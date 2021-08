Lørdag kveld ble «Kunsteren og tyven» kronet med pris for Beste norske kinofilm. Dokumentaren tar for seg den spesielle historien om den tsjekkiske kunstneren Barbora Kysilkova og tyven hun oppretter et varmt og uventet vennskap med.

– Takk for at jeg for lov til å bo i et samfunn hvor det går an å reise seg igjen og starte på nytt, sa Karl-Bertil Nordland fra Amanda-scenen. Han stjal Kysilkovas bilder tilbake i 2015.

Regissør Benjamin Ree har høstet mange priser og lovord for filmen.

– Jeg mistet fullstendig troen på prosjektet og ble sykemeldt et halvt år, men hele teamet støttet opp. Så tusen takk for at dere ikke mistet troen på prosjektet, sier Ree.

Thorp og Oftebro årets skuespillere

Det ble ingen storeslem på én enkelt film i år. «Ninjababy» var på forhånd regnet som en av kveldens favoritter med flest nominasjoner (11). De vant fire av dem. «Den største forbrytelsen» og «Kunstneren og tyven» fulgte etter med tre priser hver.

Jakob Oftebro fikk prisen beste mannlige skuespiller for rollen som den jødiske bokseren Charles i «Den største forbrytelsen».

Kristine Kujath Thorp spiller kjæresten til Oftebro i samme film. Hun fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller for hennes andre filmrolle det siste året, som Rakel i «Ninjababy».

Regissør og filmskaper Oddvar Bull Tuhus (80) ble hedret med Amandakomiteens ærespris for sin lange karriere i norsk film.

De siste ukene har NRK.no-publikummet stemt frem sine finalister til Folkets Amanda. Til slutt ble det «Generasjon Utøya» som fikk flest stemmer og fikk den gjeve publikumsprisen.

Se kveldens Amanda-vinnere her:

Beste norske kinofilm

Foto: medieoperatørene/euforia

«Kunstneren og tyven» (regi: Benjamin Ree, produsent Ingvil Giske)

«Generasjon Utøya» (regi: Aslaug Holm og Sigve Endresen, produsent: Tore Buvarp)

«Ninjababy» (regi: Yngvild Sve Flikke, produsent: Yngve Sæther)

Beste regi

Foto: NRK

Yngvild Sve Flikke for «Ninjababy»

Benjamin Ree for «Kunstneren og tyven»

Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen for «Tottori – Sommeren vi var alene»

Beste mannlige skuespiller

Foto: Fantefilm

Jakob Oftebro for «Den største forbrytelsen»

Arthur Berning for «Ninjababy»

Pål Sverre Hagen for «Dianas bryllup»

Beste kvinnelige skuespiller

Foto: Motlys/Arthaus

Kristine Kujath Thorp for «Ninjababy»

Birgitte Larsen for «Gritt»

Kathrine Thorborg Johansen for «Oslo – København»

Mannlig birolle

Foto: Arthaus

Nader Khademi for «Ninjababy»

Dennis Storhøi for «Prosjekt Z»

Michalis Koutsogiannakis for «Den største forbrytelsen»

Beste kvinnelige birolle

Foto: Agnete Brun / Fantefilm

Pia Halvorsen for «Den største forbrytelsen»

Marte Magnusdotter Solem for «HAN»

Marte Wexelsen Goksøyr for «Gritt»

Beste barnefilm

Foto: Norsk Filmdistribusjon/Chezville AS

«Tottori – Sommeren vi var alene» (regi: Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen, produsent: Gary Cranner)

«Bortebane» (regi: Line Hatland, prod: Ingvil Giske og Mari Monrad Vistven)

«Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret » (regi: Gunhild Enger og Rune Spaans, produsent: Ingunn Sundelin og Eric Vogel)

Beste dokumentarfilm

Foto: Medieoperatørene/Euforia / Medieoperatørene/Euforia

«Kunstneren og tyven» (regi: Benjamin Ree, produsent: Ingvil Giske)

«Generasjon Utøya» (regi: Aslaug Holm, Sigve Endresen, produsent: Tore Buvarp)

«Odelsgutt og fantefølge» (regi: Merethe Offerdal Tveit, produsent: Kristine Ann Skaret)

Beste filmmanus

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Johan Fasting, medforfattere; Yngvild Sve Flikke og Inga H. Sætre for «Ninjababy»

Benjamin Ree og Robert Stengård for «Kunstneren og tyven»

Itonje Søimer Guttormsen for «Gritt»

Beste utenlandske kinofilm

«Et glass til» har håvet inn med filmpriser og nominasjoner den siste tiden. Arthaus

«Et glass til» (regi: Thomas Vinterberg, distributør: Arthaus)

«The Father» (regi: Florian Zeller, distributør: Storytelling Media)

«Promising Young Woman» (regi: Emerald Fennell, distributør: United International Pictures)

Beste kortfilm

Foto: Alternativet produksjon

«What is a Woman» (regi og produsent: Marin Håskjold)

«Greetings from Myanmar» (regi og produsent: Sunniva Sundby og Andreas J. Riiser)

«Sju Mil» (regi og produsent: Eilif Bremer Landsend)

Beste originalmusikk

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Thomas Dybdahl for «Tottori – Sommeren vi var alene»

Johan Söderqvist for «Den største forbrytelsen»

Kåre Chr. Vestrheim for «Ninjababy»

Beste Produksjonsdesign/scenografi

Foto: Karl Erik Brøndbo / Fantefilm

Ulrika Axén og Tobias Eiving for «Den største forbrytelsen»

Nina Buer Brun, Marianne Stranger og Ann Kristin Talleraas for «Gritt»

Olve Askim for «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret»

Beste lyddesign

Foto: Egil Håskjold Larsen / Sant & Usant/V. Kossakovsky/Egil H. Larsen/Arthaus

Alexander Dudarev for «Gunda»

Erik Ljunggren for «Gritt»

Hugo Ekornes og Gisle Tveito for «Ninjababy»

Beste maske/sminke

Foto: Johnny Vaet Nordskog / SF STUDIOS

Maria Bjørnnes Hermansen og Fie Baro for «Prosjekt Z»

Grethe Gunn Solberg Hansen for «Dianas bryllup»

Sara Klänge for «Den største forbrytelsen»

Beste foto

Foto: Egil Håskjold Larsen / Sant & Usant/V. Kossakovsky/Egil H. Larsen/Arthaus

Egil Håskjold Larsen og Viktor Kosakovskij for «Gunda»

Marianne Bakke for «Ninjababy»

Patrik Säfström og Egil Håskjold Larsen for «Gritt»

Beste visuelle effekter

Foto: STORM FILMS / NORDISK FILM DISTRIBUSJON

Dennis Kleyn og Peer Lemmers for «Dragevokterens jul»

Inga H. Sætre for «Ninjababy»

Lars Erik Hansen for «Den største forbrytelsen»

Beste klipp

Foto: MEDIEOPERATØRENE/EUFORIA

Robert Stengård for «Kunstneren og tyven»

Christian Siebenherz og Elise Solberg for «Den største forbrytelsen»

Karen Gravås for «Ninjababy»

Beste kostyme

Foto: MER FILM

Ingjerd Meland, Marianne Stranger, Itonje Søimer Guttormsen, Birgitte Larsen og Nina Buer Brun for «Gritt»

Anne Pedersen for «Den største forbrytelsen»

Ida Toft for «Dianas bryllup»

Folkets Amanda

FENRIS FILM

Generasjon Utøya (regi: Aslaug Holm, Sigve Endresen, produsent: Tore Buvarp)

Børning 3 (regi: Hallvard Bræin, produsent: John M. Jacobsen, Petter J. Borgli, M. Reza Bahar, Ellen Alveberg)

Den største forbrytelsen (regi: Eirik Svensson, produsent: Martin Sundland, Therese Bøhn og Catrin Gundersen)

Amandakomiteens ærespris

Foto: Berit Roald / NTB

Oddvar Bull Tuhus

Gikk du glipp av sendingen? Her kan du se årets prisutdeling fra Haugesund: