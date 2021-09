Vil hindre at unge eksponeres for tobakk i sosiale medier

En ny rapport fra Retriever på oppdrag fra Kreftforeningen viser at over halvparten av influensere de har kartlagt har innlegg på sosiale medier med tobakk.

– Influenserne har barn og unge som målgruppe. Det betyr at unge som følger disse på Instagram eksponeres for enorme mengder med tobakk-produkter som sigaretter og snus, forteller generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Den største har 1 million følgere, den miste rundt 4000. I snitt har de over 150 tusen følgere.

Hovedfunn fra rapporten Ekspandér faktaboks En gjennomgang av 55 norske influensere på Instagram viser at 29 av dem eksponerer tobakk i til sammen 120 poster. 78 av postene var i høydepunkt (Instagram-historier), mens 42 prosent var innlegg på Instagram. Sigaretter eksponeres i 47 prosent av postene og er typen som eksponeres mest. Denne kategorien omfatter vanlige sigaretter, rullings, pipetobakk, sigarer og sigarillos. Snus utgjør 43 prosent, mens hookah/vannpipe eksponeres i 8 prosent Sigaretter, vannpiper og e-sigaretter ofte har en tydeligere rolle i postene enn det snus har. Snusbokser er hovedsakelig tilsynelatende tilfeldig plassert i bildene, mens sigaretter, vannpiper og e-sigaretter er mer fremtredende og brukes i mer stiliserte poster. Undersøkelsen viser og at Norske influensere gjennomgående eksponerer tobakk på en positiv måte. Over halvparten (68 prosent) av postene som eksponerer tobakk på Instagram viser influenserne på fest og i lystig lag, ofte i kombinasjon med alkohol. 25 prosent av tobakkspostene viser influenserne i hverdagslige situasjoner hvor tobakken fremstår som en naturlig del av hverdagsøyeblikket.

8 prosent av postene er annonser for produkter som ikke er tobakksrelatert, hvor tobakk brukes som en rekvisitt (Dette er ulovlig).

Ross er bekymret for hvordan eksponeringen av tobakk i sosiale medier vil kunne påvirke barn og unge.

Rundt 92 prosent av barn og unge i alderen 16 til 25 år bruker plattformen Instagram. Instagram er også den mest populære plattformen å følge influensere på.

– Vi vil ha en tobakksfri generasjon. Tobakk tar liv, det fører til veldig mange tilfeller av kreft. Vi er bekymret for at måten influensere presenterer tobakk, gjør at unge blir frista til å begynne med det selv.

RAPPORT: Den nye rapporten fra Kreftforeningen viser at tobakk ofte blir eksponert på Instagram. Foto: William Jobling / NRK

Usikker om det burde reguleres

Studentene ved OsloMet, Synne Lunde, Andrea Øverås, Ingeborg Hole Rise og Thea Ellinghaugen, har selv lagt merke til at influensere legger ut bilder av tobakk på sosiale medier.

– Jeg har jo sett det, men jeg tar det ikke veldig til meg. De bryter jo ikke noen lov ved å gjøre det, det er vanskelig å si hvor mye man skal ta de på det, forteller Ellinghaugen.

USIKRE: Selv om OsloMet-studentene mener det kan være fint å regulere tobakk, så er de usikre på hvordan det kan gjøres, og i hvilken stor grad. Foto: Anne Skifjeld / NRK

De peker på at selv om ikke de selv blir påvirket av det, har mange influensere yngre følgere som kan påvirkes. Det mener de kan være skadelig i lengden.

Selv om de ønsker mindre tobakk i sosiale medier, er studentene usikre på om det burde reguleres, og hvor mye.

– Det er litt vanskelig å si om det burde være et strengere lovverk for dette. Det er klart at røykeloven har gjort at vi eksponeres for det i mindre grad, så et strengere regelverk kan hjelpe. Samtidig må man tenke over i hvor stor grad man skal regulere mennesker og hva de legger ut, sier Øverås.

«Røykeloven» er den delen av Tobakksskadeloven som har bestemmelser som sier hvor det er forbudt å røyke. Den mest kjente endringen av denne delen av loven, kom i 2004.

ETTERLYSER HANDLING: Ingrid Stenstadvold Ross mener at tobakksskadeloven må endres. Foto: Jorun Valle Nilssen

Etterlyser handling

Det er ikke ulovlig ifølge Tobakksskadeloven å legge ut bilder av tobakksprodukter, men unntak av annonseinnlegg, både reklame for tobakk, og reklame for andre produkter, hvor tobakk er en del av reklamen. Generalsekretæren ønsker at helsemyndighetene nå skal endre loven.

– Her må man presisere loven, både for å gjøre det mulig å føre tilsyn, og for å hjelpe influenserne til å forstå hva som er riktig og galt.

Blant annet bør man tydeligere definere i tobakksskadeloven hva som er reklame for tobakk i sosiale medier, og unngå at barn eksponeres for denne typen innhold.

– Vi håper at helseministeren nå foreslår konkrete endringer av tobakksskadeloven, med en tydeligere definisjon av hva som er reklame.

Ifølge HelseNorge er røyking helseskadelig. Det kan gi deg alvorlige sykdommer. Hjerte- og karsykdom, kols og lungekreft er noen de sykdommene som kan forårsakes av røyking.

Tobakksvarer har 18-årsgrense, og barn har rett på å bli beskyttet mot disse produktene. I 2015 døde 6300 mennesker i Norge av tobakksrelaterte sykdommer.

SKADELIG: Selv om snus er mindre farlig enn røyk, er det fortsatt helseskadelig. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Snus er ikke like farlig som røyking, men det er fortsatt helseskadelig. Verdens helseorganisasjon har klassifisert snusen som finnes i Norge som kreftfremkallende.

– Influenserne har selvfølgelig et ansvar for hvordan de opptrer. De har utrolig mye makt. Det jeg er særlig opptatt av er myndighetene, at helseministeren ser på denne problemstillingen.

Skal gå gjennom rapporten

ANSVAR: Helseministeren mener influenserne må ta et større ansvar Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Helse- og Omsorgsminister Bent Høie er glad for det arbeidet Retriver og Kreftforeningen har lagt ned for å få kartlagt dette. Han varsler at departementet nå vil gjennomgå rapporten for å se om det er ting i rapporten som er mulig å følge opp.

– Her er vi inne på en område som er krevende å følge med på, og regulere, og følge opp. Derfor er det viktig at Kreftforeningen gjør denne jobben for å sette søkelys på problemet.

Han håper at Influenserne tar en samfunnsansvar, og ikke fremmer tobakksprodukter på en positiv måte.

– Jeg håper at influenserne vet at de fremmer produkter som kun har en konsekvens, at de rammer mennesker sitt liv og helse. Vi står ovenfor en kynisk industri som bruker alle områder der de kan finne gråsoner, for å fremme sine produkter.