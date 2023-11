Fin ferd på fjorden

Sollys på trea, sol på taka, skorsteinane, fuglande, vatnet. Han har lært at kvar einaste dag treffer lyste fjorden på ein ny måte, sjøen kan vere lys og gråaktig, eller sjøen kan mørkne ein vinterdag, bli svart som heimebrygga øl, ein morgon etsar sola seg inn i landskapet, får fjorden til å sjå ut som om han er av lettmetall, og ein augustmorgon blir himmelen lat og tilfreds mens sjøen får ei seig ro, ein januardag kan vinden piske og snite kvite striper i ei tjukk vassflate, no og då blir sjølen irritert, han kastar opp skum og grøn galle. Men det skjer aldri på same vis, den same dagen kjem aldri to gongar.