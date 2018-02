Erik Poppes 22. juli-film klar for Berlin

Første visning av filmen blir 19. februar i Berline Palast som en del av en av verdens mest prestisjefylte filmfestivaler.

– Å delta i konkurranseprogrammet i Berlin og Cannes er blant de høyeste utmerkelser noen film kan få, uansett hvor den kommer fra, sier Stine Helgeland, som er avdelingsdirektør ved Norsk filminstitutt.

Krevende prosjekt

Dette er den åttende norske filmen som deltar i hovedkonkurransen under filmfestivalen i Berlin siden oppstarten i 1951. Ingen norske filmer har vunnet Gullbjørnen, som er festivalens hovedpris.

Erik Poppes film «Utøya 22. juli» er klar for visning under Berlinalen 19. februar. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Vi har hatt tillit til at Erik Poppe kunne bringe denne vanskelige historien til lerretet, og vi er veldig stolte av at filmen nå har fått en ubetinget anerkjennelse for sin kvalitet. Dette er for øvrig en utmerkelse kun sju norske spillefilmer har oppnådd tidligere, siden festivalens begynnelse i 1951, utdyper hun.

Selv sier Poppe at dette er en anerkjennelse han setter svært høyt.

– Men det er en historie jeg ikke på noen måte eier selv. Den tilhører ofrene og de etterlatte fra dette politiske terrorangrepet. At filmen nå vurderes som kunstnerisk og faglig god er noe jeg deler med dem som har hjulpet meg med å få filmen så virkelighetsnær som mulig, og som var til stede på Utøya denne fatale dagen. Jeg vil også berømme de unge skuespillerne for en enestående innsats i et usedvanlig krevende prosjekt, sier Erik Poppe i en pressemelding.

Frykter retraumatisering

Filmen er basert på vitneskildringer og fakta, men karakterer og enkeltopplevelser er oppdiktet i filmen. Den har kinopremiere i Norge 9. mars.

I tillegg til Erik Poppes film blir 22. juli også skildret i to andre filmer og én TV-serie som alle er under produksjon:

Tidligere har lederen for Støttegruppen etter 22. juli sagt til NRK at hun frykter at pårørende og overlevende kan bli retraumatisert av å se en filmatisk skildring av massakren på Utøya.

– For noen kan den retraumatisere det som skjedde. Alle som vurderer å se denne filmen må tenke seg nøye om, sier Lisbeth Kristine Røyneland, som omtaler den som veldig realistisk, sterk og autentisk.

Meningene om den kommende filmen til Erik Poppe er høyst sprikende blant dem som kjente terroren tett på livet.

I fjor sommer skrev Utøya-overlevende Kent Rune Pedersen og Andreas Tharaldsen hvert sitt innlegg på NRK Ytring hvor de hadde sterkt motstridende meninger om temaet.