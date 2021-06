Kinoaktuell film med flest Amandanominasjoner

Filmen er tett etterfulgt av «Den største forbrytelsen» som har fått ni nominasjoner og «Gritt» med syv.

«Ninjababy» måtte utsette premieredatoen i oktober på grunn av restriksjoner. Da sommerværet meldte seg hadde filmen nettopp hatt kinopremiere.

– Dette er virkelig en stor anerkjennelse. Sammen med det sykeste sommerværet kommer alle disse nominasjonene som en solstråle inn i kinosalen vår, sier regissør Yngvild Sve Flikke.

Filmen er blant annet nominert til årets norske kinofilm og Flikke er nominert til beste regi. Hun syns det er stort at Kristine Kujath Thorp blir nominert for hennes aller første hovedrolle.

– Jeg syns også det er stas at Inga H. Sætre er nominert til prisen for beste visuelle effekter. Filmen er basert på hennes tegneserieroman «Fallteknikk» og vi har jobbet tett sammen helt fra start. Hun har utrettet magi i filmen.

Nominerte til Amandaprisen 2021 Ekspandér faktaboks Den nasjonale filmprisen Amanda blir delt ut i 22 ulike kategorier lørdag 21. august Beste norske kinofilm «Kunstneren og tyven» (regi: Benjamin Ree, produsent Ingvil Giske)

«Generasjon Utøya» (regi: Aslaug Holm og Sigve Endresen, produsent: Tore Buvarp)

«Ninjababy» (regi: Yngvild Sve Flikke, produsent: Yngve Sæther) Beste regi Benjamin Ree for «Kunstneren og tyven»

Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen for «Tottori – Sommeren vi var alene»

Yngvild Sve Flikke for «Ninjababy» Beste mannlige skuespiller Arthur Berning for «Ninjababy»

Jakob Oftebro for «Den største forbrytelsen»

Pål Sverre Hagen, «Dianas bryllup» Beste kvinnelige skuespiller Birgitte Larsen for «Gritt»

Kathrine Thorborg Johansen for «Oslo – København»

Kristine Kujath Thorp for «Ninjababy» Beste mannlige birolle Nader Khademi for «Ninjababy»

Dennis Storhøi for «Prosjekt Z»

Michalis Koutsogiannakis for «Den største forbrytelsen» Beste kvinnelige birolle Pia Halvorsen for «Den største forbrytelsen»

Marte Magnusdotter Solem for «HAN»

Marte Wexelsen Goksøyr for «Gritt»





Beste barnefilm «Bortebane» (regi: Line Hatland, prod: Ingvil Giske og Mari Monrad Vistven)

«Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret » (regi: Gunhild Enger og Rune Spaans, produsent: Ingunn Sundelin og Eric Vogel)

«Tottori – Sommeren vi var alene» (regi: Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen, produsent: Gary Cranner) Beste dokumentarfilm «Generasjon Utøya» (regi: Aslaug Holm, Sigve Endresen, produsent: Tore Buvarp)

«Kunstneren og tyven» (regi: Benjamin Ree, produsent: Ingvil Giske)

«Odelsgut og fantefølge» (regi: Merethe Offerdal Tveit, produsent: Kristine Ann Skaret) ​​​​ Beste filmmanus Benjamin Ree og Robert Stengård for «Kunstneren og tyven»

Itonje Søimer Guttormsen for «Gritt»

Johan Fasting, medforfattere; Yngvild Sve Flikke og Inga H. Sætre for «Ninjababy» Beste utenlandske kinofilm «Et glass til» (Regi: Thomas Vinterberg, distributør: Arthaus)

«The Father» (Regi: Florian Zeller, distributør: Storytelling Media)

«Promising Young Woman» (Regi: Emerald Fennell, distributør: United International Pictures) Beste kortfilm «Greetings from Myanmar» (Regi og produsent: Sunniva Sundby og Andreas J. Riiser)

«Sju Mil» (Regi og produsent: Eilif Bremer Landsem)

«What is a Woman» (Regi og produsent: Marin Håskjold) Beste originalmusikk Johan Söderqvist for «Den største forbrytelsen»

Kåre Chr. Vestrheim for «Ninjababy»

Thomas Dybdahl for «Tottori – Sommeren vi var alene» Beste produksjonsdesign/scenografi Nina Buer Brun, Marianne Stranger og Ann Kristin Talleraas for «Gritt»

Olve Askim for «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret»

Ulrika Axén og Tobias Eiving for «Den største forbrytelsen» Beste lyddesign Alexander Dudarev for «Gunda»

Erik Ljunggren for «Gritt»

Hugo Ekornes og Gisle Tveito for «Ninjababy» Beste maske/sminke Grethe Gunn Solberg Hansen for «Dianas bryllup»

Maria Bjørnnes Hermansen og Fie Baro for «Prosjekt Z»

Sara Klänge for «Den største forbrytelsen» Beste foto Egil Håskjold Larsen og Victor Kossakovsky for «Gunda»

Marianne Bakke for «Ninjababy»

Patrik Säfström og Egil Håskjold Larsen for «Gritt» Beste visuelle effekter Dennis Kleyn og Peer Lemmers for «Dragevokterens jul»

Inga H. Sætre for «Ninjababy»

Lars Erik Hansen for «Den største forbrytelsen» Beste klipp Christian Siebenherz og Elise Solberg for «Den største forbrytelsen»

Karen Gravås for «Ninjababy»

Robert Stengård for «Kunstneren og tyven» Beste kostyme Anne Pedersen for «Den største forbrytelsen»

Ida Toft for «Dianas bryllup»

Ingjerd Meland, Marianne Stranger, Itonje Søimer Guttormsen, Birgitte Larsen og Nina Buer Brun for «Gritt» Filmene som vurderes skal ha hatt premiere på norske kinoer i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Åtte dokumentarer med vinnersjanser

2021 kan bli den norske dokumentarfilmens år. Åtte dokumentarer er nominert til å vinne. «Kunstneren og Tyven» er nominert til fem av dem.

Karl-Bertil Nordland og Barbora Kysilkova i dokumentarfilmen «Kunstneren og Tyven». Foto: Medieoperatørene/Euforia / Medieoperatørene/Euforia

– Det er fantastisk for en dokumentar å bli nominert til hele fem priser, sier regissør Benjamin Ree.

–Jeg må også si at det har vært utrolig mange gode filmer med i konkurransen i år, og det gjør det ekstra gjevt.

To av tre nominerte til årets norske kinofilm er dokumentarfilmer. «Kunstneren og tyven og «Generasjon Utøya» kjemper om pris sammen med «Ninjababy». Ikke siden 2002 har en dokumentarfilm vunnet i denne kategorien. Da vant Even Benestad med filmen «Alt om min far».

AUF-leder Ine Libak i «Generasjon Utøya» er nominert til årets norske kinofilm. Foto: Fenris Film / Fenris Film

Aslaug Holm og Sigve Endresen har begge regi på «Generasjon Utøya».

– Det kjennes sterkt og meningsfylt at vår dokumentarfilm om Utøya-generasjonen nomineres til to gjeve Amanda-priser; og særlig at den konkurrerer om årets beste kinofilm. At det skjer ti år etter 22. juli gir det en ekstra dimensjon, sier Holm.

Marte Wexelsen Goksøyr er nominert for beste kvinnelige birolle i spillefilmen «Gritt». Hun er den første skuespilleren med Downs syndrom som blir nominert og kan vinne pris.

Birgitte Larsen og Marte Wexelsen Goksøyr i «Gritt». Foto: MER FILM

Odd Magnus Williamson skal være programleder for prisshowet i Haugesund. Mona B. Riise skal være programleder for sendingen der et panel kommenterer nominerte og vinnere.