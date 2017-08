SKAM-stjerne i ny erotisk thriller

De aller fleste kjenner han som Isak i SKAM, men nå er Tarjei Sandvik Moe (18) å se i en ny rolle neste høst.

Sammen med skuespiller Andrea Bræin Hovig skal han begi seg ut på en ny hovedrolle i den erotiske thrilleren «En affære». Sammen skal de spille en lærer og en elev i et forhold. Sandvik Moe sier det er en utfordrende rolle å spille.

– Det er utfordrende manus og en rolle som er veldig spesiell. Hvis det ikke hadde vært utfordrende scener så hadde jeg ikke giddet å gjøre det, sier 18-åringen og smiler.

Spesiell kjemi mellom Tarjei og Andrea

Regissøren, Henrik Martin Dahlsbakken, var tidlig klar over hvem som skulle være med i filmen. Han hadde lenge planlagt å jobbe med Andrea Bræin Hovig, men var også rask med å ta med Tarjei Sandvik Moe.

Regissør Henrik Martin Dahlsbakken synes det er interessant å viske ut alder. Foto: Helga Tunheim / NRK

– Jeg testet ut kjemien mellom Tarjei og Andrea og jeg oppdaget at her var det noe. Selv om det er 26 års aldersforskjell så merket jeg at det gnistret mellom dem, forteller Dahlsbakken og legger til at han tror de kan bli et minneverdig filmpar. Andrea Bræin Hovig er veldig fornøyd med motspilleren.

En av Norges største skuespillere og fast ansatt på Nationaltheatret, Andrea Bræin Hovig, er veldig fornøyd med motspilleren. Foto: Helga Tunheim / NRK

– Da vi møttes første gang så følte jeg at jeg kunne slappe av og at dette skule gå fint. Han virker trygg på seg selv og er raus på prosjektet, forteller Bræin Hovig.

Henrik Martin Dahlsbakken forteller at det er veldig interessant for han og skuespillerne å forske på et så tabubelagt tema.



– Det er interessant å viske ut alder, fordi kjærlighet har ingen grenser, sier regissøren.

Er ikke redd for å forbli SKAM-Isak

– Det er en kul rolle. Jeg har ikke sett noe sånn på norsk film før så det er spennende, Det er det som er interessant er å utforske hva som er gråsoner og hva som er riktig og galt. Det er tabubelagt med slik aldersforskjell, forteller Tarjei Sandvik Moe til NRK.

Slik skal Tarjei bidra til å gjøre han og Andrea til et minneverdig filmpar. Du trenger javascript for å se video. Slik skal Tarjei bidra til å gjøre han og Andrea til et minneverdig filmpar.

Han har fått drøssevis av tilbud etter suksessen i SKAM, men er kresen til hva han takker ja til.

– Det har vært en del, men mye dritt. Det er mye tull jeg ikke vil gjøre. Noen ganger så virker det som om produsenten bare vil ha et SKAM-navn på rulleteksten for å få god PR, forteller Sandvik Moe.

Han er ikke redd for å bli en skuespiller som bare blir kjent for en rolle.

– Jeg er ikke redd for å bli Isak for alltid fordi jeg vet jeg er bedre enn det. Jeg tar det som en utfordring. Det kult å ha noe å kjempe mot, sier han og refererer til håret som har gått fra å være lyse krøller til mørkt og kortklipt.

Filmen skal være aktuell på kino høsten 2018.