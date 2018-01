DRØMMER OM Å BLI POLITI: Mia Landsem (20) har konfrontert mange av dem som deler private bilder videre. Og det er ikke bare forsmådde ekskjærester som ønsker å hevne seg gjennom å dele intime bilder ulovlig – hun har også måttet konfrontere småsøsken, familiefedre og slektninger til jentene. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Den digitale detektiven Mia Landsem (20) sitter oppe hele natten foran datamaskinen for å spore opp personer som ulovlig sprer folks private og intime bilder.

Hjemme i sin leilighet i Oslo stirrer hun på ei av flere nettsider hun har overvåket i over to år.

I septembermørket lyser plutselig de to skjermene opp foran henne med flere nakenbilder av en kjent, norsk idrettsprofil. Hun skjønner raskt at hun må gjøre noe.

Hun dokumenterer det hun ser. Tar skjermdumper. Bevismateriale.

Alt for at de skyldige ikke skal slippe unna.

For helt siden hun var liten har Mia Landsem (20) ønsket å gjøre noe med mening. Hun har alltid blitt provosert av urettferdighet og tenkt at en politijobb er fin måte å bidra til at samfunnet kan bli mer rettferdig.

Kanskje var det nettopp derfor hun som tenåringsjente grep inn mot en farlig voldsmann med machete?

Kanskje er det derfor hun nå jobber døgnet rundt for å hjelpe jenter som får spredt nakenbilder av seg selv på nett?

Startet jakten for to år siden

For et par år siden ante hun ikke at omfanget var så stort – hvor mange som faktisk bare tar seg til rette. At det tydeligvis finnes mange personer som synes det er helt greit å brette ut folks privatliv. Som rett og slett gir faen, og tror de skal komme unna med det.

Men hvem er disse personene som poster og deler disse bildene? Det ville Mia Landsem finne ut av, og det var slik det hele begynte.

– Jeg har flere venner og bekjente som har blitt utsatt for det, og jeg synes lovene er utdaterte. Jeg synes det er veldig urettferdig, sier Mia.

Sammen med to andre dataeksperter, som ønsker å være anonyme, og en hjemmebygd PC som står plassert et sted utenfor Oslo, startet Mia i høst jakten på den skyldige og alle personene som valgte å spre disse bildene videre. Uten å få betalt. Men med et inderlig ønske om å stille folk til veggs.

Tar tilbake kontrollen

Bildene som dukket opp på Mias dataskjermer i september var av en kjent håndballspiller. Kanskje en av Norges største stjerner: Nora Mørk.

Først forsøkte Mia å komme i kontakt direkte med håndballstjerna – uten hell.

Deretter måtte hun gå via noen i den nærmeste familien. Mia lurte på om noen av dem egentlig var klar over at disse bildene sirkulerte på nettet? Hvis ikke – hvordan ville de reagere?

Hun fikk til slutt kontakt med ei venninne på idrettshøgskolen som kjente søsteren til Nora Mørk. Hun beskar bildene, slik at bare fjeset vistes, og spurte rett ut: «Er dette Nora Mørk?»

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Søsteren var helt uvitende til at det fantes bilder av Nora Mørk på nettet.

Beskjeden kom som et sjokk. Mørks familie ble helt knust. Det å ikke ha kontroll på bildene og på hvem som ser dem var tøft.

Selv var håndballstjerna på landslagssamling da hun ble klar over bildene av henne var spredt på nett.

– Det er én som har vært inne i mitt privatliv, stjålet noe fra meg og valgt å dele det med alle. Det har knekt meg, sa Nora Mørk til TV 2.

13. november valgte hun å gå ut i media for å fortelle åpent om hva som hadde skjedd.

– Det er tre grunner til det. Det er for å ta tilbake kontrollen over livet mitt og det er også fordi jeg er utrolig forbanna, skuffa, lei meg og frustrert. Jeg gjør det også for mange av de andre jentene der ute som har vært utsatt for det samme som meg, forklarte hun til TV 2.

Regninger på 150.000

Mia ønsker at personene som har spredd bildene på nettet skal få sin straff.

Og etter et lengre samarbeid med familien til Nora Mørk, har det blitt 15 anmeldelser. Det er i tillegg sendt ut regninger på 150.000 kroner.

Mørks advokat, John Christian Elden, forteller at Mias innsats er verdifull.

– Hun har funnet frem oversikt over mange av de lovbruddene man ikke visste om. Dette har også dannet grunnlag for politiets etterforskning, mener han.

En mann fra Telemark har tilstått å ha delt bilde av henne uten samtykke, og han fikk en bot på 15.000 kroner.

Det vil nok komme flere anmeldelser i Mørk-saken, sier Elden til NRK.

En dyster utvikling

Trenden er tydelig. Hvert år får slettmeg.no inn opptil 600 saker fra folk som sliter med å få fjernet bilder og video fra nettet. Materiale som spres digitalt mot deres vilje.

Flesteparten av dem som tar kontakt er jenter mellom 12 og 25 år. Og sakene omfatter alt fra mobbing til utpressing og hevnporno. Og problemet ser ikke ut til å avta. Dessverre.

Ulovlig deling av private bilder på nett er et økende problem bekrefter Kripos, som mener det er viktig at folk anmelder sakene.

– Kriminalitet i det digitale rom og integritetskrenkelser har fått økt oppmerksomhet og mer ressurser de siste årene og det satses mer på dette i politiet enn før. Kriminalitet begått på og over internett er likevel utvilsomt et felt hele politiet må løfte seg på fremover, opplyser politioverbetjent Jostein Strømsnes i Kripos, til NRK.

OVERVÅKER NETTET: Mia Landsem (20) forteller om personer som bytter til seg private og intime bilder av andre folk – slik som man gjør med fotballkort eller Pokémon-kort. Det var nakenbilder av håndballspiller Nora Mørk (26) som Mia oppdaget på nettet i høst. Bildene var hacket fra landslagsspillerens telefon. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Femme fatale

Ikke ulikt karakteren Lisbeth Salander – fra Stieg Larssons bøker – sitter Mia i en sofa på en kafé i Trondheim foran en dataskjerm. Hun har reist hit for å ferie jul sammen med familien.

De tatoverte fingrene løper hurtig over tastaturet. Øynene skanner laptopskjermen. Ved siden av seg står et par krykker. Det vil ta ni måneder før korsbåndet etter taekwondo-skaden er leget.

Hun har vært aktiv innen gaming, men er også norgesmester og nordisk mester i taekwondo. For tiden holder hun på med en bachelor i trening, coaching og idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole i Oslo, men har de siste årene brukt veldig mye tid i kampen mot folk som sprer private bilder.

Litt for mye tid.

Livet som fulltidsstudent, toppidrettsutøver og digital sporhund ble for mye for henne. At noen gjorde så mye fælt mot andre mennesker, gjorde inntrykk. Kroppen ble dårlig og hun hadde ikke energi til å møte folk lenger.

– Jeg ble psykisk dårlig det første året. Jeg kom bakpå på skolen og ble deprimert over at folk kunne holde på sånn. Når man sitter og ser på slikt 6–7 timer i døgnet, blir man litt fucka i hodet. Det er slitsomt, forteller Mia.

Mia måtte ta helsen på alvor.

Tilfredsstillende å avsløre

Hun var deprimert i en periode, og det var et hardt tilbakeslag for Mia. Hun trengte litt fri fra alt faenskapet hun fant på nettet, og dyrket seg selv litt mer.

I tillegg kom hun i kontakt med andre dataeksperter som ønsket det samme som henne: Å straffe folka som sprer private bilder.

Mia tar en pause og ser opp fra skjermen, og fortsetter å fortelle om hvordan livet har snudd den siste tiden.

Slutten av 2017 ble plutselig spesiell på mange måter: Mange lange og slitsomme dager. Mange telefoner og medieoppdrag.

Men motivasjonen til å fortsette, er gleden over å konfrontere alle de som har skyld i at livet til Nora Mørk er snudd opp ned. Å få deres reaksjoner og tanker om hva de egentlig har holdt på med. Å skremme dem litt.

Langt fra alle er jo klar over at ulovlig spredning av private bilder kan straffes med bøter eller fengsel inntil to år i Norge. Det kjipe er at de fleste sakene henlegges.

– Jeg synes det er sykt at man bare får en bot for å ødelegge noens liv. Det bildet er der ute for alltid, sier Mia.

Konfrontasjonen

Endelig. Etter en del arbeid i høst med å spore opp personene som delte Nora Mørk-bildene, fikk Mia betalt for alt arbeidet:

Det er digg å kunne si ifra om at hun vet hva de har gjort. Og at det ikke er greit. At de jammen ikke skal komme unna med det. Det er like tilfredsstillende hver gang, selv om reaksjonene kan variere.

På morgenen 15. november klikker Mia seg inn på Facebook og søker opp en av personene som hun har sporet opp.

Meldingene hun skriver på Messenger er ikke til å misforstå:

Mia : Hei. Bare forteller deg at du nå blir anmeldt ☺️ Mia : God dag videre

Etter hvert tikker det inn et svar.

LISBETH SALANDER: Mia Landsem (20) har fått høre sammenligningen før. Det er kanskje ikke så rart, siden hennes datakunnskaper er bedre enn de fleste. – Men jeg er ikke villig til å bruke vold, påpeker Mia. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Mia : Hei. Bare forteller deg at du nå blir anmeldt ☺️ Mia : God dag videre Anonym: A For? Mia : Spredning av nakenbilder av nora mørk. Anonym: Beklager så mye Anonym: Hvis jeg er så og si "anmeldt" så krever jeg oppdatering om saken Anonym: 2 Uker og saken blir henlagt Anonym: A Vent og se kjære deg

– De fleste flirer og sier lykke til, det blir henlagt om to uker likevel. Noen få legger seg flate og beklager. De er jeg mildere mot, fordi det ofte er yngre ungdommer, forteller Mia.

Det viktige er at de folka skal vite at hun vet. Og at de skal vite at deres gjerninger vil få konsekvenser.

På kvelden får hun nok et svar fra personen som hun konfronterte:

Anonym: A Vil også nå som jeg har tenkt en stund understreke at jeg er 16 år Mia : Du er gammel nok til å forstå at det du gjorde er galt.

Hundrevis vil ha Mias hjelp

Mia har konfrontert mange av dem som deler private bilder videre. Og det er ikke bare forsmådde ekskjærester som ønsker å hevne seg gjennom å dele intime bilder ulovlig – hun har også måttet konfrontere småsøsken, familiefedre og slektninger til jentene.

– Når det er en voksen mann på 30 år med barn og forlovede på profilbildet sitt, så mener jeg at folk bør gå inn i seg selv og tenke hva hvis dette var min datter. De skal også vokse opp i denne verdenen, sier Mia opprørt.

På bordet ligger mobiltelefonen og piper og vibrerer i en jevn strøm. Etter at det i høst ble kjent at hun hjalp Nora Mørk, har over hundre personer tatt kontakt for å få hjelp.

De fleste ønsker hjelp etter at saken er henlagt av politiet. Mange er helt knust.

– De fleste som tar kontakt med meg ønsker nok en bekreftelse på at de ikke har gjort noe galt. Mange har fått saken henlagt, men vil anmelde på nytt. Det er vel godt at noen bryr seg, sier Mia.

Hun synes det er synd at særlig jenter skal være nødt til å være redd for at bilder spres som hevn etter at et forhold tar slutt. Mia har sluttet å bli overrasket over at folk er slemme, og selv om hun fortsatt blir litt sliten i perioder, ser hun at det nytter. At noen faktisk får den straffen hun mener de fortjener.

Drømmen om å bli politi lever fortsatt, men foreløpig nøyer hun seg med å være en digital detektiv. En virkelighetens Lisbeth Salander som jakter på skurkene. Foran dataskjermen, med tastaturet som våpen.

For det har egentlig bare begynt.

Mia er allerede i gang med å hjelpe to kjente norske kulturpersonligheter som har fått bilder av seg selv på avveie.