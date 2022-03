I november i fjor satt Weine Dahlén og kona Eva foran TV-en hjemme i Arvika mens tårene trillet.

De hadde akkurat sett Brennpunkts dokumentarserie «Drapet i Akebakken», om de tre små guttene som i 1994 fikk skylda for å ha tatt livet av venninnen Silje Marie Redergård (5).

Serien minnet dem på deres egen historie.

For i 1998, da Weines sønner Robin og Christian var bare fem og sju år gamle, ble også de utpekt som drapsmenn. En anklage det skulle ta nesten 20 år før de ble renvasket fra.

Nå forsto de at historien hadde en parallell i Norge.

– De eneste som forstår

Weine ringte sønnene og spurte om de vil være med til Norge. De måtte treffe de norske guttene.

Nesten tre måneder etter sitter familien på fire i bilen. De har kjørt nesten sju timer når de nærmer seg Trondheim. Rundt dem laver snøen ned.

– Det er som om vi skal treffe de eneste i hele verden som kjenner oss. Selv om vi aldri har møtt dem før, sier Robin (28).

Robin, Eva, og Weine Dahlén og Christian Karlsson har kjørt til Trondheim for å treffe guttene som fikk skylden for Siljes død. Foto: NRK

Venter spent

Samtidig, i et rom i NRKs lokaler i Trondheim sitter to av guttene som i 1994 fikk skylda for å ha mishandlet fem år gamle Silje til døde. Den gang var guttene fem og seks år gamle.

I Brennpunkt-dokumentaren slår ekspertene fast at bevisene er mangelfulle og at barna ble presset til å tilstå i avhør.

I januar åpnet politiet ny etterforskning i Silje-saken etter NRKs avsløringer.

I dag er guttene som var fem og seks i 1994 i starten av 30-årene. De vil være anonyme, men NRK formidlet den svenske familiens ønske om kontakt. Svaret fra begge var spontant ja. De ville gjerne treffe den svenske familien.

På utsiden svinger en bil opp foran bygget.

Felles erfaringer

Det var ingen tekniske bevis som knyttet de to brødrene på fem og sju år til drapet på Kevin i 1998. Foto: Privat/Dokument inifrån/SVT

Det var i 1998, fire år etter Silje ble funnet død. Christian (30) og Robin (28) ble utpekt som de som tok livet av fire år gamle Kevin Hjalmarsson i Arvika. Da var de to brødrene fem og sju år gamle.

– Jeg er lei meg for at det er flere enn oss som har opplevd dette. Vi trodde og håpet vi var de eneste, at ingen andre skulle trenge å oppleve noe sånt, sier Christian.

Nesten 20 år etter sendte SVT en dokumentarserie om saken.

Avsløringene i serien førte til en av de største politiskandalene i Sveriges historie. Politiets egne videoopptak fra avhørene viste blant annet hvordan politiet presset de to små guttene, i timelange, gjentatte avhør.

De to småguttene ble avhørt i lange avhør over to måneder. De ble truet eller gitt belønning etter hvilke svar de ga. Foto: SVT

Brødrene ble siden renvasket.

Vanskelig å ikke bli trodd

Den svenske familien på fire går inn til nordmennene. De håndhilser, skjenker kaffe og setter seg ned. Stemningen er lavmælt til å begynne med.

Faren Weine tar ordet. Han forteller om hvor rørt han ble da han så den norske dokumentarserien. At de er kommet for å vise sin empati og støtte til nordmennene.

– Dere vet jo bedre enn noen hva vi skal gjennom og har gått igjennom, sier nordmannen som var seks år da han fikk skylden for Siljes død.

Han mener det er påfallende mye likt i Kevin-saken og Silje-saken.

Begge nordmennene hevder de er uskyldige, og at de ikke har noen minner av å ha utøvd vold mot Silje. Men det har vært vanskelig å ikke bli trodd.

Etter Siljes død havnet 6-åringen i fosterfamilie. Han beskriver hvordan det føles når alle rundt deg tror du er en drapsmann.

– Jeg har gått og kjent veldig på det at det er ingen, selv i nær familie som har trodd på meg i den saken her. Altså min mor og far, de har trodd meg. Men ingen andre, sier han.

Christian og Robin kjenner seg igjen:

– Ja, man har lyst til å skrike ut; det var ikke jeg! Men det var ingen som lyttet, ingen som forsto.

Christian Karlsson og Robin Dahlén ble renvasket for drapsmistanke etter 20 år. Foto: NRK

En tøff prosess

For de svenske brødrene forandret mye seg etter at dokumentarserien om Kevin-saken ble sendt på TV, og etterforskningen ble gjenopptatt.

Sakte, men sikkert begynte folk å tro på det guttene hevdet – at de ikke hadde hatt noe med Kevins død å gjøre.

– Det beste med hele den reisen var da jeg begynte å forstå at nå lytter folk, sier Christian.

Robin forteller at det har vært en tøff prosess. Men at det var verdt å gå gjennom det:

– Da vi begynte å grave opp alt sammen igjen, var det veldig tøft. Men det er bedre å ha det tøffere en periode, for å siden kunne ha det bra.

Støttemeldinger

Etter Brennpunkts dokumentarserie om Silje-saken, har mye forandret seg også for de norske guttene:

– Jeg har lest litt på sosiale medier og det har vært utelukkende støtte til barna i dokumentaren og kritikk av politiet, sier han som ble mistenkt som 6-åring.

– Nå ser endelig folk det vi har ment hele tida. Og det er en liten seier i seg sjøl, uansett hva utfallet skulle bli.

Silje Marie Redergård (5) ble funnet død øverst i akebakken på Tiller i Trondheim. Foto: Privat / NRK

I den nye etterforskningen i Silje-saken har de tre guttene som var fire, fem og seks år i 1994 status som mistenkte. Nå skal de blant annet inn til nye avhør.

– Jeg gruer meg, sier han som ble mistenkt som 5-åring.

– Jeg lurer på hva slags spørsmål de skal stille og om de kommer til å holde på som sist.

Robin ser på ham og sier:

– Prøv å tenke at det er politiet som er nervøse for å avhøre deg. Det er de som har begått feil, ikke du.

Fikk en ny start

Det er nå fire år siden de svenske brødrene ble frikjent. Den nye etterforskningen i Kevin-saken konkluderte i 2018 med at Robin og Christian var uskyldige.

– Jeg kan bare beskrive det som ren lykke, sa Christian Karlsson da påtalemyndigheten gikk ut og sa at de ikke mener brødrene sto bak Kevins død. Foto: Noella Johansson/TT / NTB

– Det var som å bli født på nytt. Vi fikk en ny start. Vi tør å begynne å leve, og planlegge en framtid med barn, og et liv, sier Christian.

– I dag kan jeg gå i byen i Arvika og være stolt av meg selv, sier Robin.

Det er for tidlig å si noe om hva som blir utfallet av den nye etterforskningen i Silje-saken. Etterforskningen pågår fortsatt, og vil etter det NRK kjenner til pågå hele våren 2022.

Håper på renvaskelse

Etter å ha sittet sammen i en times tid, tar svenskene og nordmennene farvel. De blir enige om å holde kontakten.

Robin og Christian håper de norske guttene får samme oppreisning de fikk.

Robin Dahlén og Christian Karlsson vil gjerne være en støtte for nordmennene som fikk skylden for Siljes død. Foto: NRK

– Jeg håper de også blir frikjent. Så de kan begynne å leve igjen. Vi vet hvor vanskelig de har det. Og blir det enklere for dem å gå gjennom dette fordi vi finnes, stiller vi gjerne opp.

Politiet i Trondheim, som etterforsker Silje-saken, vil ikke uttale seg så lenge etterforskningen pågår. I en pressemelding tidligere i år skrev de at:

– Vi etterforsker denne saken ut fra flere hypoteser. Det betyr å også grundig etterforske muligheten for at det kan være andre gjerningspersoner. Vi skal se på saken med nye øyne og gjøre alt vi kan for å opplyse denne saken på best mulig måte.

– Saken vil bli etterforsket ut fra dagens standard til etterforskning.