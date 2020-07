Mens man i Oslo venter på at de nye byggene til Nasjonalmuseet og Munchmuseet skal åpne, er kunsttilbudet for byens turister svekket. Bergen – derimot – har et strålende tilbud til den kunst- og kulturinteresserte.

Her er 10 tips til kunstopplevelser i Vestlandets (i alle fall Vestlands) hovedstad.

Gatekunsthovedstaden

FARGERIK VEGG: Kunstneren NIMI har dekorert en hel husvegg rett ved Litteraturhuset. Foto: Tore Zakariassen / NRK BUEKORPS: Gamle tradisjoner møter nye i Bergens gater. Dette verket heter «Rævadilter» og er laget av kunstneren Malc. Hvor: Nye Sandviksveien, rett i nærheten av huset til et av byens største buekorps Dræggens Buekorps. Foto: Tore Zakariassen / NRK BUNAD OG MUNNBIND: Kunstneren Pyritt lot seg inspirere av korona-epidemien og laget denne før årets 17.mai. Hvor: Danmarks plass, ved Kronstad Distriktspsykiatriske Senter. Foto: Tore Zakariassen / NRK AFK (m.fl.) har malt Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Jared Kushner. Dette dukket opp natt til 1.juli 2020. Her kobles Israels maktregime til politiets undertrykkelse av svarte i USA. Hvor: Hans Holmboes gate/Fosswinckels gate. Foto: Mona Pahle Bjerke / NRK AFK er en av Bergens mest kjente gatekunstnere. Dette verket ble laget i forbindelse med at Bergen hadde sykkel-VM i 2017 og befinner seg i Sandviken. Foto: Tore Zakariassen / NRK DOLK er en av Norges og Bergens mest anerkjente gatekunstnere. Han har blant annet laget dette kunstverket på hjørnet Vestre Strømkaien/Strømgaten. Foto: Tore Zakariassen / NRK YO! Et av de mest kjente gatekunstverkene fra Bergens gater; Dolks portrett av daværende Bergen-ordfører Herman Friele. Verket ble til slutt malt over. SÅNNJA! Et portrett av dronning Sonja laget av kunstneren Joy. Hvor: Sandviken, ved Bergen Arkitekthøgskole. Foto: Tore Zakariassen / NRK OTTOEN: Byoriginalen «Ottoen» (Otto Fredrik Wollertsen) ble portrettert av kunstneren Argus. «Ottoen» døde i 2016. Hvor: Vestre Skostredet. Foto: Tore Zakariassen / NRK BOWIE: Portrett av David Bowie i Steinkjellergaten. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Bergen er Norges definitive gatekunsthovedstad, og to av landets mest profilerte gatekunstnere, Dolk og AFK, hører hjemme her.

Det ligger i denne kunstformens natur at den er flyktig og uforutsigbar. Både Dolks ikoniske portrett av tidligere ordfører Herman Friele med gangstersmil og dollartegn i ordførerkjedet, og AFKs mye omtalte bilde av Sylvi Listhaug som korsfestet martyr, ble malt over. AFKs nye bilde i sommer viser Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Jared Kushner, og uttrykker et sterkt politisk raseri mot både USA og Israel. Hvor lenge bildet vil pryde nisjen på Nygårdshøyden er selvsagt usikkert. Det er fine, men også triste, med gatekunsten: Den kommer uventet, og forsvinner gjerne like brått.

Gå ut i Bergen med våkent blikk, og søk i smau og gater, så kommer du garantert i berøring med denne urbane kunstformen.

Breivik-søylene

NY UTSMYKNING: Nye stålsøyler laget av kunstner Bård Breivik pryder Torgallmenningen i Bergen fra og med sommeren 2020. Foto: Tore Zakariassen / NRK FRA GRANITT TIL STÅL: Bård Breivik foreslo selv å erstatte søylene med stålsøyler, som ble produsert i Kina. Foto: Tore Zakariassen / NRK BLE FERDIG: Kunstneren døde av kreft i januar 2016, men rakk akkurat å ferdigstille den nye søylene. Foto: Tore Zakariassen / NRK OMDISKUTERT: De gamle granittsøylene var omdiskutert og ble av mange kalt «Barbiebein». Nå skal flere av de gamle søylene settes på havbunnen ved Laksevåg og i Gulen. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Kategori: skulptur

skulptur Kunstner: Bård Breivik

Hvis du spaserer på Torgallmenningen kan du for første gang denne sommeren beundre de flunkende nye stålsøylene utformet av Bård Breivik. I snart 20 år har granittsøylene gledet og opprørt bergenserne. De er blitt kalt «Barbiebein», og noen har ment at de ødela hele den vakre Torgallmenningen. Det var kunstneren selv som i 2009 foreslo å bytte granittsøylene ut med nye stålsøyler, da steinen hadde begynt å slå sprekker.

Personlig savner de gamle steinsøylene, men de nye er også virkelig flotte.

KODE Kunstmuseer

KODE har den tredje største Munch-samlingen i verden. Disse kan sees i KODE 3 (museet har flere bygninger). Foto: Tore Zakariassen / NRK MUNCH-SAMLING: «Sjalusi» er ett av Munch-bildene som henger hos KODE. Kunstverket er ett av flere i Munchs billedserie Livsfrisen. Foto: Tore Zakariassen / NRK BERGENSKUNSTNER: Maleri laget av kunstneren J. C. Dahl, som kom fra Bergen. Foto: Tore Zakariassen / NRK STOR SAMLING: KODE eier den største samlingen av J. C. Dahls verker. Foto: Tore Zakariassen / NRK VED LILLE LUNGEGÅRDSVANN: Oversiktsbilde av noen av bygningene til KODE, kunstmuseene i Bergen. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Kategori: museum

Et museum som skaper solide og interessante utstillinger året igjennom. I tillegg har museet et skattkammer av en fast samlingsutstilling med et stort antall Munch-malerier og viktige hovedverk fra nasjonalromantikken, ikke minst selvfølgelig bergenseren J.C. Dahl.

Årets sommerprogram er meget sterkt. I Rasmus Meyers samlinger kan man oppleve Jeanette Christensens Forstyrrelser, Stenersenmuseet byr på «Pablo Picasso. Suite 347», og i det gamle lysverket vises Henrik Håkanssons spektakulære installasjon Hundre og en del av et tre.

Naturhistorisk museum

STORE SKJELETT: Museets gamle hvalskjelett har fått selskap av skjelettet til den mye omtalte plasthvalen. All plasten de fant i magesekken hans er også utstilt. VISER DYRELIV: En rødrev angriper byttet. FABELDYR: Til og med en enhjørning er stilt ut på museet. Denne skal få publikum til å reflektere over hva som er sant og ikke, hva som er forskning og hva som er overtro.

Kategori: museum

Reiser man med barn er dette nyåpnede museet et sted å besøke. Museet har både en geologisk og en zoologisk samling. Noe av det heftigste som utstilles er de enorme hvalskjelletene som henger under taket og skaper en slags knokkelkatedral.

Det er ikke tvil om at museet har en flott samling utstoppede dyr, og museet var stappfullt av henrykte barn da jeg var der. Men hvis de virkelig ønsker å ta topplasseringen som landets mest nyskapende naturhistoriske museum, bør de jobbe for å gjøre utstillingen enda fortellende, mindre oppstilt og monterbasert.

Olav Kyrre-monumentet

GRUNNLEGGER: Monumentet over Olav Kyrre skuer utover Lille Lungegårdsvann. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Kategori: skulptur

skulptur Kunstner: Knut Steen

Monument over byens grunnlegger Olav Kyrre utløste en voldsom debatt, og det tok nesten 30 år før det til slutt ble avduket utenfor biblioteket i Bergen. Skulpturen er laget i stål. Et mektig abstrakt uttrykk med skarpe og renskårne krystallinske former.

Rød vind

RØD VIND: Skulpturen er laget av kunstner Arnold Haukeland og ble satt opp i 1978. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Kategori: skulptur

skulptur Kunstner: Arnold Haukeland

Går du lenger innover i byparken langs Lille Lungegårdsvann, finner du en av modernistpioneren Arnold Hauklands flotteste skulpturer, nemlig «Rød vind» fra 1978. Den er plassert foran inngangspartiet til KODE 2, bygget der Stenersen-samlingen til museet holder hus.

Ole Bull-statuen

VERDENSKJENT FIOLINIST: På Nedre Ole Bulls plass står Stephan Sindings klassiske skulptur av fiolinisten og komponisten Ole Bull. Foto: Tore Zakariassen / NRK HEDRET I HJEMBYEN: Ole Bull-statuen ble avduket i 1901. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Kategori: skulptur

skulptur Kunstner: Stephan Sinding

Hvis du er glad i mer tradisjonell skulptur, kan du rusle mot Ole Bulls plass, og ta innover deg et mektig fontenemonument fra 1901. Det har et senromantisk og dramatisk uttrykk der store deler av monumentet illuderer et klippelandskap med fontene. På toppen står en rank og fiolinspillende Ole Bull.

Mariakirken

BERGENS ELDSTE BYGG: Mariakirken i Bergen. KUNST INNE: Altertavlen i Mariakirken i Bergen, lukket. ROMANSK TOTÅRNSFASADE: Mariakirken i Bergen.

Kategori: historisk bygg

Bergen er en by med historisk sus. Den ble grunnlagt av kong Olav Kyrre i 1070 og gitt det poetiske navnet Bjørgvin, som betyr den grønne sletten mellom fjellene. Fremdeles finnes det kulturarv av betydning omtrent på hvert gatehjørne. Bryggen er kjent for «alle», men hvis du har knapt med tid, og er nødt til å velge et eneste historisk bygg i tillegg, ville jeg tatt turen til Mariakirken på Dreggsallmenningen. Den er et av de flotteste eksemplene på tidligmiddelaldersk kirkearkitektur, med rundbuet hvelv og romansk totårnsfasade. Mariakirken er også Bergens eldste bevarte bygning oppført i 1180.

Håkonshallen

KONGELIG FESTSAL: Håkonshallen ble hardt skadet under en stor eksplosjon under andre verdenskrig, men ble restaurert i etterkant. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Kategori: historisk bygg

Fra Mariakirken kan du spasere via Bryggen og videre til den gotiske festsalen Håkonshallen, som ble oppført i kleberstein i spissbuestil for kong Håkon Håkonsson på 1200-tallet. Selv om Håkonshallen har gjennomgått omfattende restaureringsprosesser, og blant annet taket er oppført i nyere tid, er det en stor opplevelse å stå inne i den eldgamle steinhallen.

Rosenkranztårnet

HISTORISK UTKIKKSPUNKT: I Rosenkranztårnet kan du kombinere historie og utsikt. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Kategori: historisk bygg

Rett ved Håkonshallen kan du kombinere utsikt og historie ved å klyve opp de smale steintrappene i Rosenkrantztårnet, og skue utover Vågen. Denne mektige festningen fra 1500-tallet er et godt eksempel på norsk renessansestil.

Tradisjonell arkitektur

OVERSIKT: På Fløyen får du en flott oversikt over byen og kan nyte det historiske bybildet – og arkitekturen – ovenfra. Foto: Marianne Løvland / NTB Scanpix

Men om byen er full av kulturminner, skulpturer, så vel som gatekunst, er det ofte blitt hevdet at den mangler levende samtidsarkitektur. På godt og ondt er Bergen preget av å ha hatt en streng byantikvar. Noen mener det har vært en god ting, mens andre mener at det har gjort Bergen til en fullstendig akterutseilt by, arkitektonisk sett. Og jeg er nok enig i at Bergen ikke er stedet for de store samtidige signalbyggene, men hvis man tar den luftige turen med Fløibanen opp på fjellet og ser byen i hele sine praktfulle velde, blir man også litt takknemlig, for at den har fått bevare sin historiske skjønnhet.

Bergen er byen for de fleste – med et bredt spekter av kunstneriske opplevelser, men liker du moderne arkitektur og signalbygg må du nok velge en annen by.

(Det kan også være god grunn for den kunstinteresserte til å besøke Bergen i september. Da åpner nemlig omsider Festspillutstillingen, noe forsinket som følge av korona. Utstillingen regnes som årets viktigste separatutstilling i Norge og vises vanligvis i mai-juni på Bergen Kunsthall. Red.anm.)

