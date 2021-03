– Det er rørende og flott.

Det sier Bjørn Eidsvåg etter at han har blitt tolket og fremført på et helt nytt språk.

– Jeg har skjønt det slik at dette er kjente musikere, men jeg aner jo ikke om oversettelsene er korrekte, forteller han og humrer.

Flere kinesiske artister har nylig oversatt låtene hans. Men hvordan i alle dager kom dette i stand, lurer du kanskje?

Hør Bjørn Eidsvåg på kinesisk her:

Ble overrasket

Den danske produsenten Morten Luxhøi har bodd i Kina en stund, og er opptatt av et nordisk-kinesisk samarbeid.

Han fikk lyst til å involvere Eidsvåg i prosjektet, som har fått navnet «Nordic Echo», for å oversette låtene.

Da Sauda-karen hørte de kinesiske versjonene, ble han positivt overrasket.

– Jeg tenkte at det sikkert kom til å bli litt «hobby-aktig», men jeg pleier vanligvis å være positiv til folk som vil bruke låtene mine. Da jeg hørte dem, låt det fantastisk. Det er rett og slett stas, sier Eidsvåg.

Dette er moro! Et knippe framifrå og etablerte kinesiske artister har tolket flere av låtene mine og nå er de ute på... Posted by Bjørn Eidsvåg on Wednesday, February 24, 2021

– Veldig rart

Kina har over 1,4 milliarder innbyggere, og Eidsvåg-låtene er gitt ut på den største musikkstrømmetjenesten i landet; «QQ Music».

Kathinka Fürst har bodd i Kina i 20 år, er gift med en kinesisk musiker og har studert kinesisk kultur.

Kathinka Fürst (arkivfoto).

Hun forteller at det er unge, fremadstormende artister som fremfører Eidsvågs låter, og at et par av dem er ganske kjente.

– Jeg har hørt litt av musikken, og det var veldig rart å høre Bjørn Eidsvåg-låter på kinesisk. Samtidig er det veldig kult, og det blir spennende å se om han slår gjennom der, sier Fürst.

Hun tror det ligger solide muligheter om de oversatte Eidsvåg-låtene skulle slå an.

– Musikk er kjempestort, det er et enormt marked. Kinesere er veldig glade i musikk, og det er en stor og viktig del av samfunnet, utdyper hun.

Fürst sier at musikktilbudet er preget av kommersiell pop, klassisk og musikk produsert for å hylle kommunistpartiet.

Hun mener det er vanskelig for internasjonale artister å nå gjennom i Kina.

– Det er først og fremst artister med kinesiske tekster som gjør det stort. I tillegg må alle tekster, både for kinesiske og internasjonale artister, godkjennes av myndighetene, sier Fürst.

QQ Music Ekspandér faktaboks QQ Music er Kinas svar på Spotify, og er en av de tre store kinesiske musikkstreamingtjenestene. Har over 700 millioner brukere og rundt 120 millioner abonnenter, ifølge Wikipedia.

Eidsvåg forteller at noen av låtene hans tidligere har blitt oversatt i land som Ghana, Namibia og Spania. Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

– Løfterikt

«Eg ser», «Kyrie» og «Vertigo» er blant Eidsvåg-klassikerne som er oversatt.

– Det bor jo mange folk i Kina, så jeg ser for meg at inntektene kan øke voldsomt, sier 66-åringen og ler godt.

Eidsvåg forteller at han ikke har hørt noe om mottakelsen av låtene i Kina ennå.

– Men det er ting som tyder på at dette kan bli mye spilt, det ser veldig løfterikt ut, sier han.

– Så nå blir Bjørn Eidsvåg «Big In China»?

– Haha, det ville i så fall vært fantastisk.