekrefter samtidig at politiet undersøker om hendelsen kan knyttes til at YouTube-stjernen fornærmet kartellederen.

Svimer av

Juan Luis Lagunas Rosales er født og oppvokst i Sinaloa. Delstaten regnes som et mekka for narkotikarteller, og var lenge en del av territoriet til Joaquín «El Chapo» Guzman. Mexicos mest kjente narkotikabaron ble utlevert til USA tidligere i år, i påvente av en rettssak.

Rosales droppet ut av skolen da han var 15 år og flyttet til storbyen Culiacán. Her livnærte han seg som bilvasker. Samtidig begynte vennene å legge ut videoer av at Rosales drakk voldsomme mengder alkohol i sosiale medier.

I flere av videoene drikker Rosales så mye whisky og øl at han svimer av.

Rosales, som altså ikke var gammel nok til å drikke alkohol lovlig, hadde et uvanlig barnslig utseende, noe som bidro til at videoene fikk en voldsom spredning. Piraten fra Culiacán fikk etter hvert invitasjoner til stadig flere fester og musikkvideoer.

I løpet av et år ble tenåringen et kontroversielt YouTube-fenomen, skriver Independent.

Juan Luis Lagunas Rosales, også kjent som «Piraten fra Culiacán», kunne drikke mye alkohol. Det gjorde ham svært kjent i hjemlandet Mexico. Foto: Instagram / YouTube

69 drap om dagen

CJNG-kartellet oppstod for under et tiår siden, og bestod i utgangspunktet av avhoppere fra det langt eldre Milenio-kartellet. Den kriminelle gruppas hovedinntekter stammer fra våpensalg, drivstofftyverier, utpressing og kidnapping, ifølge The Washington Post.

Kartellet beskrives som et av de raskest voksende kartellene i Mexico, og skal ha forgreininger til kriminelle nettverk i en rekke andre land. Ifølge Rolling Stone Magazine kobles gruppa til flere tusen drap.

Drapet på 17 år gamle Rosales er bare et av svært mange som kobles til meksikanske karteller i 2017. 20.878 personer ble drept i Mexico i løpet av årets ti første måneder, eller 69 personer hver dag, ifølge Reuters.