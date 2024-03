Den britiske skuespilleren er kjent for en rekke ikoniske roller. Blant annet som Venke Dolorosa Uffert (Dolores Umbridge) i flere «Harry Potter»-filmer og selve dronning Elizabeth i to sesonger av «The Crown».

I de to «Downton Abbey»-filmene fra 2019 og 2022 spiller hun Lady Maud Bagshaw, en av dronning Marys hoffdamer.

Imelda Staunton (til høyre) i «Downton Abbey: A New Era» som kom i 2022. Foto: Ben Blackall / FOCUS FEATURES LLC

I et radiointervju med BBC onsdag, røper Staunton store nyheter.

– Det kommer en siste film. Vær så god, sier hun der.

Radioverten svarer at hun håper Staunton ikke får trøbbel for å ha røpet nyheten.

– Det blåser jeg i, svarer skuespillerveteranen.

Staunton burde ha innsikt i hva hun snakker om, for foruten sin egen rolle, spiller mannen hennes, Jim Carter, butleren Mr. Carson i både TV-serien og filmene.

Mange rykter om tredje film

Ryktene om en tredje film har vært i omløp siden den andre filmen kom i 2022. Den gang sa produsent Gareth Neame til Variety at de gjerne ville fortsette å lage filmer om seerne var sultne på mer.

Imelda Staunton på premieren for del to av sesong 6 av «The Crown» i desember 2023. Foto: Isabel Infantes / Reuters

Tabloidavisen The Sun er blant dem som nylig har omtalt ryktene om at en tredje film er på gang. De hever at Oscar-nominerte Paul Giamatti er blant skuespillerne som vender tilbake og at filmingen skal starte til sommeren.

Giamatti spilte amerikaneren Harold Levinson i julespesialen i 2013.

Carnival Films ville ikke kommentere saken til The Sun. BBC har vært i kontakt med produksjonsselskapet Universal International Studios som i skrivende stund ikke har svart på henvendelsen.

Seersuksess

«Downton Abbey» var opprinnelig en TV-serie laget av ITV. Serien som gikk fra 2010 til 2015 ble så populær at den ble vist i over 200 land.

I USA gikk den på PBS, og ifølge Forbes var serien i 2016 den mest sette på kanalen med et ukentlig seersnitt på 13,3 millioner i den mest sette sesongen, sesong 4.

Filmplakaten til den første «Downton Abbey»-filmen som kom i 2019. Imelda Staunton til høyre i midten. Foto: Unites International Pictures

«Downton Abbey» ble sendt på NRK i Norge da den gikk lineært. Nå er de seks TV-sesongen tilgjengelige på både Netflix, HBO Max og SkyShowtime.