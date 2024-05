– Fantastisk. Rett og slett helt fantastisk, sier pappaen til Lasse Midtsian Nymann da NRK møter dem i 01-tida natt til søndag.

Hjemme hos pappa Roger Midtsian og bonusmamma Anne Sophie Rosen ble det en skikkelig bra fest da de fulgte med på stemmene som rant inn.

– Det var helt rått. Og det var helt som forventet. Det kunne ikke ha blitt bedre. Det var helt ... Ja. Vi er målløse, rett og slett, sier Anne Sophie Rosen.

FEIRING: Nå skal vi feire til ingen orker mer, sier pappa Roger Midtsian og bonusmamma Anne Sophie Rosen. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Nemo var med på festen

På Siggerud hadde paret samlet gode venner og naboer som digger Melodi Grand Prix, og showet ble vist på storskjerm.

Men på skjermen skjedde det også litt annet underveis.

– Vi var jo så heldig å få med Nemo og Lasse på Messenger storskjerm etter de hadde vært på scenen, forteller de.

Den sveitsiske vinneren jublet etter seieren. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

De har vært litt bekymra for sønnen, siden det har skjedd så mye i Malmö de siste dagene. Men sier at Lasse har hatt det fint, og gleda seg til lørdagskvelden.

Konkurrert med musikk før

Nymann har holdt på med musikk lenge.

I 2016 kom han inn på Liverpool Institute for Performing Arts, den såkalte Paul McCartney-skolen, skriver lokalavisen Østlandets Blad.

– For meg har det alltid vært musikk. For noen år siden fant jeg ut at det var noe mer enn en hobby. Nå skal jeg gjøre noe med det – på ordentlig, sa han i 2016. Og samme høst gikk han videre i konkurransen The Stream.

Han har skrevet for norske Melodi Grand Prix før. Og via nettverk som det blir på slike låtskriver-camper ble han og Linda Dale invitert til låtskrivercamp i Zürich i Sveits.

Vinnerlåten «The Code» har de to skrevet sammen med Benjamin Alasu og Nemo selv.

Håper på videre suksess

Pappa Roger tror dette betyr mye for sønnen.

– Europa er vel kanskje enda mer Melodi Grand Prix-fans enn det vi er her i Norge. Så han får et navn i låtskriverbransjen og kan gjøre det bra. Håper vi, da, sier han.

Festen på Siggerud skulle fortsette så lenge de orket, og mer musikk skulle det bli, da fra pappa.

Som countryfan fant han fram cowboyhatten og gitaren, for å underholde sine gjester.