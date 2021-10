Åtte av ti jenter opplever kjøpepress fra påvirkere

Det viser en undersøkelse gjort av Norstat for Danske Bank blant respondenter mellom 18–25 år.

– Ifølge tall fra Mediebyråforeningen, er påvirkerne den gruppen som vokser hurtigst i reklamemarkedet, med en økning på rundt 130 prosent fra i fjor, sier Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank.

Bakgrunnen for undersøkelsen var å se hvordan unge mennesker blir påvirket av reklame fra påvirkere på sosiale medier.

– Samtidig, i den andre enden, sitter det mange unge mennesker som betaler en stor del av prisen for deres suksess.

Hun beskriver funnene som dyster lesing.

– 80 prosent av unge jenter opplever kjøpepress. Til alle døgnets tider bombaderes unge mennesker av reklame i sosiale medier. Konsekvensene kan være enorme, både mentalt og økonomisk.

I tillegg er Olsen bekymret for at reklameinnleggene ikke blir merket godt nok.

– Det tror jeg er en stor del av utfordringen, at du ikke vet at det er reklame du blir eksponert for.

Ser etter påvirkere som fungerer som en motvekt

I kveld sparkes også påvirkernes egen prisutdeling, Vixen Awards, i gang.

Juryleder Astrid Valen-Utvik sier mange av finalistene er påvirkere som er en motvekt til press. For eksempel ved å snakke om gjenbruk.

– Det er ikke de som får folk til å kjøpe mest som blir hyllet på Vixen Awards, men de som er flinkest til å inspirere på ett eller annet vis, forklarer Valen-Utvik.

Hvordan en påvirker merker sine reklameinnlegg legges også vekt på forklarer jurylederen.

– Ingen skal bli lurt til å tro at det er noe annet enn reklame. Det er vi veldig opptatt av.

Astrid Valen-Utvik, juryleder i Vixen Awards Foto: Aleksander Eilertsen Espelid

Valen-Utvik mener det ikke nødvendigvis kun er reklameinnleggene som fører til kjøpepress.

– At en påvirker har kjøpt sitt eget produkt og snakker om hvor fantastisk bra det er, det vet vi jo at kan føre til at man tenker at man vil ha det selv. Så om påvirkeren har fått penger for det eller har brukt sine egne, så kan det likevel føre til et kjøpepress

Videre sier hun at juryen ikke ser på mengden reklame hos påvirkerne, men hvordan reklameinnlegget er presentert.

– Det gjøres som en integrert del av innholdet hvor både merkevaren og påvirkeren jobber bra med å få frem sitt budskap uten at det bare er «løp og kjøp». Det vi ser på er innholdet totalt sett. Hvis du bare snakker om rabattkoder og løp og kjøp, så blir du ikke en finalist i Vixen.

Mener påvirkere ikke har et særskilt ansvar

Aurora Gude jobber selv som påvirker.

Hun tenker ikke på om hun bidrar til kjøpepress med sine reklameinnlegg. Gude er derimot opptatt av hva hun reklamerer for.

– Jeg reklamerer aller mest for hudpleie og treningsklær, fordi det er ting jeg genuint er interessert i.

Påvirker Aurora Gude Foto: Privat

Hun mener det er uheldig at unge opplever kjøpepress på påvirkernes profiler. Likevel mener hun ikke påvirkere har et særskilt ansvar.

– Unge blir eksponert for reklame i alle andre kanaler. Jeg synes ikke påvirkere har noe mer ansvar, med mindre de reklamerer for ting som kan skade.

Reklamepause

Olsen tror det er viktig å gjøre unge mennesker bevisst på påvirkningskraften og rollen påvirkere har.

– Du skal være bevisst på at dette er en reklame og ikke en personlig anbefaling.

Hun synes også det er viktig å tenke over at påvirkere er på jobb når de poster reklameinnlegg.

–Som ung forbruker må du være bevisst og snu om tankegangen. At du i praksis skrur på en reklamepause hver gang du trykker inn på Instagram-appen.

