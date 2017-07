«Skam»-Julie: – For en tsunami av kjærlighet

Serieskaper Julie Andem har ikke kommentert avslutningen før nå. I en Instagrampost i dag takker hun fansen.

«I dag er det en måned siden Skam tok slutt. Jeg har vært så drittlei av å skrive at jeg ikke engang har orket å skrive en instapost. Men i dag orker jeg, og dere fortjener en takkepost ass.»

I Instagramposten takker Andem for alle meldinger hun har fått av fans.

«Jeg klarer ikke svare på alt, men jeg ser dere alle sammen.»

Videre takker hun siden Thankyouskam.com, hvor fans har delt personlige historier om sine egne liv. Andem skriver at det er inspirerende å lese historiene som har blitt delt på siden.

«Skam» har vært den mest sette nettserien på NRK noensinne. Serien har fått ros for en realistisk gjenspeiling av norsk ungdomsliv, og har mottatt en rekke priser. Blant annet fikk serien Nordens språkpis i 2016 for sin evne til å engasjere et ungt nordisk publikum, og bygge positivholdninger til nabospråkene.

«Skam» har skapt reaksjoner verden over, og har blitt sett av fans i land over hele verden. Over en million så avslutningen av serien. «Skam»-nettsiden hadde 1.158.000 unike brukere i avslutningsuken.