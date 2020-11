«Nordnorsk» puddel var Mia Gundersen

Spesialdetektivene Jan Thomas og Nicolay Ramm var overbeviste om at Puddelen egentlig var en nordnorsk sangerinne.

– Vi må prøve å jukse litt, sa Gundersen etter å ha tatt av seg det rosa puddelhodet i kveldens episode av Maskorama.

Samtidig klarte 7,5 prosent av seerne å gjennomskue knotingen, og var sikre på at det var 59-åringen fra Stavanger som framførte Britney Spears' «Toxic»

Også Marion Ravn, med aner fra Lødingen i Nordland, var skeptisk.

– Jeg føler at det er noe rart med den nordnorske dialekten. Er det noe hun gjør for å villede oss? sa hun før identiteten ble avslørt.

Skulle egentlig snakke østlandsk

Siden Gundersens fremføring fikk færrest favorittmarkeringer av seerne måtte hun ta av seg kostymet og vise sin sanne identitet. Dette skjedde etter at hun måtte stå over sist program på grunn av koronakarantene.

Les også: Slik fungerer Maskorama

– Det var meningen at jeg skulle snakke østlandsk, men jeg følte at den nordnorske dialekten falt bedre for meg. Jeg vet ikke hvor god jeg var. Alle nordlendinger kommer sikkert til å si «fy fader det der var ikke nordlending», sier hun og ler.

Sophie Elise, Jenny Jenssen og Anneli Drecker har blitt foreslått, men det var Mia Gundersen som skjulte seg bak puddelkostymet. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Gundersen sier at det har krevende å synge under puddelkostymet.

– På mange måter har det vært deilig å være skjult, og det har gjort det mer avslappende. For det har ikke vært så lett å ha seks-sju kilo på hodet.

Tidligere har Trygve Slagsvold Vedum (Fugleskremselet) og Susann Goksør Bjerkrheim (Gaupa) røket ut.

Spesialdetektivene Jan Thomas, Nicolay Ramm og Marion Ravn har i oppgave å spekulere høyt og forsøke å hjelpe publikum.

Dette sang de seks deltakerne i kveld, og dette gjettet spesialdetektivene.

1. Enhjørningen – «River» av Bishop Briggs

Enhjørningen – River Du trenger javascript for å se video.

Jan Thomas har vært skråsikker på at det er Märtha Louise som skjuler seg under Enhjørningens kostyme. Enhjørningens hint i dag (hvorav kun ett stemmer) var følgende: «Jeg har tatt del i De olympiske leker. Jeg har vært på to plasser samtidig. Jeg har solgt firkanter som er både morsomme og triste samtidig».

– Her er vi inne på kunst og malerier, sa Jan Thomas, som fortsatt tror på Märtha Louise.

– Jeg har aldri trodd at dette er Märtha Louise. Her fikk vi informasjon om at hun har hjulpet gårdsdyr, og det ga dette en ny retning. Jeg tror dette er veterinær Trude Mostue, sa Nicolay Ramm.

– Jeg har begynt å tro på det du sa forrige lørdag, Nicolay, og det var Inger Lise Rypdal, sa Marion Ravn.

2. Vikingen – «Fredag» av Kjartan Lauritzen

Vikingen – Fredag Du trenger javascript for å se video.

Vikingen har hintet om at hans festlige toner er strømmet ut i verden flere ganger enn det er innbyggere i Norge. I dag hadde han følgende hint, hvorav to er løgn og én sannhet: «I mitt eldste yrke er jeg en slags oppfinner. I mitt yrke har jeg reist verden rundt. I mitt yngste yrke har flere millioner sett meg vinne».

– Svaret kom til meg som en åpenbaring, og jeg tar gjerne en applaus. Dette er Christian Ingebrigtsen!, sa Jan Thomas.

– Det står mellom kokkemesterskap og sangkonkurranse. Gryta har vært i hintene tre ganger på rad, så det kan være Christer Rødseth. Men jeg satser på Alexander Rybak, meldte Marion Ravn.

– Jeg er kanskje mer nøktern, og tror fortsatt vi er i internett/YouTube-sjangeren. Dette er en ung og fet fyr. Jeg tror dette er Dennis Vareide, sa Nicolay Ramm.

3. Puddelen – «Toxic» av Britney Spears

Puddelen – Toxic Du trenger javascript for å se video.

Panelet gjettet på nordlendingene Sophie Elise og Jenny Jensen før puddelen måtte i koronakarantene i sist program.

– De gjettet ganske bra, sa Puddelen før sitt sangnummer.

– Jeg elsker å synge, danse og underholde, men det er mye jobb også. Jeg har spilt på flere strenger i musikkens verden og spilt på flere utgivelser, hintet Puddelen med.

Videre avslører deltakeren at en av disse påstandene er sanne: «Jeg har fått oppleve MGP-sirkuset. Jeg har aldri stått på en scenen og sunget før. Jeg bort fortsatt i byen jeg er født i.»

– Jeg føler at det er noe rart med den nordnorske dialekten. Er det noe hun gjør for å villede oss? spurte Marion Ravn med aner fra Lødingen i Nordland, og foreslo stryningen Mariann Thomassen fra Surferosa.

– Hun er ikke nordnorsk, men hun synger bra og er litt rocka.

– Jeg tror dette er en person fra Nord-Norge som bor på sitt hjemsted. Ida Maria!, sa Jan Thomas og ga seg selv mer applaus.

– Jeg har kommet fram til at jeg tror dette er Anneli Drecker. Det er ikke stort utvalg av nordnorske kvinnelige artister i hodet mitt, sa Nicolay Ramm.

4. Ravnen – «Waka Waka» av Shakira

Ravnen - Waka Waka Du trenger javascript for å se video.

Tidligere har det kommet fram at det er en kvinne som har vært med på flere OL og har vunnet flere gull enn de fleste. Håndball eller vinteridrett, har detektivpanelet tippet på.

– Jeg elsker konkurranser, og det trenger ikke å være av det olympiske slaget, sa Ravnen i videoen før sangnummeret.

Ravnen hadde flere hint: «Jeg har flere pallplasseringen enn plasseringen utenfor pallen. I Asia har jeg aldri tatt sølv. Jeg har vært med på flere åpningsseremonier».

– Jeg er språkekspert, og jeg plukket opp svorsk med en gang. Dette er en svensk gudinne, en global stjerne som er en norgesvenn. Det er selvfølgelig Carola!, sa Jan Thomas.

– Jeg har fortsatt en god følelse på håndballstjernen Anja Hammerseng-Edin. Men jeg vil putte et nytt navn i potten. Det kan også være Suzanne Pettersen, sa Ramm.

– Det er en sport som flyr, så jeg tror det er skihopper Maren Lundby, sa Marion Ravn. .

5. Trollet – «Euphoria» av Loreen

Trollet – Euphoria Du trenger javascript for å se video.

Trollet er en artist, er panelet sikker på, og har foreslått både Ulrikke Brandstorp, Astrid S og Aurora. Før kveldens sangnummer kommer følgende innspill fra Trollet, hvorav ett stemmer:

«Det er flere i min familie du kan ha sett på en scene før. Jeg kan snakke i timevis med mange selv uten å noen i rommet. Jeg er ikke lege, men jeg prøver å lage den beste medisinen».

– Vi er inne på at dette er ikke det mest kjente medlemmet i den familien, men kommer til å bli en megastjerne. Dette er selvfølgelig Tomine Harket, sa Jan Thomas.

– Jeg er fortsatt ganske sikker på at det er Ulrikke Brandstorp. Det er få som klarer å synge den låten, og jeg føler at jeg hører østfolddialekten der, sa Marion Ravn.

– Tirill Heide-Steen, trodde Nicolay Ramm.

6. Elgen – «Get Ur Freak On» av Missy Elliot

Elgen - Get Ur Freak On Du trenger javascript for å se video.

Elgen har tidligere hintet ved å posere med en fotball og snakke om hjemmebaner.

– Jeg har alltid vært glad i sport og idrett, og kan snakke om det i timevis. Jeg lar ikke markagrensa definere hvor jeg hører til. Drømmen var å bli ballkunstner, sier Elgen og snakker om mitt gode hoftefeste og krasse blikk.

Dette var Elgens to løgner og en sannhet: «Jeg har nok gjort meg mer bemerket i kulissene enn som spiller. Jeg har utført jobben min i Norge og i utlandet. Jeg har vært med på å utvikle mange kjente tv-programmer».

– Kan det være en sportskommentator? Erik Thorstvedt eller Jan Åge Fjørtoft?, spurte Marion Ravn, men endte likevel opp på John Carew.

Nicolay Ramm spilte inn en annen tidligere fotballspiller, nemlig Bernt Nikolai Hulsker, mens Jan Thomas gikk for en annen av samme kaliber:

– De siste to-tre årene har jeg arrangert fester sammen med Jan Gunnar Solli. Han jobber i Las Vegas og behersker det amerikanske språket veldig bra.