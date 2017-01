Maner til ølstrid mot Rema 1000

I helga ble det kjent at Mack-ølet fra Troms kan bli borte i 18 av 19 fylker i Rema 1000 sine butikker. Og nå mobiliserer flere bryggerier til ølkamp, skriver VG.

– Makan til folkelig engasjement og opprør på sosiale medier har jeg sjeldent sett her i Nord-Norge. Og det kan se ut til at folk i Nord-Norge ikke har tenkt å bli bestevenn med Rema 1000, sier politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim.

Boikotter Rema 1000

Remas nye bestevenn-strategi fører nemlig til at Carlsberg er blant leverandørene som får bedre avtaler. Mens bryggeriet Hansa Borg, som selger øl fra Vestlandet, Østlandet og Sørlandet, og nordnorske Mack, ikke har fått avtaler de er fornøyde med.

Store reklameplakater med bokstaven Æ dukket opp overalt i romjula. Men nå er altså mange av dem som sier Æ skikkelig provoserte, forteller Fjellheim.

– Mange skriver at de har fått nok av Rema 1000 og at de har kjøpt sin siste handlevogn der. Det er helt tydelig at dette har rørt ved noe hos nordlendingene, når en av de aller sterkeste kulturelle markørene, nemlig Mack, nå blir kastet ut fra butikkhyllene i Rema-konsernet. Og det som går igjen er at bestevenn-strategien til Rema ser ut til å være mislykket. Når Rema ikke vil være bestevenn med Mack, vil heller ikke nordlendingene være bestevenn med Rema.

OPPRØR I NORD: Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, engasjementet for Mack-øl i Nord-Norge er stort. Foto: Privat

– Sjanse til å snu

Fjellheim mener det handler om mye mer enn tap av arbeidsplasser i Tromsø-bryggeriet.

– Hvis Rema nå velger å snu vil de helt sikkert bli tilgitt av nordlendinger. Både av dem som bor i Nord-Norge, men også av dem som andre steder i landet. Jeg tror nok at Rema 1000 har en sjanse til å snu og gjøre om på denne beslutningen. De har i hvert fall mye å forklare overfor publikum, som er glad i disse produktene som produseres av Mack.

NRK har foreløpig ikke fått tak i Rema 1000 for kommentar. Men Rema-toppen skal i dag møte ledelsen i Tromsø-bryggeriet i Oslo i et forsøk på å løse ølstriden.

Til VG sier innkjøpsdirektør i Rema, Lars Kristian Lindberg, at Mack-øl fortsatt blir å få kjøpt i nord. Rema ønsker å slippe flere lokale leverandører, blant annet mikrobryggerier, til.