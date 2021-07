Ti år er gått siden terrorangrepene den 22. juli 2011 rystet en hel nasjon. I ettertid har terroren blitt skildret i flere versjoner på film og TV.

Diskusjoner har gått til dels intenst, ikke minst om hvorvidt fiksjonelle filmatiseringer av de brutale hendelsene var for tidlig å lage så kort tid etter et nasjonal traume.

Filmatiseringene kom, og selv de mest kritiserte i forkant har jevnt over blitt varmt mottatt – også internasjonalt.

Her er NRKs film- og seriekritikeres gjennomgang av tre dokumentarer, to fiksjonsfilmer og en TV-serie som alle – for at vi ikke skal glemme – skildrer terroren gjennom ulike tilnærminger og perspektiv. Spennet er bredt, både sjangermessig, formmessig og til dels tematisk.

Dypt respektfull og uhyre godt laget

INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET: Erik Poppes «Utøya 22. Juli» hadde internasjonal premiere under filmfestivalen i Berlin, der den også var i hovedkonkurransen. Foto: Agnete Brun

Hva : Filmen «Utøya 22. Juli» (2018)

: Filmen «Utøya 22. Juli» (2018) Sjanger: Sann hendelse/dokumentar/terror/drama

Sann hendelse/dokumentar/terror/drama Anbefalt av: Birger Vestmo

«Utøya 22. Juli» er akkurat så intens, brutal og emosjonelt opprørende som den måtte bli. Regissør Erik Poppe har sammen med manusforfatterne Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram Eliassen, funnet en måte å fortelle denne historien på som føles dypt respektfull og ikke spekulativ, samtidig som den fulle tyngden av terroren slår inn.

Gjennom hele filmen spiller nykommer Andrea Berntzen så imponerende godt at man glemmer at det er snakk om skuespill. Gjerningsmannen sees bare i et kort glimt, men hans tilstedeværelse er det aldri noen tvil om, gjennom Gisle Tveitos dramatiske lydspor.

Utøya 22. juli er alt annet enn lett å se, men den er uhyre godt laget, vanvittig godt spilt og den er et ekstremt viktig ledd i å adressere terroren som rammet oss alle.

Gode portretter av det ungdomspolitiske Norge

FØRST UT: «Til ungdommen» fra 2012 er den første Utøya-filmen som kom. Foto: Euforia Film

Hva : Filmen «Til ungdommen» (2012)

: Filmen «Til ungdommen» (2012) Sjanger: Dokumentar

Dokumentar Anbefalt av: Birger Vestmo

Vi introduseres for fire glødende engasjerte ungdommer i fire ulike ungdomspartier: Johanne fra AUF, Sana fra SU, Haakon fra Unge Høyre og Henrik fra FpU.

Men plutselig er vi sammen med Johanne om bord på MS Thorbjørn på vei til Utøya. Disse bildene er sterke. Vi ser glade ungdommer i full vigør med sang, dans, lek og politisk alvor. Jonas taler. Datarock spiller. Johanne ringer hjem for å si at hun lever.

Regissør Kari Anne Moe og hennes stab har gjort et grundig arbeid, som på tross av endrede forutsetninger, leverer gode portretter av det ungdomspolitiske Norge. «Til ungdommen» er en herlig bekreftelse på at demokratiet lever i beste velgående.

Bearbeider sterke inntrykk foran kamera

ENKELT LØST: Måten historiene iscenesettes på i «Rekonstruksjon Utøya» har sterke likhetstrekk med Lars Von Triers Dogville. Foto: Tour de Force

Hva : Filmen «Rekonstruksjon Utøya» (2018)

: Filmen «Rekonstruksjon Utøya» (2018) Sjanger: Dokumentar

Dokumentar Anbefalt av: Birger Vestmo

Den svenske regissøren Carl Javér har tatt i bruk enkle virkemidler for at fire overlevende ungdommer skal få gjenskape noen avgjørende øyeblikk fra Utøya i et filmstudio på Filmcampen i Målselv.

Det er ikke selve gjenskapingen som gjør størst inntrykk, men å se hva dette gjør med både de fire overlevende og ungdommene som er med på å utspille situasjonene. Det er lett å se hvordan de bearbeider sterke inntrykk foran kamera.

Noen smarte og nesten utspekulerte dramaturgiske grep gir en emosjonell uttelling som gjør dette til en film det virkelig er verdt å se.

De hjerteskjærende historiene vi får fortalt i «Rekonstruksjon Utøya» hjelper oss med å begripe ondskapen og galskapen ungdommene ble utsatt for.

Skildrer hverdagen 10 år senere

TI ÅR ETTER: AUF-leder Ine Libak i «Generasjon Utøya». Foto: Aslaug Holm / Fenris Film

Hva : Filmen «Generasjon Utøya» (2021)

: Filmen «Generasjon Utøya» (2021) Sjanger: Dokumentar

Dokumentar Anbefalt av: Birger Vestmo

10 år etter massakren på Utøya er det dessverre ikke overraskende å se hvilke menneskelige konsekvenser den fortsetter å ha, men også hvilken støtte den utrolig nok fremdeles ser ut til å ha hos enkelte i det norske samfunnet. «Generasjon Utøya» skildrer nemlig hverdagen til noen av de overlevende som imponerer med sitt mot og sin pågangsvilje, til tross for traumene de bærer på og hatet de utsettes for.

Filmen har fire kvinner i fokus, og deres historier er av udiskutabel verdi. Det er åpenbart at disse AUF-kvinnenes hatere i all hovedsak er menn, alt fra terroristen selv til tastaturheltene som støtter ham.

To av Norges fremste dokumentarister, Aslaug Holm og Sigve Endresen, leverer en viktig og velgjort dokumentarfilm, der det tematiske er sterkere enn det filmatiske. Kanskje er dette et bevisst grep, for ikke å komme i veien for budskapet, og la subjektenes historier tale for seg selv.

(«Generasjon Utøya» blir tilgjengelig i NRK TV fra kl. 06 torsdag 22.juli)

Basert på Åsne Seierstads bok

ENGELSKSPRÅKLIG: I Paul Greengrass' «22 July» brukes norske skuespillere som snakker på engelsk. Foto: Erik Aavatsmark / Erik Aavatsmark/Netflix

Hva : Filmen «22 July» (2018)

: Filmen «22 July» (2018) Sjanger: Drama/thriller

Drama/thriller Anbefalt av: Birger Vestmo

Regissør Paul Greengrass har selv skrevet manuset til filmen, basert på Åsne Seierstads bok «En av oss – en fortelling om Norge», og gir et rettlinjet og kronologisk overblikk som de fleste nordmenn kan utenat, samtidig som den kanskje gaper over litt for mye.

Greengrass skildrer situasjoner og sammenhenger på en måte som ikke nødvendigvis bringer noe nytt til bords, men det er selvsagt forstyrrende og urovekkende å se terrorbombingen i Oslo og massakren på Utøya bli gjenskapt med grufulle bilder og sterke inntrykk.

«22 July» skildrer terroren i Oslo og på Utøya på en sober måte som vekker troverdighet, samtidig som det rettslige etterspillet fortelles på et vis som absolutt virker velkjent.

Gir omsorg og refleksjon

PRISBELØNNET: TV-serien om terroraksjonens ringvirkninger har høstet flere pris. Her Ane Skumsvoll i rollen som anestesilegen Anne Katrine. (1:6) Du trenger javascript for å se video. PRISBELØNNET: TV-serien om terroraksjonens ringvirkninger har høstet flere pris. Her Ane Skumsvoll i rollen som anestesilegen Anne Katrine. (1:6)

«22. juli» er et av de sterkeste samtidsdramaene som har blitt laget i Norge de siste årene.

Her er det likhetstrekk til grundige storserier som «The Wire» og «Treme» i måten serieskaperne Sara Johnsen og Pål Sletaune virkelig klarer å utnytte dramaseriens muligheter til å fortelle komplekse historier med nyanser, innsikt, sammenhenger og systemkritikk.

Serien rommer stor omsorg og medmenneskelighet, men belyser også ettervirkningene av terroraksjonen med skarpe observasjoner, og en tematisk dybde, som gir godt grunnlag for kritisk refleksjon.

