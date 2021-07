De siste årene har sjangeren true crime, virkelighetskrim, fått nytt gjennomslag. Særlig innen podkast og TV-serier strømmer det stadig ut nye titler etter at suksesser som podkasten «Serial» (2014) og TV-seriene «The Jinx» og «Making A Murderer» (2015) gjorde mye for at sjangeren nå er sett på som mer høyverdig enn tidligere.

Men som vanlig: bøkene kom først.

I litteraturen er true crime en eldgammel form, men ble ikke alltid sett på som litterær og stueren. Ikke helt uten grunn.

Den første moderne true crime-boken kan nok sies å være bestselgeren Truman Capotes «Med kaldt blod» fra 1966. Capotes skildring av drapet på en familie i Kansas i USA og jakten på de to morderne, blir sett på som et mesterverk.

Har du ikke lest «Med kaldt blod», bør den altså stå høyt på leselisten. Men om du vil lese noe nyere, har litteraturkritiker Ola Hegdal her funnet frem til seks glimrende true crime-bøker fra de siste årene. Vi starter med den nyeste først:

Nord-Irland-konflikten ute av kontroll

Foto: Cappelen Damm/Phil Montgomery

Tittel: «Si ingenting. En sann historie om mord og terror i Nord-Irland» (2021)

«Si ingenting. En sann historie om mord og terror i Nord-Irland» (2021) Forfatter: Patrick Radden Keefe (oversatt av John Grande)

I Belfast i 1972 blir en irsk enke med ti barn bortført og drept. Med utgangspunkt i denne ugjerningen, bretter Patrick Radden Keefe ut historien om «The Troubles», det noe forskjønnende navnet på konflikten mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland på 70-tallet. Den begynner i det små, med marsjer og demonstrasjoner, før det eskalerer helt ut av kontroll til borgerkrigslignende tilstander, med bombeaksjoner og summariske henrettelser.

Forfatter Patrick Radden Keefe makter å gi dette komplekse stoffet form og presenterer det med innlevelse, og til og med en mørk humor.

Skildring av et drap og det svenske samfunnet

Foto: Cappelen Damm/Mikael Gustavsen

Tittel: «Drapet i Söndagsvägen – Fortellingen om en forbrytelse» (2020)

«Drapet i Söndagsvägen – Fortellingen om en forbrytelse» (2020) Forfatter: Peter Englund (oversatt av Alexander Leborg)

I 1965 var Sverige et av verdens mest fremgangsrike og selvsikre land, men et stygt drap i en idyllisk forstad til Stockholm skulle skake opp idyllen i Folkhemmet. Englund skriver: «Sverige hadde mistet uskylden. For hvilken gang kan forbli usagt.»

Som historiker er Peter Englund mest kjent for å skrive om kriger og store slag. Her viser han at han også behersker kunsten å skildre virkelige mord og oppklaringen av dem. Samtidig tegner han et skarpt og ømt bilde av et Sverige fra en annen tid.

Ypperlig både som historisk roman og som true crime.

Iherdig jakt på seriemorder

Foto: Forlaget Press/Matt Sayles / AP/NTB

Tittel: «Jeg blir borte i mørket. Jakten på Golden State-morderen» (2019)

«Jeg blir borte i mørket. Jakten på Golden State-morderen» (2019) Forfatter: Michelle McNamara (oversatt av Rune R. Moen)

Det ligger en frykt over innbyggerne i Sør-California på slutten av 1970-tallet og inn i 80-tallet. Grunnen er stadige voldtekter og mord, uten at politiet klarer å finne gjerningsmannen.

Forfatteren Michelle McNamara blir noen tiår senere besatt av jakten på den forstyrrede voldtektsmannen og seriemorderen, en fiks ide som for henne personlig går på sinnsro og helse løs. Boken kom ut i 2019, et år etter at Golden State-morderen ble fakket og satt i fengsel, kanskje dels på grunn av McNamaras iherdige skriverier om ham i avisartikler og på krimbloggen sin. Dessverre får McNamara aldri oppleve verken at boken kommer ut, eller at morderen blir tatt, for hun er allerede død, av en overdose piller og hjertestans.

Fascinerende, ikke minst med historien rundt, der forfatteren nærmest bukker under som en konsekvens av i sin besatte jakt på seriemorderen.

Boken er også grunnlaget for en utmerket tv-serie på HBO, «I'll be gone in the dark».

Opprørende om mystiske dødsfall

Foto: ASCHEHOUG/MATTHEW RICHMAN

Tittel: «En amerikansk forbrytelse. Drapene i Osage County og dannelsen av FBI» (2019)

«En amerikansk forbrytelse. Drapene i Osage County og dannelsen av FBI» (2019) Forfatter: David Grann (oversatt av Preben Jordal)

Osage-indianerne var stammen som ble tvangsflyttet til et karrig område i Oklahoma, for så å oppdage enorme reserver av olje under den skrinne overflaten. Dette gjorde på 1930-tallet osagene til de rikeste indianerne i Sørstatene, men rikdommen var ikke nok til å beskytte dem mot grådighet og utnyttelse. En etter en begynner osagene å dø under underlige omstendigheter, Og beskyttelsen fra myndigheter og rettsvesen er bare så som så, i et territorium der slagordet «En god indianer er en død indianer» fortsatt er levende i hvite menns bevissthet.

Det er en utrolig og opprørende historie David Grann ruller opp for oss.

Rikholdig sørstatskrim

Foto: Kathryn Schulz

Tittel: «Furious Hours. Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee» (2019)

«Furious Hours. Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee» (2019) Forfatter: Casey Cep (ikke oversatt til norsk)

Hvis du fortsatt skulle være i tvil om at fakta kan være snålere enn fiksjon, er det bare å lese denne velskrevne southern gothic med handling fra Alabama. Predikanten Willie Maxwell drepte seks av sine egne slektninger for forsikringspengene. Før han selv i kirken blir skutt i hodet, under begravelsen til hans siste offer.

Under rettssalen mot mannen som skjøt den morderiske predikanten, satt Harper Lee blant publikum, klar for å skrive sin neste bok etter klassikeren «Drep ikke en sangfugl». Det klarte hun aldri. Da er det godt at Casey Cep har gjort det.

En rikholdig bok som gir oss et nyansert bilde av sørstatenes historie på godt og ondt, samt et innblikk i hvordan den moderne true-crimen, med litt hjelp av Harper Lee, ble til.

Seriemorderen som forsvant

Foto: Aschehoug

Tittel: «Tilfellet Thomas Quick. En seriemorder blir skapt» (2012)

«Tilfellet Thomas Quick. En seriemorder blir skapt» (2012) Forfatter: Hannes Råstam (oversatt av Henning Kolstad)

Denne har nesten blitt ti år gammel, men må med på lista, simpelthen fordi den er så god. Hannes Råstam var gravejournalisten som en dag gikk inn igjennom alle sikkerhetstiltakene for å ha en samtale med Sveriges farligste seriemorder, Thomas Quick. Den han møtte var Sture Bergwall, en psykiatrisk pasient som i praksis var blitt dressert av terapeuter og politi, til å tilstå mord, i bytte mot privilegier og narkotiske piller.

TV-dokumentaren til Råstam snudde opinionen i saken, og fikk Bergwall frikjent for alle åtte drap han hadde tilstått.

Sammen med Tv-programmene om saken er denne boken er en journalistisk bragd av Råstam, en tragikomisk studie av dysfunksjonell terapi og slapt politiarbeid.

