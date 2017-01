– Ripe i lakken for Rema 1000

– 550.000 ganger er appen lastet ned, og det er vi veldig fornøyd med, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum.

Men hun skulle gjerne vært foruten alle de negative medieoppslagene om matvarekjedens omstridte strategi. Kjeden ville fjerne kjente merkevarer som Mack, Lerum og Hansa fra hyllene. Det opprørte mange, og Rema har måttet gå tilbake på mye av det.

– Det er klart at når man blir teppebombet med negativ omtale, så rammer det omdømmet. Ikke all PR er god PR, sier rektor ved Høyskolen Kristiania, Trond Blindheim.

– Ripe i lakken

Nils Petter Nordskar i Nordskar Kommunikasjon er enig i at Rema 1000 har lidd omdømmetap. – De har nok fått en ripe i lakken, sier han.

Men høyskolelektor Nina Ronæs fra Institutt for markedsføring på BI, er ikke helt enig. Hun tror Rema 1000 har styrket merkevaren.

– Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet. Hvis jeg blir bedt om å tenke på en matvarekjede eller butikk i disse dager, ville Rema være det første jeg tenkte på, sier hun.

– Æ var en tabbe

Trond Blindheim mener at strategien har vært for dårlig, og at det var en tabbe å lansere det han kaller en komplisert app.

– Rema 1000 har før hatt en kultur og filosofi som sier at det enkleste ofte er det beste. Avanserte apper som folk må laste ned til smarttelefoner bryter med det de var kjent for. Det tror jeg matvarekjeden kommer til å tape omdømme på, sier Blindheim.

Appen har vært lastet ned 550.000 ganger, men Blindheim tror ikke nødvendigvis at dette betyr at de kommer til å bruke den.

Det tror Rema 1000 at folk kommer til å gjøre, og Mette Fossum, direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt i Rema 1000 mener appen er en kjempesuksess.

Og hun understreker at omdømmet er viktig for matvarekjeden.

– Vi vil at kundene skal like å gå i butikkene i sine nærområder. Det er viktig for oss, sier Fossum.

