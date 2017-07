«Dunkirk»: – Kunne ha endret verdenshistorien

«Dunkirk» er basert på hendelsen som fant sted mellom mai og juni 1940 i den lille franske kystbyen Dunkerque. Flere hundretusen allierte soldater fra Belgia, Storbritannia og Frankrike var omringet av tyske tropper, før de ble evakuert i slaget ved Dunkerque under 2. verdenskrig.

Filmen er regissert av «The Dark Knight»-regissøren Christopher Nolan og har fått mange gode anmeldelser, blant annet terningkast fem av filmpolitiet.

Professor ved Universitetet i Oslo, Øystein Sørensen, sier at det var store og intense kamper mellom de allierte og de tyske soldatene, før de allierte ble evakuert.

– Det var intense kamper der de allierte prøvde å holde de tyske troppene unna mens evakueringen til Storbritannia pågikk, sier Sørensen.

Dunkerque: Den norske marine deltok i evakueringen av Dunkerque i tiden 29. mai til 4. juni 1940. SS «Hird» var en av de norske båtene som hjalp til med evakueringen. Bildet viser britiske soldater om bord i «Hird» på vei til England. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Men ifølge journalist i Dagsavisen Lars West Johnsen, som både har sett og skrevet om filmen, trodde tyskerne at de hadde vunnet og stoppet dermed kampen for tidlig.

– Tyskerne bremset fremrykningen fordi de antok at slaget var over. Og Churchill sa den gang at om de ikke hadde gjort det, kunne dette blitt en av de største militære katastrofene i vår historie, sier han.

Lite oppmerksomhet

Omtrent 400.000 soldater var på strendene i Dunkerque, og alle stod i fare for å miste livet. Men da de tyske troppene stoppet opp, ble 338.000 franske og britiske soldater evakuert i små og store båter, mens 40.000 franske soldater etter hard kamp måtte gi seg 4. juni. Dette er grunnen til at slaget om Dunkerque har fått lite oppmerksomhet i verden, mener Johnsen.

– Siden det gikk bra, så er slaget blitt husket som en logistisk øvelse med å få mange soldater over i mange båter og over kanalen og i trygghet i England.

Sørensen mener at hvis slaget om Dunkerque hadde fått et annet utfall kunne det ha endret verdenshistorien.

– For å si det veldig kort og enkelt, så kunne man opplevd at Hitler hadde vunnet krigen allerede i 1940, sier han.

«Dunkirk» har premiere i Norge onsdag 19. juli.