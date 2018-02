I ettermiddag har Erik Poppes «Utøya 22. juli» verdenspremiere på Filmfestivalen i Berlin, som en av 19 filmer fra hele verden som er plukket ut i hovedkonkurransen.

En fullsatt kinosal med presse og filmanmeldere fikk se filmen i formiddag. Da filmen var ferdig var det stille i den store salen. Noen få buet, noen klappet, men de fleste sa ingen ting.

Historien var kraftig kost for filmjournalister fra hele verden.

– Jeg har aldri på mine femten år på festivalen opplevd en slik stillhet etter en visning, sa en filmjournalist fra Eritrea.

Applaus til ukjente skuespillere

Filmen følger ungdommene på Utøya under terroren, med Andrea Berntzen i hovedrollen som Kaja.

Med bare ett kamera og tilsynelatende uten klipp dras vi inn i den voldsomme historien om hvordan den høyreekstreme terroristen skjøt ned og drepte 67 tenåringer.

Poppe har valgt utelukkende ukjente, unge skuespillere til å spille tenåringene. Mange av skuespillerne er til stede på filmfestivalen.

Da et stort pressekorps møtte Poppe og de andre som er involvert i filmen etter visningen, var det en person som fikk oppmerksomheten: 19 år gamle Andrea fikk stående applaus da hun ble presentert.

Også den erfarne regissøren var raus med rosen.

– Jeg har aldri jobbet med et større talent enn Andrea, sa Erik Poppe.

MANGE PRESSEFOLK: Interessen for det som er den første spillefilmen om terroren i Norge i 2011 er stor. Foto: Erlend Moe / NRK

Poppe: – Det skal gjøre vondt

Flere av dem som stilte spørsmål fra salen viste til at det var en utrolig intens, dramatisk og ubehagelig film

– Det er en utholdenhetstest for publikum å se noe så forferdelig. Hvordan skal dere få folk til å utsette seg for å se en slik film, spurte en canadisk journalist.

DELER ÆREN: Regissør Erik Poppe startet pressekonferansen med å peke på de andre som har vært med å lage filmen. Foto: Erlend Moe / NRK

Poppe mente filmen «måtte bli forferdelig», slik hendelsen var det. Han fortalte at han ville få fram historien om det som faktisk skjedde på øya denne julidagen i 2011, og fortelle den gjennom ungdommene – ikke gjennom gjerningsmannen.

Noen har ment filmen kommer for tidlig, at grusomhetene er for nære i tid. Poppe har konkludert motsatt.

– Det skal gjøre vondt å se filmen, hvis ikke kommer den for sent. Dette er del av en helbredelsesprosess. Jeg måtte gjøre denne filmen for å vise hvordan høyreekstrem terror kan se ut, sa Poppe.

Som film i hovedkonkurransen er «Utøya 22. juli» med i kampen om Gullbjørnen som deles ut i helga, en av filmverdenens mest prestisjetunge priser.

