– Vi har forsøkt å gjøre dette så skånsomt som mulig. Vi vet jo at det er vondt for mange at det lages en film om det som skjedde på Utøya 22. juli 2011, sa Erik Poppe på en pressekonferanse i Berlin i formiddag. Den internasjonale interessen var stor.

I dag klokka 15 blir filmen vist i hovedprogrammet ved Berlin internasjonale filmfestival. Men ingen har sett den tradisjonelle filmtraileren som reklamerer for filmen på forhånd. Produsenten og regissøren ønsker å være lavmælt, men vi får likevel om noen timer se et lite klipp.

– Vi er stolte av resultatet, vi er glade for at flertallet av tilbakemeldinger fra pårørende og overlevende er positive, for det er deres film, sier Erik Poppe. Men det er ikke nødvendigvis en film som passer for alle. Derfor er det ikke laget noen filmtrailer.

– Mer enn tusen ord

– Jeg ser frem til at filmen blir vist, både i Norge og Berlin, for Erik Poppes «Utøya 22. juli» er blitt en virkelighetsnær og ærlig film. Det sier lederen for Støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Kristine Røyneland. Hun mener den gir et bilde av terroren som sier mer enn tusen ord.

Filmen «Utøya 22. juli» blir ikke reklamert for på forhånd. Filmskaper Erik Poppe sier det er av hensynet til dem som eier filmen; de pårørende, overlevende og etterlatte. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Hun sier også at hun setter pris på at den nå blir vist både i Norge og internasjonalt.

– Da får flere se at den ikke er spekulativ, sier hun.

Men hun advarer også mot at filmen er sterk, og at det kan være en tung opplevelse for mange.

– Vi som fikk barna våre drept eller såret på Utøya, har jo allerede vår egen film snurrende i hodet. Det gjør både godt og vondt å se Erik Poppes film, og selv brukte jeg flere dager på å bearbeide den, sier hun.

– Vil aldri tilgi deg

For Erik Poppe er reaksjonene fra henne og andre pårørende og overlevende viktige.

– Før jeg begynte på denne filmen kom en mor til meg. Hun sa:«Hvis du ikke skildrer hva som skjedde på den øya, nemlig at MIN datter ble drept, kommer jeg aldri til å tilgi deg». Det løftet har jeg forsøkt å holde, sier Erik Poppe.