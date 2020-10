Kong Harald hyller Maud Angelica: – Jeg kunne ikke greid å holde den talen

– Det var sterkt å høre den. Jeg hadde ikke hørt den på forhånd, men visste hun skulle gjøre det. Hun hadde holdt talen for en liten krets ved båren da den sto på Ullevål sykehus. Der var ikke jeg, sier kong Harald i den nye boken «Kongen forteller».

I SORG: Kong Harald og dronning Sonja tok farvel med Ari Behn i Oslo domkirke i januar. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det var en sterk tale. Jeg var stolt over henne. «At hun greier det,» tenkte jeg. Det hadde ikke jeg greid.

I en gripende tale, som beskrives som en tale som kan ha reddet liv, hyllet Maud Angelica faren Ari Behn og var også åpen om det indre mørket han hadde slitt med.

Mens 16-åringen sto ved sin fars båre under bisettelsen, henvendte hun seg til andre som har slitt eller sliter.

– Jeg vil bare si til alle som har gått gjennom psykisk sykdom, at det finnes alltid en utvei. Selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan hjelpe. Alle fortjener kjærlighet og glede. Det er aldri svakhet å be om hjelp, men styrke. Aldri tro at det er bedre at du går bort, det kan jeg love deg at er så feil.

Maud Angelica kom med et viktig budskap under talen. Du trenger javascript for å se video.

Mistet selv moren da han var tenåring

Kong Harald opplevde selv å miste en forelder i ung alder.

I april 1954 døde moren, kronprinsesse Märtha, etter sykdom, bare 53 år gammel. Prins Harald, som han da var, var 17 år da han mistet en mor han hadde stått svært nær.

FAMILIEBILDE: Konfirmanten prins Harald er samlet til familiebilde med søstrene Ragnhild og Astrid, mor kronprinsesse Märtha og far kronprins Olav. Et knapt år etter døde kronprinsesse Märtha. Foto: NTB scanpix

– Det var et stort savn, sier kong Harald i «Kongen forteller».

– Vi visste jo ganske lenge på forhånd at det bare gikk én vei. I dag har medisinen kommer så langt at hun kanskje ville blitt helbredet. Vi ble hjemme fra påsketuren det året, fordi hun var på sykehus. Jeg er ikke helt sikker på om hun selv visste hvor nært forestående det var. Kanskje like greit for henne, men jeg fikk egentlig ikke tatt farvel.

Som ved Ari Behns dødsfall, etterlot kronprinsesse Märthas dødsfall seg en tenåring i dyp sorg.

– Jeg har tenkt på akkurat det. Det er derfor jeg sier at jeg ikke kunne ha greid å holde den talen, sier kong Harald i den nye boken.

Kongen om Ari Behns dødsfall: – Det var et sjokk

I dag lanseres boken «Kongen forteller» av Harald Stanghelle, mangeårig journalist og redaktør. I boken forteller kong Harald blant annet om Ari Behns dødsfall.

Forfatteren og kunstneren Ari Behn var gift med prinsesse Märtha Louise i 14 år, frem til de skilte lag i 2016.

Også etter skilsmissen beholdt Behn kontakten med kongefamilien.

Meldingen fra familien Behn rystet folket om kvelden 1. juledag i fjor:

«Det er med stor sorg i hjertet at vi, de aller nærmeste pårørende til Ari Behn, i dag må meddele at han har tatt sitt eget liv.»

NÆRT FORHOLD: Kong Harald har et nært forhold til barnebarna. Her er han sammen med prinsesse Ingrid Alexandra.

Ari Behn skulle ha besøkt familien på Kongsseteren 1. juledag, men slik ble det ikke.

– Vi var sammen da det skjedde. Det var et sjokk. Vi ble så overrasket, selv om vi visste at han hadde problemer. Det er smertefullt, og det tar lang tid å komme over. Det at vi var samlet da vi fikk vite om dødsfallet, gjorde at vi som besteforeldre fikk anledning til å komme nærmere barnebarna. Vi har kommet mye nærmere hverandre, sier kongen i boken.

MED BARNEBARNA: Bestefar, kong Harald, er glad i å tilbringe tid med barnebarna, som her når de spiller yatzy med barnebarna på Kongeskipet. Etter Ari Behns død er båndene til barnebarna blitt enda sterkere, forteller kongen nå. Foto: Dronning Sonja

– Vanskelig å finne de riktige ordene

Folk søkte umiddelbart til Slottsplassen, tente lys og la ned blomster.

Kong Harald brukte nyttårstalen til å takke for støtten etter den tidligere svigersønnens død.

– Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen. Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn, sa han.

Kongen sa videre at livet av og til ikke blir til å holde ut, og at det for enkelte blir så mørkt at ikke engang kjærligheten til de nærmeste hjelper.

– De som står igjen, må leve videre. Fattigere, uten den de var glad i, sa kongen.

Kongen forteller i den nye boken at han ikke var i tvil om at det som hadde skjedd med Ari Behn, måtte med i nyttårstalen.

– Men det var vanskelig å finne de riktige ordene. Jeg snakket jo om våre barnebarns far.

Kongens nyttårstale Du trenger javascript for å se video.

Om 22. juli: – Har aldri følt med så maktesløs som på Sundvolden

I den nye boken forteller kongen også blant annet om da terroren rammet Norge 22. juli 2011.

Til sammen 77 mennesker ble drept da bomben eksploderte i Regjeringskvartalet, og da terroristen skjøt ungdommer på AUFs sommerleir på Utøya.

Kongen snakket til nasjonen sent om kvelden 22. juli. Kong Harald hadde vært i tvil om han burde gjøre det, han var redd det kunne slå ut begge veier – enten være med på å hausse opp situasjonen eller virke dempende.

– Samtidig ville vi samle «troppene». Og med troppene mener jeg det norske folk. For det var allerede begynt å bli en viss splittelse, sier kong Harald nå.

«I dag har vi vært vitne til grusomme handlinger både i Oslo og på Utøya. Våre tanker går selvfølgelig til de rammede og de pårørende. Jeg vil takke alle dem som har vært med på å redde mennesker ut av denne forferdelige situasjonen. I en slik grusom situasjon er det viktig å stå sammen og støtte hverandre, slik at vi klarer å reise oss igjen,» sa kongen.

Dagen etter terrorangrepene dro kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon til Sundvolden, der overlevende og pårørende etter massakren på Utøya var samlet. De lyttet, trøstet og var nær.

Kong Harald var i tvil om de burde dra dit, han var redd for å være i veien. Men kronprinsen understreket viktigheten av å være sammen med dem som var rammet og insisterte på å reise til Sundvolden.

– Jeg har aldri følt meg så maktesløs som på Sundvolden. Der var det mennesker som hadde fått sine tilbake. Og så var det veldig mange som nettopp hadde fått beskjed om at dem man ventet på, ikke kom. Uansett hvor du snudde deg, var det mennesker i sorg, sier kongen.

– Jeg sa til dronningen etterpå at jeg aldri før har klemt så mange mennesker jeg ikke kjenner. Jeg tror det var til nytte for dem vi traff, og jeg vet det var til nytte for oss personlig. Det var på Sundvolden tragediens omfang gikk opp for meg.