Virkelighetens Downton Abbey

Lady Fiona Carnarvon ble den 8. grevinnen av Carnarvon da hun giftet seg med arvingen av Highclere Castle. Det er virkelighetens navn på Downton Abbey. Samtidig fikk hun jobben med å sørge for inntekter til det nå verdenskjente godset.

– Da vi overtok, spurte vi oss selv hva slags rolle et slikt herskapshus skal ha. Det er et intellektuelt like mye som et økonomisk spørsmål, sier hun.

Svaret ble Downton Abbey. Hun tar NRK med rundt i noen av de nesten 300 rommene. Vi har vært her før. Gjennom seks sesonger av TV-serien og én spillefilm har vi blitt kjent innenfor disse veggene. Nå kommer film nummer to.

Vi er på et filmsett, men også i Lady Carnarvons hjem.

Lady Carnarvon i den majestetiske trappa i Highclere Castle. Lady Mary og Lord Grantham i den samme trappa i det fiksjonelle Downton Abbey. Biblioteket på Highclere Castle er for tiden under oppussing, takket være inntektene fra Downton Abbey-filmingen. Fiksjonens karakterer har inntatt biblioteket. I flere av rommene, blant annet i stua med den lysegrønne silketapeten, har Lady Carnarvon fått satt inn et bilde fra filminnspillingen. Og her er jarlen av Grantham og hans fiksjonelle familie og tjenerskap samlet i samme rom.

Godset er omgitt av et parkområde på størrelse med 560 fotballbaner. I tillegg eier hun og ektemannen 20.000 mål dyrket mark.

Det er mange hundre herskapshus i privat eie i Storbritannia. De fleste er bygd på 16- 17- og 1800-tallet. Mange ble revet på 1900-tallet fordi de ble for dyre å drive, som CNN skriver om i denne artikkelen.

Og New York Times har funnet ut at driften av Highclere Castle kostet nesten 14 millioner kroner i 2013, uten å inkludere vedlikeholdskostnadene.

Det krever et høyt antall ansatte for å drive et sted som Highclere Castle, også kjent som Downton Abbey.

– Hva er det dere tjener penger på?

– Turister, filmavgift for Downton Abbey og så skriver jeg bøker, svarer Lady Carnarvon.

Hun kunne lagt til at de selger Downton Abbey-gin og sigarer, og at hun selv holder liv i fiksjonen ved å være svært aktiv på sosiale medier.

– Jeg prøver alltid å tenke på hvordan vi kan dele på disse godene. Hva er det som gjør mennesker lykkelige? Det er en god måte å drive forretning på, mener hun.

Og hun innrømmer at Downton Abbey har gitt dem en god plattform å drive markedsføring på.

Lady Carnarvon bruker sosiale medier flittig for å holde interessen for Highclere Castle oppe.

– Her har det vært et hjem i minst 1200 år. Følelsen av kontinuitet og forankring er noen av de viktigste verdiene i en skjør og skremmende verden. Jeg ser på min rolle som en forvalter av disse verdiene.

Hun henter inspirasjon til denne forvaltningen fra venninner i lignende situasjoner. I en gruppe med andre som eier og driver lignende eiendommer andre steder i Storbritannia, utveksles erfaringer.

– Vi er alle i samme båt og prøver å finne veien videre. Vi jobber hardt, som alle andre. Prøver å finne ut hva som er vår unike forretningsmodell. Finne vår egen vei. Da er det nyttig å høre hva andre gjør.

En munter Lady Fiona Carnarvon, grevinne av Highclere Castle, i soverommet som tilhørte Lady Cora Crowley, grevinne av Downton Abbey.

– Men er det en fremtid for slike steder?

– Jeg kan bare gjør det jeg kan, og bekymrer meg ikke for fremtiden. Man må gripe dagen – Carpe Diem. Vi gjør vårt beste for at folk skal tenke at dette har en verdi ved å vise frem historien og historiene om hvordan vi lever. Det håper jeg skal hjelpe dette huset inn i nye generasjoner.