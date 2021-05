– Siv Jensen kan ikke straffes

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oslo politidistrikt opprettet onsdag sak om mulig brudd på koronabestemmelsene etter at det tirsdag ble kjent at Siv Jensen og hennes familie brøt koronareglene i forbindelse med 17. mai-feiring hjemme hos Jensens mor.

Jensen har forklart at feiringen ble gjennomført i den tro at de nasjonale rådene for vaksinerte, som sier at beskyttede ikke skal regnes med i anbefalingen om maks fem besøkende, også gjaldt i Oslo.

Det gjør de imidlertid ikke. Reglene i hovedstaden slår fast at det er forbudt å samle mer enn ti personer i private hjem.

Siv Jensen brøt Oslos koronaregler da hun feiret 17. mai med familien. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Siv Jensen selv la seg flat ovenfor TV 2 på tirsdag.

– Jeg beklager dette på det sterkeste. Dersom vi blir ilagt bot for denne overtredelsen, skal vi selvsagt betale den, sa hun til kanalen.

Regler må begrunnes

Men jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener at den tidligere Frp-lederen ikke kan straffes.

– Jeg vil påstå at Siv Jensen ikke kan straffes for det påståtte regelbruddet, fordi jeg mener at den regelen ikke står seg. Med de signalene som kommer fra helsedirektoratet så er det ikke en medisinsk god nok begrunnelse for å behandle fullvaksinerte på samme måte som uvaksinerte.

Marthinussen peker på at alle koronareglene, nasjonale som lokale, ifølge smittevernloven må være forholdsmessige og godt begrunnet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Når helsemyndighetene går ut og sier at vaksinerte faller utenfor anbefalingene, at de ikke er en smitterisiko på samme måte som uvaksinerte, da må Oslo kommune og andre kommuner som likevel velger å ikke skille på vaksinerte og uvaksinerte ha en veldig, veldig god begrunnelse.

– Oslo har ikke gjort jobben sin

Jusprofessoren mener Oslo kommune kunne gjort mer for å få de nye anbefalingene fra helsemyndighetene implementert i de lokale reglene før nasjonaldagen.

– Oslo har ikke giddet å gjøre jobben sin. De har ikke giddet å følge helsemyndighetene sine anbefalinger. Da kan man ikke straffe folk for å bryte de reglene, for da er ikke de reglene gyldige.

Oslo kommune sa før helgen at de ikke hadde mottatt oppdaterte anbefalinger for vaksinerte. Er det en god nok begrunnelse?

– De er jo klar over det. Dette var veldig spesielt. Det nærmet seg 17. mai, en høytidsdag hvor folk ønsker å samles. Da må man i hvert fall kunne be om disse vurderingene slik at man kan gjøre en vurdering og en ordentlig jobb i forkant.

Barnetoget og andre tradisjoner måtte vike for koronaviruset over hele landet. Men hvor mange du kunne ha på 17. mai-frokost kom an på hvor i landet du bodde. Foto: Eirik Ramberg / NRK

Men har du forståelse for at lokale regler må være strengere enn de nasjonale hvis smittesituasjonen tilsier det?

Ja, det er helt åpenbart, men da må man støtte seg til solide og mediskfaglige vurderinger.

– Useriøs kritikk

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen er ikke imponert over kritikken fra Marthinussen.

– Jeg synes det er ganske useriøst å si at vi ikke har giddet å gjøre en jobb, det er jo ikke det dette handler om. Oslo har gjort en stor jobb gjennom hele pandemien og vi vurderer kontinuerlig situasjonen og hvilke regler vi skal ha, skriver han i en e-post til NRK.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, mener kritikken fra Marthinussen er useriøs. Foto: Anders Fehn

Han mener det ikke er noe automatikk i at Oslos lokale regelverk skal følge de nasjonale anbefalingene.

– Tvert imot legger de nasjonale helsemyndighetene stor vekt på at vi må ha strengere regler i områder med høyt smittetrykk enn i resten av landet.

– Når vi gjør endringer i tiltakene i Oslo, er det på bakgrunn av faglige råd fra nasjonale helsemyndigheter og våre egne fagfolk, og en helhetsvurdering av situasjonen i Oslo. Nå er vi inne i en gjenåpningsfase, og vi har vært veldig tydelige på at gjenåpningen skal foregå gradvis og kontrollert. Derfor endres ikke regler og tiltak fra en dag til en annen.

Kommer med nye regler

Johansen understreker likevel at det aldri har vært meningen å så tvil om hvorvidt det også skal innføres egne regler for vaksinerte og beskyttede også i Oslo.

Han skriver at de nye reglene vil bli lagt frem senere i uken.

– Oslo kommunes koronaregler blir denne uken oppdatert med et skille mellom de som er vaksinert og de som ikke er vaksinert.