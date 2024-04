Coop stoppet alle eggtilbud i Norge – likevel dukket denne plakaten opp i Bodø

«16,90», lokker Coop Obs med på en salgsplakat for en sekspakning med frokostegg i Bodø. Førprisen var på 28,20 kroner.

Det spesielle er at matvaregiganten har stoppet alle kampanjer for egg over hele landet grunnet eggmangelen som preget påska.

Likevel reklamerte Coop Obs i Bodø for eggtilbudet.

Kommunikasjonsdirektør i Coop Harald Kristiansen forteller at eggmangelen i Norge fortsatt er krevende.

– Som følge av at det er for lite egg i markedet har Coop tatt ned alle nasjonale tilbud og kampanjer på egg for å sikre tilgang til varer i butikkene.

– Egg-situasjonen er fortsatt krevende, og dette gjør det til tider vanskelig med prognoser, bestillinger og hva vi faktisk får av egg.

Den aktuelle salgsplakaten i Bodø er et lokalt tilbud, ifølge Kristiansen.

– Vi skjønner at noen kan stusse litt på dette all den tid det er mangel på egg.

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen. Foto: Espen Solli

Kommunikasjonssjefen har vært i kontakt med den lokale Coop-butikken og fått forklaringen for hva som har skjedd.

– Det er snakk om egg med kort holdbarhet. Denne butikken valgte derfor å kutte prisen for akkurat dette partiet for å unngå matsvinn. Det er bra for miljøet og bra for kundene våre som er de som eier oss.

Den trolige årsaken til at butikken ikke har klart å selge ut eggene er fordi Coop har hatt en høy andel av sekspakninger egg på lager nord for Trondheim.

På grunn av eggmangelen har Coop forsøkt å tilpasse fordeling av egg til butikkene sånn at alle har et visst utvalg av egg.

– Vi har ikke truffet helt med «skreddersømmen» i distribusjonen og hadde derfor et litt for stort parti med 6-pakk egg med nokså kort holdbarhet som havnet hos Obs i Bodø