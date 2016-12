Disney skal lage TV-serier for Snapchat

Det er den amerikanske TV-delen av Disney som skal produsere innhold for Snapchat, skriver Reuters.

Hvor mye penger som har blitt lagt på bordet, vet ikke nyhetsbyrået Reuters, men det som er sikkert er at det sosiale mediet Snapchat ruster opp før 2017.

De har allerede inngått avtaler med store selskaper som Viacom, Comcasts NBCUniversal og Time Warners Turner Broadcasting System Inc.

Den første Disney-produksjonen kommer allerede i starten av januar og er et ti episoders sammendrag av ABC-serien The Bachelor, kalt «Watch Party: The Bachelor».

Barn som forkaster lineær TV

Barn og unge er mindre opptatt av å se på TV, og mer opptatt av å se innholdet på mobilen – når og hvor de selv vil.

Og Snap (slik Snapchat ofte blir forkortet) har utviklet seg til å bli en av de største leverandørene av levende bilder, både fra brukernes venner, ulike kjendiser man kan følge, samt utvalgte mediehus.

Det er denne medietrenden Disney nå vil ta del i, skriver Reuters.

Disney har tidligere laget innhold til Snapchats «Live Story», hvor brukere kan dele bilder og videoer knyttet til et spesielt event.

– Tidligere i år jobbet vi tett med Snap under en Oscar Live Story, og vi ser fram til å bygge videre på dette samarbeidet og gi Snapchats mobilorienterte brukere unike, skreddersydde opplevelser fra Disney, sier selskapets TV-sjef John Frelinghuysen i en pressemelding.

Avtalen med Disney skiller seg fra andre samarbeidsavtaler – vanligvis deler Snapchat og medieprodusentene reklameinntektene, men her er det Disney som skal kontrollere annonsene og inntektene derfra.

Halve Norge har Snapchat

I Norge har Snap blitt det nest største sosiale mediet målt i både antall profiler og daglig bruk. Ipsos-tallene viser at over 2,1 million over 18 år har Snap-profil. Inkluderer vi alle under 18 år, så er mitt anslag at det reelle antallet er ca. 2,7 millioner. Over halve Norge er altså på Snap.

Her hjemme har VG inngått et samarbeid med SOME-giganten.

– Snapchat er et av de selskapene i verden som ligger lengst fremme i historiefortelling og brukeropplevelser på mobil. Å få en fast plass på denne plattformen er veldig interessant, sa strategidirektør Thomas Manus Hønningstad i VGTV til DN i slutten av november.

Ifølge Journalisten har også norske Nettavisen bekreftet at mediehuset er i løpende dialog med Snapchat for å levere kjendis-, teknologi- og motestoff.