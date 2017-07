Frydprisen til «Skam»

Kvart år deler organisasjonen Fri ut Frydprisen til personar eller organisasjonar som på ein positiv måte bryt med normer om kjønn og seksualitet.

Kjensle-univers

TO AV VINNARANE: Tarjei Sandvik Moe og Henrik Holm er to av skodespelarane som mottar Frydprisen. Dette bildet er frå avslutningsfesten. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I år går prisen til ungdomsserien «Skam», ved serieskapar Julie Andem og skodespelarane Tarjei Sandvik Moe, Henrik Holm og Carl Martin Eggesbø.

Marianne Furevold-Boland, prosjektleiar for «Skam», og Carl Martin Eggesbø, kjend for rolla som homofile Eskild, tok imot prisen laurdag ettermiddag.

– Tusen, tusen takk! Det er ei stor ære. Skam er mottatt på ein vidunderleg måte. Frykt sprer seg, men det gjer kjærleik òg, sa Furevold-Boland under uttdelinga.

Sjå intervjuet med Marianne Furevold-Boland rett etter utdelinga:

– Ekstremt stolte

Carl Martin Eggesbø sa i takketalen at han er takknemleg for alt han har opplevd.

– Vi er ekstremt stolte over å ha deltatt på noko som er så viktig for så mange. Vi er svært takknemlege for all kjærleiken vi har fått. Love on top!

Ifølgje juryen har Andem og skodespelarane gjeve uttrykk for kjensler som «mange av oss skulle ønskje at vi fekk utløp for i ung alder».

Juryen skriv vidare at serien har mangfaldige skeive karakterar, og har skapt eit univers som sjeldan eller aldri er blitt sett på nasjonale eller internasjonale TV-skjermar.

Sjå video frå utdelinga:

Ærespris til Pirelli Benestad

Men det var ikkje berre «Skam» som vart hylla under laurdagens parade. Esben Esther Pirelli Benestad vart tildelt årets ærespris. Benestad takka for prisen via video.

Juryen skriv at Benestad gong på gong har lært samfunnet at det er kulturen det er noko feil med når det kjem til kropp og kjønn.

– Hen har stått rakrygga i kampen mot diagnose- og behandlingsmonopolet som gjeld transpersonar i Noreg. Hen har vore livsviktig for tallause kjønnskreative personar i alle aldrar, skriv juryen.