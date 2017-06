Over 1,1 million så «Skam» den siste uken

- I sum er Skam helt enestående bruks- og seertallmessig. Skam representerer en ny og moderne form for TV-titting der både «å binge» og se i sanntid er viktige faktorer for bruken. Samtidig er det vel trygt å si at det er den største suksessen blant unge, fordi «alle» i de yngre målgruppene kjenner til Skam, sier Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse.

«Skam»-serien er den mest populære nett-tv serien på NRK noensinne. Den har hatt bredt nedslagsfelt, både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi ser at Skam har beholdt den sterke posisjonen i Norge, og at engasjementet i verden er kjempestort tross i hele verden fordi folk har funnet andre måter å se klippene på, sier Lund Sørensen.

SANA: I den siste sesongen av «Skam» har karakteren «Sana» spilt av Iman Meskini hatt hovedrollen. Foto: NRK

Stor kjennskap

I en kjennskapstest NRK utførte etter sesong 2, kom det frem at 98 prosent av alle 15-19-åringer i Norge kjente til «Skam». Serien ble for alvor oppdaget i utlandet sommeren 2016, og spredte seg først til Danmark og Sverige, før den spredte seg ut i hele verden.

I år har serien vært blokkert for brukere utenfor Norge. Publikum i Norden kunne derimot etterhvert se klippene som ble tilgjengelige på «Skam»-siden.

OVERVELDET: Redaksjonssjef i P3, Håkon Moslet, sier de er overveldet over reaksjonene fra publikum. Foto: Per Christian Gråberg / NRK

- Skam har vært en viktig serie for et ungt, norsk publikum. Etter hvert sprengte serien alle rammer for alder, nasjonalitet og forbruksmønster. Serien har truffet bredt og den har truffet dypt, sier redaksjonssjef i P3, Håkon Moslet.

Han sier de er overveldet over reaksjonene fra publikum.

– Da særlig fra de unge som har vært med på å prege serien fra researchfasen til et utrolig aktivt kommentarfelt og som nå sørger for at Skam lever videre i fangrupper verden over. Tusen takk til målgruppa og til fansen – uten dere hadde det ikke vært noe Skam, sier han.