«Skam»-Sana: – Det vanskeligste var å spille sint

Hun har aldri drevet med skuespill før, men har likevel hatt den viktigste rollen i den siste sesongen av «Skam». Iman Meskini takker serieskaper Julie Andem for sine prestasjoner på skjermen.

– Julie er et geni som bringer frem ting i deg du ikke visste at du hadde.

Skuespilleren forteller at det er flere ting som har vært utfordrende med innspillingene, men at det aller vanskeligste har vært å gå inn i rollen som den rolige og til tider sinte muslimske jenta «Sana».

– Jeg husker første gang det stod i manuset at Sana skulle smile: da ble jeg glad!

Karakteren «Sana» sliter med å finne sin plass i den norske kulturen og samtidig leve etter Islams regler. Foto: NRK

Hva håper du skjer med Sana og Yousef etter serien er ferdig?

– Jeg tror på skjebnen, så det som skjer, det skjer.

Cengiz Al spiller karakteren «Yousef», som er forelsket i «Sana». Han forteller at scenen der de to møtes nede ved brygga alene for første gang var den vanskeligste å spille inn.

– Det var ikke lett, men jeg og Iman er som bror og søster.