– Dette er første gangen jeg har vært på audition. Jeg ble vraka i en talentkonkurranse da jeg var 16-17 år, men ellers har jeg klart meg uten å måtte måle krefter mot andre, sier Bjørn Eidsvåg til NRK.

For det er ikke bare artist Kari Bremnes som filmdebuterer i det man må kunne kalle voksen alder.

Eidsvåg har fått en rolle i Disneys nye storsatsing, «Vaiana», en animasjonsfilm om en eventyrlysten tenåring som seiler ut på et farlig oppdrag for å bli en ekte sjøfarer, og dermed redde sitt folk.

Å skulle dubbe en film var mer krevende enn Bjørn Eidsvåg hadde sett for seg.

– Det handler om musikalitet og om timing. Det er mye som skal passes på her, sier han.

Artisten er bestefar til flere, men avviser at han takka ja til rollen for å imponere barnebarna.

– Jeg har snarere vært mer opptatt av at jeg blir landets minst populære bestefar etter dette. Han er jo litt skummel, denne krabben.

– «Kan jeg klare dette?»

Hovedrollen som den unge heltinnen Vaiana er det Nora Gjestvang som har. Hun har dubbet flere filmer tidligere, blant annet for Disney Channel, men da i mindre roller.

Dette er første gang hun skal bære en hel film, som i tillegg har ganske krevende låter.

– Min første reaksjon var «kan jeg klare dette?». Men det har vært veldig trygt og godt i studio. Og det er selvfølgelig kjempegøy å ha fått en hovedrolle, sier 18-åringen til NRK.

Og mens vi tidligere har vært vant til at jentene i tegnefilmer gjerne er på jakt etter en prins, er tilfellet et helt annet her.

– Hun sier selv at hun ikke er en prinsesse. Jeg synes det er veldig kult, sier Gjestvang.

Bjørn Eidsvåg beskriver «Vaiana» som en klassisk «redde verden»-film.

– Her har du en som du ikke tenker skal ha styrke til å være frelseren, som må gjennom mange hindringer og farer for å få det til. Det er litt som i «Ringenes Herre» og i mange bibelhistorier. Jeg synes det er ekstra fint at det er ei jente som gjør det, sier Eidsvåg.

Kjenner forventningspresset

Med «Vaiana» skal Disney følge opp storsuksessen «Frost», en av tidenes største kinosuksesser og den mest innbringende Disney-filmen noensinne. Det er en oppgave regissørene Ron Clements og John Musker ikke tar lett på.

Radarparet har brukt over fem år på filmen.

– Skaperne bak «Frost» er gode venner av oss, og har gitt oss tilbakemeldinger underveis. Dette er ingen konkurranse, men heller at vi hjelper hverandre. Men vi kjenner absolutt på et forventningspress, forklarer de.

Disney-regissørene Ron Clements og John Musker reiser nå verden rundt for å promotere filmen. Foto: Kirsti Falch-Nilsen / NRK

