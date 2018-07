Björn og Benny: Ufattelig at suksessen aldri tar slutt

– Vi forsøkte å lage musikk som flere enn oss ville like. Men om jeg kunne forestille meg at det skulle vare i 40 år? Nei, nei, aldri, sier Björn.

NRK har fått et eksklusivt intervju med den mannlige duoen fra ABBA før premieren på den nye Mamma Mia-filmen, «Mamma Mia – Here We Go Again».

45 år etter at deres første hit «Ring Ring» ble utgitt, er musikken deres brennhet og skaper ABBA-feber i sommervarmen grunnet den nye filmen.

En starstruck stjerne

40 ÅR MED SUKSESS: Disse fire svenskene står bak Skandinavias soleklart størst popmusikkeventyr. Men selv om Agnetha og Anni-Frid fikk mest oppmerksomhet (som vokalistene), er det Björn og Benny som skrev alle hitsene. Foto: AP

Heller ikke Benny Andersson kan knapt fatte suksessen – men mener det må være det nitidige arbeidet for flere titalls år siden som man fortsatt høster frukter av.

– Det er rart, at suksessen aldri tar slutt. Men vi jobbet nesten døgnet rundt, med en låt av gangen. Og vi syntes jo det var bra greier vi lagde. Dancing Queen, The Winner Takes It All, Fernando. Vi følte iblant at vi satt på noe spesielt.

Sistnevnte låt blir i den nye filmen sunget av den amerikanske stjernen Cher, etter at hun i rollen som en «larger than life»-bestemor gjør entre med helikopter.

Det gjør mister Ulvaeus starstruck.

– Ja, jeg blir virkelig det. Jeg tenker at det er helt ufattelig at «lilla jag» fra Västervik får være med på dette her, sier Björn.

– Gjør fysisk vondt for Benny

Før møtet med Björn og Benny har NRK snakket med noen av skuespillerne fra Mamma Mia-filmen. De fleste av dem var ABBA-fans allerede i oppveksten (ja, Pierce Brosnan elsket ABBA helt fra gjennombruddet med Waterloo).

Stellan Skarsgård sier hans to landsmenn er svært rause – også mot dem som ikke er like velsignet som Björn og Benny hva musikalsk talent angår.

For han har ingen problemer med å innrømme at han ikke akkurat synger som en gullstrupe selv.

– Jeg kan se at det gjør fysisk vondt for Benny når jeg synger inn vokalen min i studio. Allikevel er det bare sjenerøsitet og vennlighet, de sier det låter bra. Så fikser de selvfølgelig på tonene etterpå, sier han.

Etterfulgt av en rungende latter fra både ham selv og medskuespiller Pierce Brosnan.

– Alt de tar i blir til gull

Også de av skuespillerne i filmen som ikke trenger like flittig bruk av autotune som Skarsgård hyller de to svenskene i 70-årene.

– De er genier, alt de tar i blir til gull, sier Amanda Seyfried.

– Jeg tenker på Benny Andersson som julenissen. Og Björn er den litt stillferdige og intellektuelle, sier Christine Baranski.

Tenker ikke på nostalgi

Tidligere i år kom ABBA-nyheten om at de skal gjøre comeback og har spilt inn nye låter. Men har de to mennene egentlig aldri tenkt å pensjonere seg, og tillate seg å bare skue tilbake?

– Dette med nostalgi ligger faktisk ikke for meg, ikke det dugg, sier Björn.

– Jeg gjør som jeg har jeg gjort hele tiden, jeg tenker bare fremover, sier Benny.

Og det førstkommende kapittelet i dette fremover er «Mamma Mia – Here We Go Again», med norsk kinopremiere 20. juli.

Money, Money, Money

Og, uansett om du elsker eller hater både ABBA og Mamma Mia-universet:

Forvent klirrende «Money Money Money», ja i milliardklassen. Millioner av ABBA-fans verden over som tar fram sin indre «Dancing Queen» og nærmest hopper i kinosetet. Björn som dukker opp som statist og professor i låten «When I Kissed the Teacher».

Stellan Skarsgård og Pierce Brosnan som tross autotune hverken låter som Pavarotti eller Sinatra.

– Med Mamma Mia kan man forlate omverdenen

ABBA-mennene selv er iallfall tydelige på hvorfor man bør se filmen.

– Med Mamma Mia kan man forlate omverdenen for en stund. I nøyaktig en time og 56 minutter, sier Björn.

– Filmen er bra, og musikerne låter riktig bra. Og skuespillerne er begavede, sier Benny.

De to er vel kanskje ikke helt ubegavede selv heller.

