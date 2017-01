Blir dumpa av Rema – må permittere

– Dei tilsette er sjølvsagt triste. Vi har ein liten fabrikk i Oldedalen, med åtte lojale og flinke tilsette. No går dei 50 prosent heime og håpar på betre tider, seier kommunikasjonsansvarleg Anette Karlsen i Hansa Borg Bryggerier.

Rema1000 sin nye bestevennstrategi har utvilsamt også gitt dei uvenner. I sosiale medium har matvaregiganten fått hard medfart dei siste dagane.

Då det i går vart klart at den tradisjonsrike produsenten Lerum får sitt syltetøy kasta ut av Rema sine butikkar, bad statsminister Erna Solberg forbrukarane om å bruke makta si.

Har blitt skvisa ut litt etter litt

I fjor var det tappa 8 millionar liter kjeldevatn på flaske på tapperiet i Oldedalen. Ifølgje Anette Karlsen i Hansa Borg blir 25 prosent av alle Olden-produkt selt gjennom Rema1000.

Men allereie i fjor merka dei at butikkjeda stramma grepet. Tidleg i 2016 vart ein del av Olden sine produkt fjerna frå butikkhyllene. Frå slutten av februar blir det ikkje ei einaste Oldenflaske å sjå.

Med berre tre butikkjeder å selje produkta gjennom, legg Karlsen ikkje skjul på at det får konsekvensar når dei blir kasta ut av den eine.

– 25 prosent er trass alt ein fjerdedel av alt vi sel av Olden, og det er ganske mykje.

– Betyr mykje for distriktet

Forbrukarar i Førde let seg provosere av at Rema kastar ut to sterke lokale merkevarer, Lerum sitt syltetøy og Olden sitt flaskevatn.

– Dette er dårleg distriktspolitikk, seier Per Morten Frivik som ber Rema tenkje seg om før dei kuttar ut produsentar som skapar arbeidsplassar i utkantane.

– Lokalt er det viktig for meg å ha lokale aktørar, men det er også viktig at Distrikts-Noreg blir representert i dei store kjedene, seier ho.

PROVOSERT: Tone Gjelsvik Sellevoll i Førde tykkjer det er trist at lokale produsentar som Olden og Lerum blir kasta ut av Rema-butikkane. Foto: Bård Siem / NRK

Vil ikkje oppmode til boikott, men ...

Karlsen understrekar at dei ønskjer eit godt samarbeid med Rema1000 også vidare, men:

– Eg oppmodar forbrukarane til å velje butikkar som har dei produkta dei ønskjer å kjøpe. Eit godt utval, basert på etterspurnad frå forbrukarane, er alle tente med.

Vil ikkje ta skulda for permitteringar

Mette Fossum, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema1000, forstår frustrasjonen blant tilsette i Olden. Ho er samtidig krystallklar på at permitteringane i Oldedalen umogleg kan skuldast at Olden-produkta blir fjerna frå Rema-butikkane.

Der Hansa Borg hevdar at dei sel 25 prosent av Olden-produkta gjennom Rema1000, hevdar Fossum at deira tal viser ein omsetnad på 15 prosent.

– Eg kan vanskeleg sjå at ein omsetnad på 15 prosent kjem til å velte heile Olden. Omsetnad i våre butikkar har gått nedover, fordi kundane har valt vekk Olden, seier Fossum til NRK.no.