Mandag vises filmen i hovedprogrammet ved Berlin internasjonale filmfestival.

Lisbeth Kristine Røyneland sier at hun ser frem til det. Hun synes det er viktig at historien blir fortalt, og hun synes ikke at filmen er spekulativ. Hun understreker at dette er hennes mening, flere andre pårørende har sagt at de ikke vil se den.

– De siste årene har det vært altfor mye oppmerksomhet rundt gjerningsmannen og striden om nasjonale minnesteder, sier hun.

Filmen snur fokuset mot dem som døde eller overlevde på Utøya, og deres pårørende.

Et terroranslag

VIKTIG FILM: Lisbeth Kristine Røyneland, leder for Støttegruppen etter 22. juli, ser frem til at Poppes film blir vist i Norge og på filmfestivalen i Berlin. Foto: NRK

Derfor er det aller viktigst å vise filmen i Norge, mener Røyneland. Hun håper at filmpublikummet i Berlin får med seg at det som skjedde i Norge 22. juli 2011 var et terroranslag mot en politisk ungdomsleir og mot styreformen i landet vårt.

– Jeg håper de ser den i sammenheng med høyreekstremismen og dens frammarsj i Europa for tiden, sier hun.

– Passer ikke for alle

Røyneland ber pårørende og etterlatte tenke seg nøye om før de ser filmen. For noen kan den føre til nye traumer. Hun ber alle lese rådene som støttegruppen har lagt ut på sine hjemmesider.

– Vi som fikk barna våre drept eller såret på Utøya, har jo allerede vår egen film snurrende i hodet. Det gjør både godt og vondt å se Erik Poppes film, og selv brukte jeg flere dager på å bearbeide den. Godt fordi den ikke er spekulativ, vondt fordi den handler om våre barn, sier Røyneland.

Når filmen vises i Berlin mandag er den den åttende norske filmen som deltar i hovedkonkurransen under filmfestivalen i Berlin, siden starten i 1951. Ingen norske filmer har vunnet Gullbjørnen, som er festivalens hovedpris.

Erik Poppe sier at historiene om Utøya 22. juli tilhører ofrene og de etterlatte. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Erik Poppe synes det er en anerkjennelse, men har understreket at det er en historie han ikke på noen måte eier selv.

– Den tilhører ofrene og de etterlatte, har han sagt til NRK.

Lisbeth Kristine Røyneland er glad for at filmen er laget av Erik Poppe.

– Jeg tror denne filmen er den sterkeste som er laget, sier hun.

For i tillegg til Poppes film blir 22. juli skildret i to andre filmer og én TV-serie, som alle er under produksjon:

– Paul Greengrass' film kommer jo også til å handle om tiden etter terroren, så den blir helt annerledes. De etterlatte og pårørende stålsetter seg. – Vi får ta en film ad gangen, sier Lisbeth Kristine Røyneland.