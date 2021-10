Til sammen 600 verk, laget av 150 skeive kunstnere fra hele landet, vises nå fram på kunstutstillingen og festivalen Wunderkammer. Kunstverkene fyller de industrielle lokalene til DOGA (Design og arkitektur Norge) i Oslo fra tak til gulv, og sammen med et tettpakket festivalprogram skal dette gi et innblikk i skeive menneskers liv og virkelighet.

Og en av kunstnerne, Tove Mari Odderdal, har denne forklaringen på hvorfor denne festivalen trengs:

– Når skeiv kunst skal vises frem, så skjer det veldig ofte utenfra. Det skeive blir definert og tolket av folk som ikke har levd det livet vi har. Det som er unikt med vår utstilling er at du får det innenfra. Det er en utstilling og festival laget av skeive selv, fra vårt perspektiv, sier Odderdal, som både stiller ut verkene sine på årets utstilling og sitter i styret i Pride Art.

Tove Mari Odderdal fra Arendal har laget verket «At the last supper we shall not be ashamed». Hun forteller at tanken bak verket handler om at kvinner må tørre å ta kroppene og seksualiteten sin tilbake. – Hva slags kvinner vi er eller hvordan vi ser ut spiller ingen rolle, vi må kaste bort den skammen som har vært pålagt oss av samfunnet. Det handler om frihet, sier kunstneren. Foto: Xin Li / NRK

Da NRK snakket med Odderdal i forbindelse med åpningen fredag kveld, fortalte hun at det har tatt to år å planlegge arrangementet, men at det fysiske arbeidet med sette opp utstillingen ble gjort på bare fire dager.

– Herregud, jeg er så sykt euforisk over dette her. Jeg er på nippet til å grine av at dette skjer. Hver eneste time vi har lagt ned i dette har vært verdt det. Vi har samlet så enormt mange uttrykk, med et så stort mangfold. Du får ikke bare alle mulige kunstneriske uttrykk, men også et gigantisk spekter av skeivhet som så sjeldent vises, sier hun.

Pride Art, som festivalen og utstillingen er laget i regi av, er en frittstående og nasjonal medlemsorganisasjon som formidler skeiv kunst og kultur. Hvert år siden 1985 har utstillingen blitt arrangert i forbindelse med Oslo Pride, men siden i fjor har de stått på egne bein som en selvstendig organisasjon. Årets utstilling er den største av sitt slag hittil.

De tusen kvadratmeter store lokalene fordelt på tre etasjer er det midlertidige hjemmet til hundrevis av kunstverk laget av skeive, norske kunstnere. Foto: Xin Li Her kan man se alt fra malerier og fotografier til skulpturer og performancekunst. Foto: Xin Li / NRK Foto: Xin Li / NRK Mange tok seg god tid til å studere verkene. Foto: Xin Li / NRK 170 lettvegger har blitt satt opp for å få plass til den store mengden kunstverk som ble sendt inn. Foto: Xin Li / NRK Foto: Xin Li / NRK

Vil invitere inn «folk flest»

– Vi ønsker å invitere publikum inn til å bli overrasket. Å la seg utfordre. Jeg tror alle vil kjenne seg igjen i noe, uansett hvem de er. Også kan jeg love en stemning de aldri har opplevd i et galleri før, sier styreleder i Pride Art, Frederick Nathanael.

Han understreker at selv om Wunderkammer er et skeivt arrangement, er det åpent for alle. Uansett om man er skeiv eller ikke.

En tydelig rørt Frederick Nathanael under åpningen av Wunderkammer. – Skeiv kultur må komme inn på offentlige og mainstream-arenaer. Ikke som en kuriosa, noe eksotisk eller noe unormalt. Vi må trekkes inn som en del av virkeligheten. Ikke som noe som kun er på siden, sier han. Foto: Xin Li / NRk

– De neste dagene får vi besøk av alt fra skoleklasser til biskoper og kirkerådsledere som kommer for å se på kunsten og for å være med på workshopene vi holder under festivalen. Det er veldig mange forskjellige grupper i samfunnet som kommer innom, noe som er superviktig for oss. Det er folk flest vi ønsker å invitere inn for å bryte litt av barrierene som finnes i samfunnet, sier styrelederen.

Han forteller at Wunderkammer er en oppvarming til Skeivt Kulturår i 2022, et initiativ som Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Skeivt arkiv har gått sammen om som en markering for at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Målet er å sette lys på, å formidle og å diskutere skeiv kunst, kultur og historie.

– Vi skal gå i dybden og utfordre de eksisterende kulturelle arenaene på å tenke mer skeivt, å reflektere rundt hvordan vi skal inkludere de skeive perspektivene og de skeive menneskene.

Drag-artist og konferansier Frida Marida sang så det dundret i veggene under utstillingsåpningen. Foto: Xin Li / NRK Publikumsglede. Foto: Xin Li / NRK Ordfører i Oslo Marianne Borgen holdt både tale og klippet snor på DOGA fredag kveld. Foto: Xin Li / NRK Svært mange møtte opp for å se på kunsten og showet, til tross for en regntung dag i hovedstaden. Foto: Xin Li / NRK Punk-og performance-bandet Moody Rouge stilte også opp med sitt musikalske innslag. Foto: Xin Li / NRK

Inkluderer radikalt

Nathanael forklarer at Pride Art-utstillingene fungerer slik at alle de skeive kunstnerne som har lyst til å være med, får komme med. Derfor er utstillingen ikke kuratert på den tradisjonelle måten, og absolutt alle verkene som blir innsendt blir vist frem. De tilrettelegger også så mye de kan for at kunstnere med fysiske, psykiske eller andre utfordringer får vært med. Han kaller det «radikal inkludering».

– Vi tror på at når vi ikke siler ut hvem vi mener passer inn og ikke, så får du et helt eget mangfold. Det handler også om skeiv historie. Den skeive kampen eksisterer nettopp fordi makthavere og majoriteten har definert skeive som dårlige eller «feil» mennesker. Det er vi ikke. Derfor har vi tatt dette verdivalget.

Wunderkammer er åpent for publikum fram til 17. oktober på DOGA i Oslo.