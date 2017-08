– Jeg vet ikke om vi har forstått hvor stort Skam har blitt

I juli kom aller siste episode av suksesserien «Skam» på NRK. Den siste uken hadde serien over 1,1 millioner seere.

Serien har fått ros for å skildre norsk ungdomsliv, og har fått mye oppmerksomhet i både inn- og utland.

I dag ble serien hedret i Gudbrandsdalen. Serieskaper Julie Andem og produsent Marianne Furevold-Boland mottok prisen for Årets Peer Gynt også kjent som Peer Gynt prisen.

– Vi er alle langt fra perfekte. Slik er det ekte livet. Slik var reisen i Peer Gynts sitt liv, og slik er reisen i livene til William, Nora, Isak, Sanaa og de andre i vår tids største norske samtidsdrama, sier leder for Peer Gynt-stiftelsen Rune Støstad.

Veldig beæret

– Jeg vet ikke om vi i den lille Skam-redaksjonen egentlig har forstått hvor stort Skam har blitt, sier serieskaper Julie Andem til NRK.

Peer Gynt-prisen deles ut årlig. Den gis ut til personer eller institusjoner som har utøvd samfunnsansvar og markert Norge på en positiv måte i internasjonal sammenheng.

UTDELING: Erna Solberg overrakte prisen på vegne av stortingspolitikerne som har stemt fram vinneren. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Det er politikerne på stortinget som har stemt frem vinneren. Erna Solberg stod for overrekkelsen av prisen.

– Med Skam siktet man smalt, men fikk hele verden som nedslagsfelt, sa Solberg da hun delte ut prisen.

– Jeg er veldig beæret. Det føles veldig stort når man ser på listen av dem som har mottatt denne prisen før, forteller Andem.

Prisen deles ut i forbindelse med Peer Gynt-stevnet i Gudbrandsdalen.

– Trist at det er over

Andem forteller at det er både trist og deilig at «Skam» er over. Da prosessen med serien startet for litt over to år siden, hadde hun aldri trodd det skulle bli så stort.

– Jeg var jo veldig nervøs i starten for om vi skulle nå norske 16-åringer. Men utover det hadde jeg ingen ide om omfanget, eller de seerne vi har i dag eller har hatt nå. Det kunne ingen sett for seg tror jeg.

Skam har ikke bare fått norske fans. Serien har bredt seg utover hele Norden, og også nådd til blant annet USA og Kina.

– Det føles overveldende og gøy at det har nådd så mange, sier Andem.

Etter planen skal det nå lages en versjon av «Skam» i USA. Andem sier hun ikke vet så mye om prosessen, men at hun har stor tillit til de som står bak.

– Vi har snakket med dem som skal lage det, og jeg synes de virker som en smart og flink gjeng. Jeg har stor tillit til at de har skjønt konseptet, og skjønt noe av grunnen til at Skam har blitt en suksess.

Har kontakt med alle skuespillerne

Serieskaperen sier hun har kontakt med alle skuespillerne som har vært med i serien.

–Når man jobber så tett med noen over to år, blir man veldig glad i folk. Jeg håper jeg kommer til å ha kontakt med de resten av livet.

– Blir det litt trist at «Skam»-familien nå er ferdig?

– Ja det blir det! Jeg er helt sikker på at det er skuespillerne jeg kommer til å savne aller mest.