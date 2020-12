Hva gir man i julegave til den som har alt?

Løsningen har for mange vært billetter til en konsert, teaterforestilling, eller en annen kulturopplevelse. I år kan det være litt vanskeligere, siden erfaringen har vist at planlagte forestillinger og show både utsettes og avlyses over en lav sko. Da kan det være lurt å tenke litt alternativt.

Løsningen kan være å gi bort et abonnement på en digital strømmetjeneste, eller en billett til et teaterstykke man kan se hjemmefra. Sånn kan du sende venner eller familie på en digital opplevelsesreise til blant annet London, Berlin eller New York.

Her er noen tips fra NRKs anmeldere:

Unik teateropplevelse på skjermen

TEATER I GODSTOLEN: Jan Sælid er eneste skuespiller i Riksteatrets «Havboka», basert på en bok av Morten Strøksnes. Forestillingen er laget som film og kan leies og sees hjemmefra. Foto: John Christian Rosenlund

Tittel: «Havboka», Riksteatret/Applaus scene

«Havboka», Riksteatret/Applaus scene Hva: Teaterforestilling

Teaterforestilling Anbefalt av: Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker

– I 2019 fikk Riksteatrets teaterversjon av «Havboka» to heddapriser – for beste regi (Ole Anders Tandberg) og beste mannlige skuespiller (Jan Sælid). Og da stod Sælid alene på scenen hele tiden. Da Norge stengte ned, ble det laget en filmversjon av forestillingen. Den kan leies for en liten hundrelapp via nettsidene til Applaus scene. Filmformatet gjør forestillingen intim, og Sælids henvendelse til kamera viser utsøkt bruk av mimikk og overraskende og effektivt detaljspill. Det er som å være på havets bunn, i ett med det store og mektige dypet.

En godtepose med scenekunst

VERDENSKVALITET I STUA: Du trenger ikke å være i New York for å få med deg anerkjente New York City Ballets versjon av «Nøtteknekkeren». Den og mye mer er å finne på strømmetjenestene Marquee TV.

Tittel: Marquee TV

Marquee TV Hva: Strømmetjeneste for teater, opera, dans, konsert

Strømmetjeneste for teater, opera, dans, konsert Anbefalt av: Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker

– Marquee TV er en strømmetjeneste med bredt repertoar. De viser teater, opera, ballett, samtidsdans og konserter. Gjennom denne portalen kan man både kjøpe enkeltopplevelser og tegne abonnement. De har også et julerepertoar – blant annet kan man kjøpe billett til New York City Ballets legendariske versjon av «Nøtteknekkeren», i Balancines versjon. Et abonnement vil også gi tilgang til ballettversjonen av «Snødronningen», H. C. Andersens eventyr i ballettversjon, danset av Scottish Ballet til koreografi av Christopher Hampson og musikk av Rimsky-Korsakov. Av teater kan nevnes «Love’s Labour’s Won» spilt av Royal Shakespeare Company.

Britisk kvalitetsteater

NASJONALT TEATER RETT HJEM: National Theatre i London lanserte nylig en strømmetjeneste for teater. Blant tilgjengelige forestillinger er «Fedra» med Helen Mirren i hovedrollen.

Tittel: National Theatre home

National Theatre home Hva: Strømmetjeneste for teater

Strømmetjeneste for teater Anbefalt av: Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker

– National Theatre home er den nye strømmetjenesten til National Theatre i London. Her kan en se teater fra hvor man måtte befinne seg i verden. Nye forestillinger legges ut hver måned, og det finnes mange klassiske godbiter i repertoaret: «Fedra», «Amadeus», «Tre søstre», «Medea» og «Othello» for å nevne noen. I tillegg har de lagt ut teaterversjonen av den uimotståelige barneboka til Jon Klassen: «I want my hat back». Hos National Theatre home kan man velge å betale for den forestillingen man velger seg eller kjøpe en abonnementsløsning.

Klassiske konserter i verdensklasse

VERDENS BESTE ORKESTER: Berlinfilharmoniens strømmetjeneste byr på både nye og gamle konserter. Som denne fra arkivet med den legendariske dirigenten Herbert von Karajan.

Tittel: Digital Concert Hall

Digital Concert Hall Hva: Strømmetjeneste for klassiske konserter

Strømmetjeneste for klassiske konserter Anbefalt av: Eystein Sandvik, musikkritiker

– «Digital Concert Hall» er Berlinerfilharmonikernes strømmetjeneste. Her kan du oppleve samtlige av Berlinernes konserter på hjemmebane med lyd og bilde i topp kvalitet. Og husk: dette er verdens beste orkester! Et abonnement koster i underkant av 15 Euro per måned, men du kan også kjøpe tilgang for kortere perioder. I tillegg får du tilgang til et stort arkiv av tidligere konserter, helt tilbake til perioden under Herbert von Karajan på 1970-tallet. Rett og slett et fantastisk tilbud for alle som er interessert i klassisk musikk! Fungerer på alle plattformer, så med et nettbrett og et par gode hodetelefoner er du allerede i klassisk-himmelen.

Oppdag nye komikere

HUMORSTRØM: På strømmetjenesten NextUp kan du oppdage nye komikere, flertallet fra Storbritannia. Foto: Skjermdump

Tittel: NextUp

NextUp Hva: Strømmetjeneste for standup og humorshow

Strømmetjeneste for standup og humorshow Anbefalt av: Espen Borge, humorkritiker

– Her vil jeg varmt anbefale et abonnement på strømmetjenesten NextUp Comedy. Den spesialiserer seg på humor, og gir en andel av abonnementsavgiften til komikerne som fyller plattformen med innhold. Her er det svært få store, anerkjente navn, så dette er nok for deg som er interessert i å oppdage nye og friske komikere. Tjenesten er basert i Storbritannia, så det er en hovedvekt av britiske komikere. Et pluss er at utvalget er temmelig bredt, så du finner alt fra smale og absurde komikere til de mer tradisjonelle standup-utøverne.

I tillegg går det fremdeles an å kjøpe generelle gavekort hos de fleste teatre, scener og konserthus i Norge for dem som vil glede seg til ekte sceneopplevelser etterhvert som åpningstidene normaliserer seg.

Du kan også finne tips til steder man kan kjøpe strømmeforestillinger i denne saken:

